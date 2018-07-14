Российские киноделы на службе олигархии

Концептуал СМИ Какой образ Советского Союза подаётся молодому поколению?

Что показывают зрителю в недавней серии российских кино и сериалов: Движение вверх, Легенда №17, Тренер, Красная королева и др. Каков основной архетип “героя нашего времени” в глобальном и российском кинематографе, какой набор тем разрешен к освещению в художественных фильмах, а какой – запрещен или крайне нежелателен. В чем состоит метод “введения третьего”, позволяющий глобальной киноиндустрии внедрять зрителям определённые стереотипы поведения. Почему в крупнейших российских городах у населения преобладает западная картина мира и что со всем этим делать. Эти и многие другие вопросы освещает в своей авторской передаче политолог и кинематографист Дмитрий Таран.

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