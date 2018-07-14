Прототип “летающих” гор из Аватара

Не секрет, что прототипом “летающих” гор в кинофильме стали вполне реальные горы, на которые может полюбоваться любой турист.

Любой, кто смотрел фильм Аватар, был впечатлен фэнтезийным миром и тамошней природой, одно из чудес которых – это летающие горы.

Но мало кто задумывается о прототипах таких чудес, реально существующих в нашем с вами мире. А ведь познакомиться с уникальными горами теперь может любой желающий, надо лишь приехать в Китай.

Национальный парк Чжанцзядзе раскинул свои крылья на огромной площади. Здешние горы-колонны образованы посредством специфичной породы (кварца и песчаника), а также многих миллионов лет эрозии и выветривания.

На сегодняшний день число горных образований превышает несколько тысяч. А некоторые из них достигает высоты 700 метров и выше.

Одна из самых примечательных гор, которая словно парит над землей на тонком основании, раньше называлась по-китайски поэтично: “Южное небо”, но отдавая дань современной популярности кинематографа, гору переименовали в “Аватар-Аллилуйя”.

Глядя на эту странную расширяющуюся кверху колонну, растущую из недр джунглей, невозможно понять: на чем она там вообще держится, как не падает?

Национальный парк Улинъюань, в состав которого, собственно, и входит район необычных гор, образован относительно недавно: чуть более 30 лет назад, однако, признав уникальность места, ЮНЕСКО практически сразу включила его в состав мирового наследия. А китайские власти поддерживают экологический баланс в регионе, всячески защищают природу парка.

Поэтому для миллионов туристов, прибывающих сюда, чтобы лично приобщиться к небывальщине, существует рад жестких правил, которых обязательно следует придерживаться, иначе может постигнуть штраф очень и очень приличных размеров. Например, здесь не разрешается разводить огонь и даже за сигарету или зажженную спичку туриста ждет наказание.

Из-за влажного климата и теплой погоды в Чжанцзяцзе путешественники часто сталкиваются с туманом или низко лежащими облаками. Однако, это не только не отпугивает людей, а, наоборот, привлекает. Потому что именно тогда, когда в долинах лежит густой слой тумана, горы больше всего похожи на парящие в небесах. И у фотографов получаются идеальные снимки.