Прощальное слово директора: Против детей ведётся агрессивная информационная война

Почему слово прощальное? Как сообщает автор в своём письме, в результате чиновничьих интриг он уволен с должности, проработав всего лишь семь месяцев директором школы.

Людям свойственно болеть. Любому обществу свойственно переживать кризисы. Упадок не обходит стороной ни одну сферу человеческой жизни. Из точки бифуркации, как известно, два выхода: дальнейшее падение и печальный финал, либо преодоление трудностей и выход на качественно новый уровень. На таком распутье находится сейчас и наша школьная система образования. Убежден, что очень многие видят и понимают, в какой тупик зашла школа со времен перестройки и начала «демократизации» общества через насаждение чуждых нашей культуре либерально-рыночных ценностей. Но говорим мы об этом мало и неохотно, уподобляясь больному, не желающему даже самому себе признаться в тяжелом диагнозе. А диагноз этот огласить крайне необходимо, чтобы перейти к следующей стадии – стадии планирования лечения.

Нет нужды в очередной раз описывать, как важен институт школы для отдельно взятого человека и для общества в целом, какую важную роль играло образование на протяжении веков. Пройдя тысячелетний путь от монастырских училищ до современных высокотехнологичных образовательных организаций, школа накопила колоссальный опыт работы с детьми. Почему сегодня школа сдает свои позиции? Почему теряет авторитет, теряет рычаги влияния на подрастающее поколение? И, наконец, способна ли сегодня обычная школа воспитывать детей? Если рассматривать процесс воспитания как комплекс эффективных мер по воздействию на подрастающее поколение, систематически приносящих положительный результат, то вывод будет неутешительным.

На наших глазах традиционная система школьного образования уходит в прошлое и формируется новая. Контуры этой формирующейся системы просматриваются уже сейчас на примере новых подходов, стандартов и требований к школьному образованию. Меняется сам тип взаимодействия учителя и ученика. Отношение к учителю, воспетое Валентином Распутиным в рассказе «Уроки французского», уходит в прошлое. Из учителей стремятся сделать менеджеров, а детям путем целенаправленной пропаганды навязывается потребительское отношение к школе. Она встает в один ряд с другими организациями: в парикмахерской ребенка стригут, в кинотеатре – показывают фильмы, в школе – дают знания. Пока что за государственный счет. Где уж тут место сакральному образу учителя? «Ты мне услугу оказывай, а не жизни учи!» Рано или поздно такие заявления учеников станут вполне заурядными, к этому ведет вся логика построения школы нового типа.

Под внешне благими намерениями школу планомерно лишают наиважнейших воспитательных функций. Например, закон «Об образовании» запрещает привлекать детей без их согласия к дежурству по классу. Из поколения в поколение школьники осуществляли дежурство, привыкая сами убирать помещения, в которых занимаются. Где-то через принуждение, где-то через порицание, но дети шли, убирались, получая элементарные трудовые навыки. Теперь дежурство – добровольное занятие, принуждать к которому – незаконно. Во многих школах стало нормой, что дети не проводят даже генеральную уборку один раз в четверть. От чего авторы данного закона планировали «защитить» детей: от принудительного труда или от трудовых навыков?! Некоторые родители положительно оценивают подобные нововведения в школах. Здесь уместно вспомнить поговорку: «Что посеешь – то и пожнешь». К преклонным годам каждому родителю предстоит собирать свой «урожай».

Последней опорой воспитательной деятельности в школе остается патриотизм. Здесь стоит особенно подчеркнуть, что в современных условиях огромным преимуществом обладают кадетские, казачьи и иные школы с военно-историческим уклоном. В нашем деидеологизированном по Конституции государстве, а по сути находящемся в путах либеральной идеологии вседозволенности и разврата, именно школы с военным уклоном способны ограничить разлагающее влияние на детей продуктов массовой культуры.

Однако в широком смысле патриотизм также теряет свое значение среди школьников. Если телевидение еще способно формировать у старшего поколения благообразную картину современной России путем откровенного замалчивания многочисленных проблем, то интернет, из которого черпает информацию подрастающее поколение, пестрит вопиющими фактами социальной несправедливости и прочих негативных явлений. Большой популярностью в интернете пользуются видеоролики, рассказывающие о личных дворцах, самолетах и яхтах наших высших государственных чиновников и руководителей крупных государственных корпораций. Подростки понимают, что существующая в стране система крайне несправедлива. Всё, что наши предки построили, что отстояли ценой своих жизней, вдруг оказалось в руках узкого круга олигархов. Добавьте к этому подростковый максимализм, и станет понятно, почему подростки легко завлекаются в различные деструктивные организации и движения, активно участвуют в протестных митингах, которые проходят в больших городах.

Самым вопиющим примером потери школой воспитательных функций является статистика разводов: большинство заключаемых в наше время браков распадается. Это имеет самую прямую связь со школой, т.к. именно в школьный период закладывается фундамент будущей взрослой жизни. Современных школьников, за редким исключением, не обучают различать такие понятия как «любовь» и «влюбленность», не готовят к созданию семьи, к неизбежным трудностям и испытаниям на пути семейного домостроительства.

Молодежной политикой в нашей стране занимается телеканал ТНТ и иже с ним, где все формы человеческого разврата выставлены напоказ, чаще всего через низкопробный юмор.

Отсюда чудовищная статистика, приведенная Институтом гигиены и охраны здоровья детей и подростков: «К настоящему времени более 40% школьниц в возрасте 15 лет уже лишились девственности. При этом каждая пятая из них (8% от общего числа) лишилась невинности еще до 13 лет. При сравнении с аналогичным анкетированием школьниц со всей России, прошедшего в 1995 году, показатель вырос на треть».

Это и неудивительно. Любой сериал, любой современный фильм как под копирку повторяет одни и те же постельные сцены. Как легко наше общество смирилось с грязью и пошлостью, льющейся с телеэкранов вот уже почти 30 лет. Еще живы ветераны Великой Отечественной, а пошлость проникла в фильмы о войне. Психологи по радио- и телепередачам рассказывают о пользе ранних половых отношений как способе побороть подростковые комплексы, советуют родителям вести беседы с детьми о половой жизни, рассказывать им про важность контрацепции. Ау, благочестивые родители! Любящие отцы и матери! Вы какой возраст выбираете своему чаду для начала половой жизни? Пятнадцать, четырнадцать, или тринадцать лет? А, может быть, вы мечтаете выдать замуж целомудренную девушку-дочку за целомудренного юношу, передать свое сокровище в чистые и достойные руки? За это право теперь нужно бороться.

Что же можем сделать мы, живущие в глубинке, в одном из самых неблагополучных регионов страны, про который старшеклассники говорят: «Здесь нет перспектив, надо валить»? В первую очередь, поставить вопрос, чему учат и чему не учат наших детей в школе. Если мы хотим достойного будущего для наших детей, то очевидна необходимость возврата к традиционному воспитанию, традиционным ценностям и нормам. Почти тридцать лет России навязывают западно-либеральную модель общества, и лишь слепой не видит, в какой тупик мы зашли, руководствуясь чужими идеалами. Беда в том, что эти «слепые» зачастую отвечают за наше образование. Например, представители местного Комитета образования называют современных детей «поколением Z», транслируя концепцию достаточно спорной американской теории поколений. Тем самым они вносят еще больший хаос в воспитательный процесс школ, увеличивая разрыв между возрастными педагогами и учениками, не говоря уж о том, что нарекают детей буквой, отсутствующей в русском алфавите. К тому же у некоторых местных чиновников патологическая неприязнь к православию. А ведь именно православие – это кладезь наших традиционных ценностей: соборности-коллективизма, нестяжательства, скромности, целомудрия, сострадания, жертвенности и т.д. Без этих ценностей общество не может быть здоровым.

Вместе с тем, полезно обратиться и к советскому опыту, где была сформирована достаточно эффективная ступенчатая система воспитания, прислушиваться к консервативным учителям «советской закалки», критикующим современные образовательные реформы.

Ни для кого не секрет, что через фильмы, сериалы, музыку, компьютерные игры и социальные сети детям навязываются деструктивные модели поведения и ложные ценности: индивидуализм, эгоизм, свободные половые отношения, культ славы, денег, развлечений и т.д.

Сегодня достаточно открыть обычный интернет-сайт через незащищенный браузер, как автоматически вылезет самая грязная, самая пошлая реклама. А вспомните прокатившиеся по стране волны подростковых суицидов и подросткового насилия в школах. Сколько еще нужно нам пережить трагедий, чтобы понять, что все эти страшные явления – звенья одной цепи. Нам пора осознать, что против наших детей ведется агрессивная информационная война. И сегодня главная задача школы – защитить детей, вернуть в свои стены высокую воспитательную миссию.

Всем неравнодушным адресуется.

Илья Александрович Леонов, бывший директор Мирсановской казачьей школы, Забайкальский край

Источник: Русская народная линия

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