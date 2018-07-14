Президент Молдавии на встрече с Путиным резко высказался о выводе российских войск из Приднестровья (ФОТО)
Президент Молдавии Игорь Додон на встрече с президентом России Владимиром Путиным высказал своё мнение по поводу миссии российских миротворцев в Приднестровье.
«Отдельное внимание уделили вопросам приднестровского урегулирования. Отметили позитивные сдвиги в решении целого блока вопросов, касающихся жителей обоих берегов Днестра.
Эти шаги последовательно и результативно укрепляют меры доверия между Тирасполем и Кишинёвом. Контакты с лидерами приднестровского региона будут продолжены.
Дал свою оценку декларациям антироссийского характера, которые в последние недели были приняты на различных международных площадках и касались роли миротворческого процесса в Республике Молдова.
В качестве главы государства отметил абсолютно политизированный их характер, противоречащий той реальной ситуации, которая сложилась в Республике Молдова», — написал он на своей странице в соцсети.
По мнению Додона, «сделанные с высоких трибун однобокие заявления не соответствуют положению дел, касающегося миротворческой операции в Молдове, и являются частью внутриполитической борьбы и позиционирования в контексте предстоящих парламентских выборов в Молдове».
«Ещё раз подчеркнули высокую значимость всех участников миротворческой операции и её многолетнюю эффективность. Результаты миротворческой операции позитивно воздействуют на восстановление диалога в действующем формате „5+2“ по поиску модели всеобъемлющего политического урегулирования и скорейшего разрешения приднестровского конфликта», — отметил молдавский президент.
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Источник: rusvesna.su
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