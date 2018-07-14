Главная » Вооруженные силы, Политика

Президент Молдавии на встрече с Путиным резко высказался о выводе российских войск из Приднестровья (ФОТО)

22:27. 14 июля 2018 Просмотров - 227 Один комментарий Опубликовал:
Президент Молдавии на встрече с Путиным резко высказался о выводе российских войск из Приднестровья (ФОТО) | Русская весна

Президент Молдавии Игорь Додон на встрече с президентом России Владимиром Путиным высказал своё мнение по поводу миссии российских миротворцев в Приднестровье.

«Отдельное внимание уделили вопросам приднестровского урегулирования. Отметили позитивные сдвиги в решении целого блока вопросов, касающихся жителей обоих берегов Днестра.

Эти шаги последовательно и результативно укрепляют меры доверия между Тирасполем и Кишинёвом. Контакты с лидерами приднестровского региона будут продолжены.

Дал свою оценку декларациям антироссийского характера, которые в последние недели были приняты на различных международных площадках и касались роли миротворческого процесса в Республике Молдова.

В качестве главы государства отметил абсолютно политизированный их характер, противоречащий той реальной ситуации, которая сложилась в Республике Молдова», — написал он на своей странице в соцсети.

По мнению Додона, «сделанные с высоких трибун однобокие заявления не соответствуют положению дел, касающегося миротворческой операции в Молдове, и являются частью внутриполитической борьбы и позиционирования в контексте предстоящих парламентских выборов в Молдове».

«Ещё раз подчеркнули высокую значимость всех участников миротворческой операции и её многолетнюю эффективность. Результаты миротворческой операции позитивно воздействуют на восстановление диалога в действующем формате „5+2“ по поиску модели всеобъемлющего политического урегулирования и скорейшего разрешения приднестровского конфликта», — отметил молдавский президент.

Читайте также: Президент Молдавии попросил Путина безвозмездно передать технику

Президент Молдавии на встрече с Путиным резко высказался о выводе российских войск из Приднестровья (ФОТО) | Русская весна
Президент Молдавии на встрече с Путиным резко высказался о выводе российских войск из Приднестровья (ФОТО) | Русская весна

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Один комментарий»

  • 28 -28
    ЗАРАБОТОК КРИПТОВАЛЮТЫ 15 июля 2018 в 12:35 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    _______________

    Заработок от 20 000 рублей в день !!!
    — Вам нужен готовый, уже настроенный метод заработка?
    — Без сложных курсов, в которых вы не можете разобраться.
    — Без рутинной работы.
    — Без обмана и чтобы деньги были достойные.
    — Именно готовый заработок, а не бесполезный курс!
    Подробности на сaйте —>> http://kanclershop.ru
    _______________

    Заработок от 20 000 рублей в день !!!
    — Вам нужен готовый, уже настроенный метод заработка?
    — Без сложных курсов, в которых вы не можете разобраться.
    — Без рутинной работы.
    — Без обмана и чтобы деньги были достойные.
    — Именно готовый заработок, а не бесполезный курс!
    Подробности на сaйте —>> http://kanclershop.ru
    ____________

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>