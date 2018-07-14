От Ульриха
09:51. 14 июля 2018 Просмотров - 193 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Секретная докладная от Ульриха Сталину на тему расстрельных приговоров вынесенных военными трибуналами с 15 августа по 15 сентября 1937 года на территории различных республик СССР.
По указанным расстрельным приговорам Ульрих кратко информирует, в чем было дело.
PS. Раньше как то не слышал, что в 1937 году в Севастополе пытались спалить военный склад ЧФ. К сожалению документ не конкретизируют фамилии приговоренных по этому делу.
PS2. Скачать документ в PDF – https://goo.gl/2qTWSK
Источник: colonelcassad.livejournal.com