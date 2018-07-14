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От Ульриха

09:51. 14 июля 2018 Просмотров - 193 Нет комментариев Опубликовал:


Секретная докладная от Ульриха Сталину на тему расстрельных приговоров вынесенных военными трибуналами с 15 августа по 15 сентября 1937 года на территории различных республик СССР.
По указанным расстрельным приговорам Ульрих кратко информирует, в чем было дело.











PS. Раньше как то не слышал, что в 1937 году в Севастополе пытались спалить военный склад ЧФ. К сожалению документ не конкретизируют фамилии приговоренных по этому делу.
PS2. Скачать документ в PDF – https://goo.gl/2qTWSK

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: 1937, 30-е, история, расстрелы, репрессии, севастополь, ссср, сталин, ульрих
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