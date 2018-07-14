Новости Украины и Новороссии 14 июля 2018

В публицистических статьях и темпераментных выступлениях, посвящённых украинскому кризису, нередко звучат утверждения, будто Украина «окончательно слилась», «легла под хунту», «все хохлы — предатели», и прочие, мягко выражаясь, крайние суждения.

Их общая суть в том, что сопротивление на Украине окончательно подавлено, сотрудничать с общественным мнением ранее братского народа бессмысленно, всё, что было русского на Украине, уже уничтожено, а судьба прочих никого не интересует.

В этой резкости суждений сквозит не только обида (хотя она наихудший советчик в идеологической битве), но и элементарная неинформированность о текущем положении дел. А оно чрезвычайно далеко от однозначности оценок и бессмысленного гвалта телешоу.

Украина переживает самый трагический момент своей новейшей истории, когда по разные стороны баррикад оказались сотни тысяч людей. И те многие тысячи граждан, которые в 2014 году активно выступили против госпереворота, против националистических и неонацистских тенденций в развитии государства, за языковое и региональное равноправие, не могли бесследно раствориться в пространстве.

Да, их стало меньше, многие из них проживают в отколовшихся регионах, другие уехали, иные боятся высказывать своё мнение публично. Но они есть, и их немало. В значительной степени, на их третировании строится украинская внутренняя политика и пропаганда.

А спектр предпринимаемых репрессивных мер самый широкий — от нападений неонацистов на мероприятия оппозиционеров до рекламируемых телефонов «горячей линии» СБУ, по которой надо доносить на «врагов народа». Значит, есть и на кого нападать, и кого арестовывать.

Сопротивление непопулярным режимам может принимать разнообразные формы. Оно бывает стихийное и организованное, индивидуальное и массовое, принимающее форму юридических процессов или правозащитной деятельности, распространение информации оппозиционными СМИ или публикаций в социальных сетях.

Каждая из форм имеет свои особенности, свой общественный резонанс, но вместе они рождают тот, казалось бы, неслышный ультразвук, который доводит режим до истерики. Оппозиция непопулярному режиму может быть вездесуща и неуловима.

Ещё известный теоретик «цветных революций» Джин Шарп рекомендовал для демонстрации общественного несогласия использовать значимые даты в истории народа и его сакральные места поклонения. И действительно, 9 Мая на Украине, день Великой Победы, для миллионов людей стал желанным поводом публично задекларировать свою истинную позицию по отношению к продолжающейся нацификации Украины.

Повторюсь: миллионы людей в той или иной форме отметили праздник, сама суть которого противоречит поощряемой майданным режимом нацификации. И это истинный подвиг народного сопротивления, который ежегодно вызывает приступы беспомощного беснования у неонацистов и националистов всех мастей.

Даже такое мирное времяпрепровождение, как спортивные трансляции, даёт сотням тысяч жителей Украины возможность высказать своё истинное отношение к России, если иные формы декларирования затруднены или опасны.

В своём интервью сайту «Украина. Ру» известный киевский композитор Владимир Быстряков ёмко обрисовал общую картину: «Одесса орала „Гол!”» и было слышно на каждой улице. Понятно, чьему голу она радовалась.

Что Одесса, что Киев, что Харьков, что Днепропетровск — это все города с вполне адекватным населением и с людьми, которые прекрасно понимают, что они сегодня являются заложниками чьей-то большой игры. И что от них, к сожалению, ничего не зависит.

И это бессилие очень сильно действует на нашу психику… Я даю гарантию, что, несмотря на то, что были попытки запретить вещание на Украину, 90% всех смотрящих футбол болели за Россию и считали ее сборную своей».

В попытке запугать сочувствующих россиянам, особо рьяные «патриоты» даже избивали некоторых симпатиков российской команды, а вратаря юношеского состава львовского клуба «Карпаты» Михаила Готру вообще выгнали из клуба за поддержку сборной России в матче с Испанией. Ну, и сильно ли это добавило народных симпатий украинскому правительству?

Однако для сопротивления нужны «дрожжи». То есть те люди, которые берут на себя смелость (и возможности) озвучивать идеи, которые массам близки. Очень условно этих людей можно объединить под брендом «партия мира».

Здесь и политики-антинационалисты, представители оппозиционных СМИ, истинные правозащитники, общественные деятели, которые говорят о необходимости межнационального и межрегионального диалога. Диалог подразумевает широкое и беспрепятственное представление обществу не просто разных точек зрения, но различное понимание первопричины трагических событий и меры ответственности за них действующей власти.

Выход из тупика там, откуда ты в него зашёл — но вот это для режима абсолютно неприемлемо.

«Хочешь быть ватником — будь им или в эмиграции без гражданства, или в тюрьме. Не будем блефовать: это никакая не свобода слова, это — вражеский элемент внутри государства. Всё. На этом точка», — по-хозяйски щёлкнул кнутом ультраправая рука режима Андрей Билецкий.

«Партия мира» весьма пестра по своему составу, в ней много противоречий, политиканства, общей непоследовательности. Все это даёт повод наблюдателям из России обвинять ее в аморфном соглашательстве.

Однако находящиеся в безопасности критики не учитывают принципиальный момент: многие из оппонентов режима действуют в чрезвычайно ограниченном легальном пространстве, часто находясь в полушаге от репрессий, а порою и напрямую подвергаясь травле.

Вспомним, например, нападение на правозащитницу Елену Бережную в Киеве. А буквально три дня назад во Львове был до смерти избит активист коммунистического движения Украины Руслан Рейдель.

И здесь мы переходим к теме наиболее трагической — сопротивлению за гранью возможного, когда режим задействует напрямую свои карательные органы и «эскадроны смерти».

Издали непросто разобраться, кто схвачен по доносу и просто ради статистики, а кто действительно ведёт отчаянный бой всеми доступными ему средствами. Но совершенно очевидно, что всем пострадавшим от преследований режима нужны не только слова одобрения (а не унизительные выпады в адрес всех украинцев, которые в интернете штампуют тролли и дураки).

Нужна реальная поддержка — информационная, юридическая, материальная. Например, на услуги адвокатов арестованных в Харькове политзаключённых Месхи Логунова или Оксаны Субботиной (как и многих других) порою элементарно не хватает денег, которые по копейке собирают и так находящиеся в стеснённых условиях эмигранты.

На мой, извините, непросвещенный взгляд, если хотя бы часть гонораров, выплаченных штатным русофобам на ежедневных ток-шоу, пожертвовать на адвокатов заключённых в украинских тюрьмах друзей России, то и гвалта, будто «все хохлы-предатели» было бы куда меньше. Резать по живому легко, сшивать в десятки раз сложнее.

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Константин Кеворкян

Украина.ру