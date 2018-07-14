Невыполнимый ультиматум: Трамп разносит НАТО (ФОТО)

К нынешнему европейскому вояжу Дональда Трампа Запад заранее запасался валерьянкой, а остальной мир — попкорном.

И американский президент не обманул ожидания. Более того, он в очередной раз их превзошел.

Учитывая, что за полтора года президентства за ним прочно закрепилась репутация хулигана-беспредельщика, способность раз за разом повышать планку своего бескомпромиссного прессинга и демонстративного хамства прямо в лицо главным союзникам и партнерам действительно требует своеобразного таланта.

Отдельной проблемой является то, что у наблюдателей и экспертов нет единого мнения о причинах и целях подобного поведения Дональда Трампа. Более того, имеющиеся оценки зачастую расходятся диаметрально.

С одной стороны, высказываются мнения, что американский президент — просто сошедший с ума эгоцентрист и все его действия подчинены иррациональным порывам. Причем подобная точка зрения имеет под собой определенные основания. Когда лидер страны — мирового гегемона громко, на всю планету, выдвигает союзникам своей страны абсурдные и заведомо невыполнимые требования, мысль, что он не вполне адекватен, поневоле закрадывается.



© РИА Новости / Алексей Витвицкий

Саммит глав государств и глав правительств стран — участниц НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018

С другой стороны, эксцентричность и склонность к внешним эффектам всегда были свойственны Дональду Трампу, однако это ничуть не мешало ему быть очень успешным бизнесменом и справляться с крайне тяжелыми кризисами, с которыми он неоднократно сталкивался.

Более того, его, казалось бы, безумная политика на посту президента сопровождается заметным улучшением ситуации в американской экономике, что вынуждены признавать даже самые жесткие его критики. Безусловно, идут многочисленные предупреждения, что это не более чем временный эффект, который обернется еще более резким ухудшением (и виноват в этом будет, разумеется, Трамп), но существа дела это не меняет.

Представляется бессмысленным оценивать те или иные шаги американского президента сами по себе — в отрыве от его политики в целом.

Например, крайне резкие заявления Трампа на саммите НАТО по поводу сотрудничества России и Европы в энергетике и строительства второй ветки «Северного потока» немедленно вызвали многочисленные алармистские прогнозы, предрекающие блокирование Штатами строительства газопровода и неизбежность срыва всего проекта.

А комментарий Госдепа, вслед за президентом предупредившего о риске санкций для компаний, связанных с «Северным потоком — 2», довел некоторых наблюдателей едва ли не до истерики (как от радости, так и из-за паники — в зависимости от политических убеждений).

Можно было бы столь же тревожно воспринять заявления американцев, если бы не общий контекст происходившего на саммите НАТО, где Трамп и устроил очередной скандал.

Как известно, там американский президент неожиданно увязал энергетическое сотрудничество Европы с Россией с военными вопросами, а главное — с расходами на оборону. Причем сделал он это в той самой абсурдно-невыполнимой форме, которая стала его фирменным знаком.

Вполне понятно желание США, чтобы Европа существенно увеличила свои расходы на оборону, поскольку большая часть этих средств в итоге должна осесть в карманах американского ВПК. Однако требовать от союзников немедленно поднять эту цифру до двух процентов от ВВП (в то время как есть подписанные документы, предусматривающие постепенное ее увеличение до данного уровня к 2024 году), а затем для полного счастья заявить новую планку требований в четыре процента — это существенно иное дело.

И совсем не случайно эксперты в один голос говорят, что Европа — во всяком случае, ее «старая» часть — отвергнет претензии Трампа из-за их абсурдности и невыполнимости. Это в полной мере касается не только военных расходов, но и российских газопроводов.

Однако в таком случае возникает закономерный вопрос: почему Трамп, талантливый делец и переговорщик, так себя ведет — выдвигает заведомо невыполнимые требования и разносит в щепки отношения с ближайшими партнерами и союзниками? Может быть, он действительно не в своем уме?



© РИА Новости / Алексей Витвицкий

Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Брюсселе

Представляется, что дело в прямо обратном — радикальность американского президента порождена его ясным пониманием природы происходящего и осознанием цейтнота, в котором находится не только он, но и вся мировая экономика с США во главе.

Принято считать, что Штаты в силу мировой гегемонии являются главным бенефициаром существующей глобальной экономической системы. Это правда. Но у этой монеты есть и обратная сторона, которая заключается в том, что издержки США как глобальной метрополии в последние годы также растут крайне высокими темпами.

Сюда входит и убийственный размер госдолга, и потеря существенной доли реального сектора национальной экономики, и множество других тяжелейших проблем, которые, собственно, и привели Дональда Трампа в Белый дом. При этом момент, когда американская система перестанет выдерживать возложенную на нее тяжесть и обрушится, по прогнозам, все ближе и является вовсе не отдаленной перспективой.

В этой ситуации план «раскулачить» Европу является едва ли не самым очевидным способом решения проблемы, стоящей перед Америкой. Кстати, предыдущая администрация США также готовилась именно к этому варианту, в частности через Трансатлантическое торговое партнерство, то есть через постепенное удушение и высасывание соков из богатенькой «старушки».

Трамп радикально сменил внешнюю тактику в отношении Европы (и не только ее). По существу, он перешел к форсированию процесса, а это прозрачно намекает, что времени на неторопливый вариант у американцев просто не осталось.



© РИА Новости / Алексей Витвицкий

Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018

Не стоит недооценивать Трампа и полагать, будто он искренне рассчитывает на то, что его заведомо невыполнимые требования будут приняты и исполнены. Собственно, комментарии европейских лидеров уже дали понять, что этого не будет.

Куда вероятнее, что цель американского президента заключается в разрушении всей системы американо-европейского подковерного междусобойчика, в котором элиты и бюрократии по обе стороны океана многие десятилетия неспешно и с переменным успехом «перетягивали канат» друг у друга за закрытыми дверями кабинетов и в приватных залах дорогих ресторанов.

Делая резкие жесты и оскорбительные личные выпады, Трамп разносит вдребезги всю систему трансатлантического кулуарного лоббизма и бюрократического крючкотворства, благодаря которой Европа последние годы тихой сапой стала выбираться из-под контроля и влияния Штатов.

Его бесцеремонность заставляет Европу бросить США прямой вызов, и это именно то, чего добивается американский президент. Потому что в прямой жесткой схватке без правил у Старого Света куда меньше шансов выстоять перед Новым, нежели в гибкой уклончивой игре последних лет.

Собственно, именно в этом заключается главный вопрос их нынешнего противостояния: хватит ли у Европы сил выстоять в лобовом столкновении с США, на которое ее провоцирует Дональд Трамп, или она найдет способ уклониться от него без возвращения в статус безоговорочного вассала мирового гегемона? Или же расчет американского президента все-таки верен, и Старый Свет не найдет в себе сил к открытой конфронтации со Штатами и в итоге склонится перед их волей?



© РИА Новости / Алексей Витвицкий

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018

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Ирина Алкснис