Молодёжь и мужчины вымирают в России — вот главная причина пенсионной реформы!

Выплата пенсий престарелым россиянам — головная боль нынешнего Правительства России во главе с Д.А.Медведевым!

Когда затевался развал СССР под крики власть имущих о необходимости срочной "перестройки" общества, никто и никому поначалу не объяснял, что за этими громкими словами стоит стремление этническиоднородного класса новых функционеров непременно уничтожить в России коммунизм!

Да, да, не социализм, а коммунизм стояла задача уничтожить тогда!

"Перестройщики" называли коммунизмом тот социальный строй, при котором на протяжении десятилетий жил весь советский народ! И они, "перестройщики", хотели этот строй уничтожить любой ценой!

Анатолий Чубайс (с 1991 по 1994 годы он был председателем Государственного Комитета России по управлению государственным имуществом) много позже, когда коммунизм на 1/6 части суши планеты уже был похоронен, объяснил цель "перестройки" и "приватизации" таким образом:

Анатолий Чубайс:

«Мы занимались не сбором денег, а уничтожением коммунизма. Это разные задачи, с разной ценной. Мало кто на Западе понимает, что такое коммунизм на самом деле и какую цену заплатила наша страна за это. Мало кто это понимает на Западе! Что такое приватизация для нормального западного профессора, для какого-нибудь Джеффри Сакса, который пять раз уже менял позицию по этому поводу, и докатился до того, что надо отменить приватизацию и начать всё заново. Для него, в соответствии с западными учебниками, это классический экономический процесс, в ходе которого оптимизируется затраты на то, чтобы в максимальной степени эффективно разместить активы переданные государством в частные руки. А мы знали, что каждый проданный завод — это гвоздь в крышку гроба коммунизма! Дорого ли, дёшево, бесплатно, с приплатой — двадцатый вопрос, двадцатый. А первый вопрос один: каждый появившийся частный собственник в России — это необратимость. Это необратимость. Точно также как 1 сентября 1992 года первым выданным ваучером мы выхватили буквально из рук у красных решение об остановке приватизации в России, точно также каждым следующим шагом мы двигались ровно в том же самом направлении...»

Ища, как бы ловчее вбивать "гвозди в крышку гроба коммунизма" в виде проданных или разрушенных фабрик и заводов, тот же А.Чубайс думал тогда и о советском народе, искренне мечтавшем пожить при Коммунизме.

Какую думу думал о советском народе Анатолий Чубайс, очень красноречиво говорит тот факт, что в марте 1990 года он предложил Михаилу Горбачёву, последнему президенту СССР, проект рыночных преобразований, предусматривавший вариант насильственного ограничения политических и гражданских свобод (свобода слова, права на забастовки и др.) Вот выдержка из "интеллектуального" трактата ещё молодого, свежего А.Чубайса (от 30 марта 1990 г.):

"К числу ближайших социальных последствий ускоренной рыночной реформы относятся: общее снижение уровня жизни; рост дифференциации цен и доходов населения; возникновение массовой безработицы... В этих условиях правительству очень важно принять правильный тон по отношению к обществу: с одной стороны — готовность к диалогу, с другой стороны — никаких извинений и колебаний. Следует предусмотреть ужесточение мер по отношению к тем силам, которые покушаются на основной костяк мероприятий реформы... На время проведения реформы (или по крайней мере ее решающих этапов) потребуется чрезвычайное антизабастовочное законодательство". Источник.

Любопытно в этой связи свидетельство Владимира Полеванова, который вошёл в новейшую российскую историю как самый кратковременный министр. Ему довелось побыть аж два месяца в кресле А.Чубайса (председателя Госкомимущества РФ) с декабря 1993 года по начало февраля 1994 года. Решимость В.Полеванова навести порядок с госсобственностью пришлась не ко двору "кремлёвским царедворцам". Они поспешили убедить первого президента России Бориса Ельцина в том, что бывший амурский губернатор не «тот человек», который нужен для дележа государственного пирога. Полеванова убрали «в резерв» президентской администрации — КРУ. Однако очень скоро его «ушли» из Кремля окончательно. Источник.

В.Полеванов рассказывает: "Когда я пришёл в Госкомимущество и попытался изменить стратегию приватизации, Чубайс заявил мне открытым текстом: "Что вы волнуетесь за этих людей? Ну, вымрет тридцать миллионов. Они не вписались в рынок! Не думайте об этом — новые вырастут". Источник.

Для нас это не просто "слова Чубайса". Это уже статистика!

За годы "перестройки" и "приватизации" население России действительно вымерло примерно на 30.000.000 человек, что демонстрирует этот график:

И вот сегодня Правительство Российской Федерации объявляет многострадальному русскому народу (всё ещё государствообразующему народу России!), что оно, Правительство, вынуждено устроить теперь ПЕНСИОННУЮ РЕФОРМУ, потому что у государства нет денег содержать огромную армию российских пенсионеров!

Суть реформы примитивна как оглобля — Правительство Д.А.Медведева надеется резко сократить расходы на пенсионеров путём повышения планки пенсионного возраста и постепенного сокращения числа российских пенсионеров.

Аргументация простая. Мол, нынешнюю планку пенсионного возраста для женщин (55 лет) и мужчин (60 лет) установили ещё во времена СССР, а тогда, дескать, средняя продолжительность жизни была короче, чем сейчас! (Ой ли? — А.Б.) И если сейчас пенсионеры в России стали жить дольше, чем они жили в СССР, то почему бы не сделать так, чтобы после выхода на заслуженную пенсию россияне жили совсем немного?! Год, два, а кому повезёт, то и пять лет!

И вот Правительство Российской Федерации объявило таки о своём намерении увеличить пенсионный возраст для мужчин до 65 лет, а для женщин до 63 лет!

И тут выяснилось, что при такой планке пенсионного возраста в ряде регионов РФ, к радости Правительства России, пенсионеров не будет совсем!!! Подавляющее большинство взрослого населения в этих регионах России просто не будет доживать до вновь утверждённого пенсионного возраста!

За что же такая буквально фашистская забота Правительства Д.А.Медведева о россиянах? Чем вызваны эти хлопоты с проведением пенсионной реформы?

Ответ я нашёл вот в этих строчках статьи "Финансовые проблемы пенсионной системы и пути их решения":

"Численность возрастных когорт свыше 60 лет за последние пятьдесят лет практически удвоилась и продолжает расти опережающими темпами по сравнению с другими когортами. Нормальное же функционирование системы, основанной на идее солидарности поколений, возможно лишь при соотношении 10:1 (на одного пенсионера должно приходиться десять плательщиков пенсионных взносов). Сегодня в пенсионный фонд вносят плату 63 миллиона граждан России, а пенсии получают 40 миллионов граждан России". Источник.

Иными словами, в результате перевода страны с коммунистического пути развития на путь дичайшего капитализма, население потеряло с 1987 года по 1999 "перестроечный" год, по "благословению" А.Чубайса, около 30 миллионов граждан, которые могли произвести на свет как минимум 20 миллионов детей. Сегодня этим детям было бы 22 — 32 года.

А кроме этого огромный урон нашему народу принёс прививочный геноцид, устроенный Правительством РФ. Это самое правильное название этому преступлению — "прививочный геноцид"!

Кандидат медицинских наук, врач-ортопед, флеболог и педиатр Михаил Сватковский не так давно по личной инициативе провёл собственное исследование здоровья школьников (при поддержке департамента образования Кировской области).

Его результаты кого-то повергли в шок, но для меня лично они оказались ожидаемы. Михаил Сватковский просто ещё раз подтвердил известный факт — война против России не закончилась в 1945 году, она перешла в новую фазу и ведётся сегодня самыми разными путями.

Наш народ, детей наших (будущих потенциальных защитников Отечества!) враги рода человеческого имеют сегодня возможность запросто убивать через вакцинацию особыми прививками, содержащими помимо вакцины также отравляющие вещества и опасные биодобавки! И население России не в силах этому противостоять, потому это находится в компетенции Правительства России и системы Госбезопасности России.

Об этом в своё время возвышал свой голос даже Геннадий Онищенко, главный государственный санитарный врач Российской Федерации и руководитель Роспотребнадзора с 25 октября 1996 года по 23 октября 2013 года.

Вот его слова, произнесённые на камеру государственного телеканала "ТВЦ" в 2013 году:

"Путём подкупа и всяких неблаговидных действий, пользуясь либеральностью и никчемностью нашего законодательства в области иммунобиологии, ряд транснациональных компаний занимается испытанием на наших детях вакцин! Один из примеров – вакцина рака шейки матки. Есть несколько вакцин. Они ещё не имеют полной легализации даже в странах производителях, но мы прививаем по указанию Минздрава! Они пользуются несовершенством нашего законодательства – у нас нет жёсткого закона прививать только своими вакцинами. Мы превращаемся в страну третьего мира, на людях которой проводятся испытания. Проблема в том, что мы держимся на последнем издыхании – мы ничего не вкладываем в наш иммунобиологический потенциал! Против нас готовят целенаправленные биологические атаки! А с другой стороны нас вынуждают свернуть своё иммунобиологическое производство, поставить в зависимость от иностранных поставок! И всё, мы беззащитны! Не нужно делать атомные бомбы, атомные подводные лодки! Нужно просто спокойно целенаправленно проводить ту работу, которую мы сейчас наблюдаем..." (С) Геннадий Онищенко, главный государственный санитарный врач Российской Федерации.

Видео с выступлением Г.Онищенко здесь: https://youtu.be/HKeKjJtaPzc

Вот почему пенсионная идея "солидарности поколений" невозможна в России!

В благополучном, гармонично развивающемся государстве на 1 пенсионера должно приходиться 10 плательщиков пенсионных взносов!

А если у нас сегодня в пенсионный фонд вносят плату 63 миллиона граждан России, а пенсии получают 40 миллионов престарелых граждан России, то делайте выводы, читатель, о том, сколь сильно прорежены в Российской Федерации молодое и среднее поколения. Они прорежены не какими-то злобными "инопланетянами", а когортой жидореформаторов, сверяющих свои дела с заповедями и постановлениями иудейской "Торы"!

А ведь в этом свитке иудейской "Торы", который лежит на этих фотография на столе, расписано всё до мелочей, что должны делать иудеи с "гоями", как они называют всех неевреев!

Вот небольшой фрагмент текста иудейской "Торы", который прекрасно знаком и главе "Русской Православной Церкви" Кириллу Гундяеву (на фото вверху), и главе Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву (на фото внизу):

Обратите особое внимание на слова "не можешь ты истребить народы скоро...", знай, что "Господь, Бог твой, будет изгонять их мало-помалу..."

Как защитить себя от такого вопиющего предательства власть имущих, преимущественно иудеев, от прививочного геноцида, устроенного Минздравом РФ, и от прочих напастей, которые выпали на долю нынешнего поколения россиян?

Если честно, я не знаю, как народ может защитить себя, не имея беззаветно преданного ему лидера! Но я знаю, что и один в поле воин, если он по-русски скроен!

В этом я не раз убедился на собственном опыте.

Мой личный вклад в дело защиты Отечества от врагов рода человеческого — моя новая книга "Кто сделал евреев инструментом борьбы с человечеством?"

Я впервые выкладываю её в публичный доступ, причём делаю это специально совершенно бесплатно, чтобы все желающие могли обрести это очень важное для современного человека знание.

Скачать книгу можно с Яндекс-диска по этой ссылке: https://yadi.sk/d/5aadU3403Z2iZU

Отзывы можно писать на почту: antonblagin@ya.ru

Приложение: "Россияне, которые выводят деньги в оффшоры и зарубежные банки, это жиды по определению!"

13 июля 2018 г. Мурманск. Антон Благин