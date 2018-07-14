Город-звезда, который стал невидимкой

Все здания в Пальманове построены ниже линии горизонта, чтобы их не было видно из-за стены, даже колокольня собора удивительно приземиста для Италии.

Проезжая мимо Пальмановы визуально вы не заметите ничего удивительного, но вот если взглянуть на навигатор, станет очевидным тот факт, что улицы города образуют концентрические круги.

Городок этот крайне мал, как и многие городки в Италии, но очень ин тересен и необычен из-за своей и истории и планировки.

На ближайшей крышке люка можно разглядеть изображение пальмы, после чего становится понятно, что “Пальманова” – это реально название города, связанное с пальмой:)

Пальманова оказалась интересным городом с точки зрения планировки.Ее задумали построить в соответствии с утопическими идеалами, как крепость в виде правильной девятиугольной звезды. На каждом луче звезды были возведены башни таким образом, чтобы каждая могла защищать две близлежащие, а город обнесли рвом.

Пальманова до сих пор лежит в чертах этого рва, т.е. не расширилась с момента своего основания в 1593 году по официально датировке. Зданий, примыкающих к городу извне крепостной стены, нет.

Так выглядит Пальманова сверху.

Центральная площадь, до которой из любого угла города идти 5 минут, имеет форму шестиугольника и на одной из его сторон высится собор с урезанной колокольней. Колокольни в Италии, обычно, видно за версту – настолько они длинные и высокие. Чаще всего сначала вы видите городскую колокольню, потом еще несколько километров едете на машине, а уж только потом попадаете в город, но с Пальмановой всё по другому.

В городском соборе колокольня “ростом” с сам собор для того, чтобы враги не могли заметить из-за стен религиозное сооружение, построенный в начале 17 века. Поскольку город строили венецианцы, то на их крылатого льва можно периодически наткнуться. На стене собора он тоже был.

В городе всего 6 улиц, ведущих в центр, так что запутаться невозможно, а трое ворот, через которые можно попасть внутрь были названы в честь трех крупных Итальянских городов, на которые они смотрят. По периметру площади установлены скульптуры, у подножия которых висят таблички-памятки для правителей города, о том, что народ вообще-то тут главный и ему необходимы “свобода, равенство, братство”.

Вокруг площади возведены разные официальные здания, включая городскую ратушу, все остальное пространство занимают дома жителей и инфраструктурные объекты. Вот уже более полувека Пальманова считается национальным памятником, а жители городка прямо в этом памятнике и живут:)

По официальной версии, архитектор Винченцо Скамоцци разработал крошечный городок-крепость в виде звезды с девятью лучами согласно последним военным достижениям XVI века. Укрепления строились в две линии, а между высшими точками лучей звезды насыпали крепостные валы таким образом, чтобы соседние бастионы могли защищать друг друга. Именно поэтому длина грани каждого луча в точности соответствует дальности стрельбы средневековых пушек. В город, окружённый глубоким рвом, можно было попасть только через одни из трёх охраняемых ворот. Задуманный, как совершенная военная машина, город был оснащён всем ассортиментом имевшегося тогда оружия.

Профессор Эдвард Уоллес Мьюир младший говорил о Пальманова: «Теоретики разработали множество идеальных городов, которые интригующе выглядели на бумаге, но не были особо успешны в качестве жилого поселения. На северо-восточной границе своей континентальной империи в 1593 году венецианцы начали строить лучший образец города эпохи Ренессанса, Пальманова – город-крепость, призванный стать защитой от атак в Боснии. Построенный в соответствии с социальными и военными требованиями, город предполагалось заселить торговцами, ремесленниками и фермерами.

Однако, несмотря на выгодные условия и удобное расположение города, никто не решился переехать в него. В 1622 году Венеция вынуждена была предложить бесплатное жильё в Пальманова и обеспечение помилованным преступникам, согласившимся поселиться в городе. Так началось принудительное заселение этого столь великолепно спланированного места, которое, по сути, пустует и по сей день, если не считать любопытных студентов, посещающих города эпохи Возрождения, да скучающих солдат, которые до сих пор размещены там для охраны итальянской границы».

Действительно, население Пальманова составляет немногим более 5000 человек. В основном они заняты в туристической сфере, поддерживая древний облик города.