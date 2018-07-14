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Битва при Тернберри

22:16. 14 июля 2018 Просмотров - 144 Один комментарий Опубликовал:


Героическая виктория шотландцев в битве при Тернберри.
Перед натиском превосходящих сил, враг свободолюбивых и гендерно-разнообразных горцев был вынужден ретироваться преследуемый звуками волынки.



В дополнение к https://colonelcassad.livejournal.com/4317327.html

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: протесты, Трамп, Шотландия, юмор
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Один комментарий»

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