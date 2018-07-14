Битва при Тернберри
22:16. 14 июля 2018 Просмотров - 144 Один комментарий Опубликовал: brahman
Героическая виктория шотландцев в битве при Тернберри.
Перед натиском превосходящих сил, враг свободолюбивых и гендерно-разнообразных горцев был вынужден ретироваться преследуемый звуками волынки.
В дополнение к https://colonelcassad.livejournal.com/4317327.html
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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