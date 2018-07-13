Жительница Латвии вспоминает об «ужасах оккупации»: у всех было счастливое детство (ФОТО)
Работающая в рижской школе Инара Балоде разместила пост в социальной сети, в котором описывает свою жизнь в советское время.
Инара утверждает, что «оккупация может сидеть только в больных мозгах», и не может вспомнить ни одного запрета учиться на латышском.
Публикация вызвала огромный резонанс, ею делятся и оставляют комментарии, большая часть пользователей соцсети согласна с мнением женщины.
Портал Mixnews публикует рассказ в переводе на русский язык и в полном объеме.
Оккупация власти.
Гадко читать этот выдуманный и навязываемый национальными нациками кошмар.
Я родилась в ЛССР, в 1960 году. Никогда никакой оккупации не чувствовала.
Родители не состояли ни в какой партии (коммунистической).
Свободно и бесплатно получила образование на латышском языке, свободно знаю русский и английский, бесплатно окончила в то время консерваторию (факультет музыкальной академии по фортепьяно).
Политики, вы окончательно свихнулись с этим упрямым вдалбливанием термина оккупация в мозг людей, надеясь получить себе политические бонусы.
Также, подпитывая одноязычие в стране, хотите вырастить послушный и глупый электорат, слуг латинских букв, которые будут послушно петь и танцевать перед вами, восхваляя национальную идею.
Но мир не является и не может быть однородным и навечно однородной массой в лаптях.
«Оккупация» может сидеть только в больных мозгах. Я во время того «режима» родилась и не было никакой оккупации. Сейчас нужно быть лояльным к стране — новой власти.
Теперь другой, но тоже своего рода режим: еще больше бюрократии и надзора, больше «советов», которые нельзя не исполнить, фактический запрет русского языка под лозунгом «оккупация» — чистого вида иезуитство крестоносцев и лицемерие.
Эта ваша политика уже многим надоела и раздражает, получите совершенно обратное со своим подстрекательством с этим термином «оккупация».
У нас, рожденных в 60-е, было счастливое детство, бесплатное образование, чистые, экологические продукты, и не надо рассказывать, что наша жизнь в СССР была напрасной и непригодной для Родины.
Ваша власть ничем не отличается от старой, только тем, что у вас жизнь за госдолг, тотальное бесхозяйствование, и вас финансирует Международный валютный фонд, а сами вы голые, как церковные мыши, обвиняя «оккупацию», уничтожили все созданное производство, создав безработицу, выгнав треть, а может быть и больше народа страны в добровольное изгнание, а сами живете за счет денежных знаков мировой архитектуры в кошельках.
Между прочим, русский рубль был более стабильным, на копейки можно было многое себе позволить, чего сейчас нельзя за центы.
А потому, что одно, то и другое является «оккупацией».
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Источник: rusvesna.su