Жительница Латвии вспоминает об «ужасах оккупации»: у всех было счастливое детство (ФОТО)

Работающая в рижской школе Инара Балоде разместила пост в социальной сети, в котором описывает свою жизнь в советское время.

Инара утверждает, что «оккупация может сидеть только в больных мозгах», и не может вспомнить ни одного запрета учиться на латышском.

Публикация вызвала огромный резонанс, ею делятся и оставляют комментарии, большая часть пользователей соцсети согласна с мнением женщины.

Портал Mixnews публикует рассказ в переводе на русский язык и в полном объеме.

Оккупация власти.

Гадко читать этот выдуманный и навязываемый национальными нациками кошмар.

Я родилась в ЛССР, в 1960 году. Никогда никакой оккупации не чувствовала.

Родители не состояли ни в какой партии (коммунистической).

Свободно и бесплатно получила образование на латышском языке, свободно знаю русский и английский, бесплатно окончила в то время консерваторию (факультет музыкальной академии по фортепьяно).

Политики, вы окончательно свихнулись с этим упрямым вдалбливанием термина оккупация в мозг людей, надеясь получить себе политические бонусы.

Также, подпитывая одноязычие в стране, хотите вырастить послушный и глупый электорат, слуг латинских букв, которые будут послушно петь и танцевать перед вами, восхваляя национальную идею.

Но мир не является и не может быть однородным и навечно однородной массой в лаптях.

«Оккупация» может сидеть только в больных мозгах. Я во время того «режима» родилась и не было никакой оккупации. Сейчас нужно быть лояльным к стране — новой власти.

Теперь другой, но тоже своего рода режим: еще больше бюрократии и надзора, больше «советов», которые нельзя не исполнить, фактический запрет русского языка под лозунгом «оккупация» — чистого вида иезуитство крестоносцев и лицемерие.

Эта ваша политика уже многим надоела и раздражает, получите совершенно обратное со своим подстрекательством с этим термином «оккупация».

У нас, рожденных в 60-е, было счастливое детство, бесплатное образование, чистые, экологические продукты, и не надо рассказывать, что наша жизнь в СССР была напрасной и непригодной для Родины.

Ваша власть ничем не отличается от старой, только тем, что у вас жизнь за госдолг, тотальное бесхозяйствование, и вас финансирует Международный валютный фонд, а сами вы голые, как церковные мыши, обвиняя «оккупацию», уничтожили все созданное производство, создав безработицу, выгнав треть, а может быть и больше народа страны в добровольное изгнание, а сами живете за счет денежных знаков мировой архитектуры в кошельках.

Между прочим, русский рубль был более стабильным, на копейки можно было многое себе позволить, чего сейчас нельзя за центы.

А потому, что одно, то и другое является «оккупацией».

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