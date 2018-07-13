В погоне за контрактами: Штаты намерены вытеснить Россию с рынка вооружения

Ни для кого не секрет, что Россия уже давно потеснила США с рынка вооружений. В то время как Вашингтон поставляет своим партнерам недолговечную и зачастую непригодную для эксплуатации военную технику, Москва производит высококачественные и уникальные модели, которыми интересуются во всем мире.

Очевидно, что такое положение дел не устраивает американский истеблишмент, поэтому страна пытается всевозможными способами вернуть себе звание главного экспортера оружия.

Накануне стало известно, что на саммите Североатлантического альянса в Брюсселе страны-участницы подняли вопрос о замене советского вооружения своих партнеров на американские образцы. Разумеется, идею лоббировали Штаты, которые в НАТО по-прежнему играют ведущую роль.

Не удивительно, что многие эксперты называли Дональда Трампа коммивояжером американских военных корпораций, поскольку именно с его приходом на пост президента Вашингтон стал требовать от альянса повышения расходов на «оборонку» до 2% от ВВП.

Надо сказать, что и сейчас производители оружия из США имеют приличную прибыль от заказов европейских партнеров. Так, например, только за прошлый год поставка партии зенитно-ракетного комплекса «Patriot PAK-3» из Румынии пополнила «кошелек» страны на 3,9 млрд долларов.

Тот факт, что США делают все, чтобы продвигать интересы своих военных корпораций, подтверждает и привлечение высокопоставленных военных из стран альянса, однако нравится это не всем. Так, несколько месяцев назад минобороны ФРГ приняло решение уволить командующего ВВС, генерала-лейтенанта Карла Мюльнера за продвижение закупок Германией низкокачественных истребителей США F-35.

Впрочем, опрометчиво полагать, что оружие российского происхождения будет просто уничтожено, отнюдь это не так. Вашингтон явно рассчитывает пополнить запасы террористов на Ближнем Востоке.

Например, оружие со складов стран Восточной Европы оказалось в арсенале боевиков ИГИЛ (запрещенная в РФ организация). Сотрудниками независимой организации по отслеживанию вооружений Conflict Armament Research была найдена болгарская противотанковая управляемая ракета. Зимой 2015 года оружие было направлено в Штаты, а спустя более 2-х месяцев найдена иракскими солдатами в горячей точке, где происходило сражение с террористами.

А 4 года назад военные нескольких стран вывезли 22 млн автоматов Калашникова из Албании с целью доставить их на Ближний Восток.

Поэтому, вероятно, что и советское оружие, благодаря усилиями США, будет использовано боевиками.

Кроме того, есть опасность, что ликвидированное российское вооружение будет использоваться при совершении терактов в Европе. Как показывает практика, большинство инцидентов в европейских странах было связано именно с советскими образцами. Если же количество оружия увеличится, то оно, вероятно, будет передано странами альянса опасным радикалам, что, в свою очередь, повлечет за собой новые террористические акты в ЕС.

Словом, США делают все возможное, чтобы получить новые выгодные контракты, заставив партнеров по НАТО отказаться от оружия производства СССР. Тот факт, что Вашингтон не раз попадался на поставках вооружения террористам, говорит о готовности не утилизировать оружие, а сохранить в корыстных целях. Только западные политиканы забывают, что играют с огнем, поскольку риск терактов в Европе становится слишком большим.