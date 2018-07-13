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Увеличивать нужно качество жизни, тогда и продолжительность вырастет

14:10. 13 июля 2018 Просмотров - 92 Нет комментариев Опубликовал:

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По эффективности системы здравоохранения агентство Bloomberg поместило Россию на последнее – 55-е место. Хотя на телеэкранах первые лица в накинутых на плечи белых халатах не устают открывать новые ультрасовременные медицинские центры. 

Но сосредоточившись на развитии высокотехнологичной помощи, власти экономят за счёт общедоступных видов медицинской помощи – и эта стратегия оказалась неэффективной, несмотря на её внешнюю красоту. В новейшие центры – долгая дорога, длиннющие очереди и высокие цены. Как пенсионер рискует не дожить до пенсии, так и пациент – до операции. Импортное оборудование часто закупается без гарантийного обслуживания, а когда оно выходит из строя, приобрести запчасти в условиях санкций – слишком дорого и долго. 

По словам руководителя Высшей школы организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ) Гузель Улумбековой, качество и доступность медицинской помощи определяют продолжительность жизни россиян всего на 30%. По расчётам ВШОУЗ, продолжительность на 37% зависит от социально-экономических факторов, прежде всего от доходов, и на 33% – от образа жизни, в частности от потребления алкоголя и табака. Зарплата в России в 1,6 раза ниже, чем в беднейших странах ЕС – Латвии и Литве. Пьют и курят у нас больше, а живут меньше в среднем на 6 лет. Маленький штришок: наше государство тратит на закупку лекарств на душу населения в 4 раза меньше средств, чем прибалты. А наше решение строить высокотехнологичные центры в мегаполисах, закрывая больницы в регионах, напоминает решение поить пациента, но не кормить. 

Министры и губернаторы полюбили статистику ВШОУЗ и внаглую советуют нам с вами бросать курить и бегать. Но на самом деле в медицине хромает своевременная и качественная диагностика и оперативность оказания помощи.  Надо полагать, если ситуация не изменится, то чтобы выполнить поручение президента по увеличению продолжительности жизни, медикам придётся передёргивать статистику. 

Источник: argumenti.ru

Метки: медицина
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