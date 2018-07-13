Увеличивать нужно качество жизни, тогда и продолжительность вырастет
14:10. 13 июля 2018 Просмотров - 92 Нет комментариев Опубликовал: Серый
По эффективности системы здравоохранения агентство Bloomberg поместило Россию на последнее – 55-е место. Хотя на телеэкранах первые лица в накинутых на плечи белых халатах не устают открывать новые ультрасовременные медицинские центры.
Но сосредоточившись на развитии высокотехнологичной помощи, власти экономят за счёт общедоступных видов медицинской помощи – и эта стратегия оказалась неэффективной, несмотря на её внешнюю красоту. В новейшие центры – долгая дорога, длиннющие очереди и высокие цены. Как пенсионер рискует не дожить до пенсии, так и пациент – до операции. Импортное оборудование часто закупается без гарантийного обслуживания, а когда оно выходит из строя, приобрести запчасти в условиях санкций – слишком дорого и долго.
По словам руководителя Высшей школы организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ) Гузель Улумбековой, качество и доступность медицинской помощи определяют продолжительность жизни россиян всего на 30%. По расчётам ВШОУЗ, продолжительность на 37% зависит от социально-экономических факторов, прежде всего от доходов, и на 33% – от образа жизни, в частности от потребления алкоголя и табака. Зарплата в России в 1,6 раза ниже, чем в беднейших странах ЕС – Латвии и Литве. Пьют и курят у нас больше, а живут меньше в среднем на 6 лет. Маленький штришок: наше государство тратит на закупку лекарств на душу населения в 4 раза меньше средств, чем прибалты. А наше решение строить высокотехнологичные центры в мегаполисах, закрывая больницы в регионах, напоминает решение поить пациента, но не кормить.
Министры и губернаторы полюбили статистику ВШОУЗ и внаглую советуют нам с вами бросать курить и бегать. Но на самом деле в медицине хромает своевременная и качественная диагностика и оперативность оказания помощи. Надо полагать, если ситуация не изменится, то чтобы выполнить поручение президента по увеличению продолжительности жизни, медикам придётся передёргивать статистику.
Но сосредоточившись на развитии высокотехнологичной помощи, власти экономят за счёт общедоступных видов медицинской помощи – и эта стратегия оказалась неэффективной, несмотря на её внешнюю красоту. В новейшие центры – долгая дорога, длиннющие очереди и высокие цены. Как пенсионер рискует не дожить до пенсии, так и пациент – до операции. Импортное оборудование часто закупается без гарантийного обслуживания, а когда оно выходит из строя, приобрести запчасти в условиях санкций – слишком дорого и долго.
По словам руководителя Высшей школы организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ) Гузель Улумбековой, качество и доступность медицинской помощи определяют продолжительность жизни россиян всего на 30%. По расчётам ВШОУЗ, продолжительность на 37% зависит от социально-экономических факторов, прежде всего от доходов, и на 33% – от образа жизни, в частности от потребления алкоголя и табака. Зарплата в России в 1,6 раза ниже, чем в беднейших странах ЕС – Латвии и Литве. Пьют и курят у нас больше, а живут меньше в среднем на 6 лет. Маленький штришок: наше государство тратит на закупку лекарств на душу населения в 4 раза меньше средств, чем прибалты. А наше решение строить высокотехнологичные центры в мегаполисах, закрывая больницы в регионах, напоминает решение поить пациента, но не кормить.
Министры и губернаторы полюбили статистику ВШОУЗ и внаглую советуют нам с вами бросать курить и бегать. Но на самом деле в медицине хромает своевременная и качественная диагностика и оперативность оказания помощи. Надо полагать, если ситуация не изменится, то чтобы выполнить поручение президента по увеличению продолжительности жизни, медикам придётся передёргивать статистику.
Источник: argumenti.ru