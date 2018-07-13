Увеличивать нужно качество жизни, тогда и продолжительность вырастет

Но сосредоточившись на развитии высокотехнологичной помощи, власти экономят за счёт общедоступных видов медицинской помощи – и эта стратегия оказалась неэффективной, несмотря на её внешнюю красоту. В новейшие центры – долгая дорога, длиннющие очереди и высокие цены. Как пенсионер рискует не дожить до пенсии, так и пациент – до операции. Импортное оборудование часто закупается без гарантийного обслуживания, а когда оно выходит из строя, приобрести запчасти в условиях санкций – слишком дорого и долго.

По словам руководителя Высшей школы организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ) Гузель Улумбековой, качество и доступность медицинской помощи определяют продолжительность жизни россиян всего на 30%. По расчётам ВШОУЗ, продолжительность на 37% зависит от социально-экономических факторов, прежде всего от доходов, и на 33% – от образа жизни, в частности от потребления алкоголя и табака. Зарплата в России в 1,6 раза ниже, чем в беднейших странах ЕС – Латвии и Литве. Пьют и курят у нас больше, а живут меньше в среднем на 6 лет. Маленький штришок: наше государство тратит на закупку лекарств на душу населения в 4 раза меньше средств, чем прибалты. А наше решение строить высокотехнологичные центры в мегаполисах, закрывая больницы в регионах, напоминает решение поить пациента, но не кормить.

Министры и губернаторы полюбили статистику ВШОУЗ и внаглую советуют нам с вами бросать курить и бегать. Но на самом деле в медицине хромает своевременная и качественная диагностика и оперативность оказания помощи. Надо полагать, если ситуация не изменится, то чтобы выполнить поручение президента по увеличению продолжительности жизни, медикам придётся передёргивать статистику.