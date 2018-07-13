Текущий момент в больших циклах истории
Андрей Фурсов на семинаре в МПГУ
Историк Андрей Фурсов предлагает изучать процессы, а не события, тенденции, а не просто факты, сущности, а не явления. В чём проблема обществоведения как науки? Почему сокращается поле её деятельности? Что она будет изучать, если власть окончательно уйдёт в тень?
Как произошло разрушение СССР? Хотела ли этого Европа? В чём заключается базовое противоречие капитализма? Что будет происходить с мировой капсистемой дальше? Когда рухнет капитализм? Какой прогноз дали по обе стороны океана?
Каковы основные черты нового мира, в который мы вошли? Почему армия и спецназ сегодня автономны от государства, а мировая экономика носит криминальный характер? Какие факторы работают на ослабление государства?
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai
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“Историк Андрей Фурсов предлагает изучать процессы, а не события, тенденции, а не просто факты, сущности, а не явления.”
Одно от другого неотрывно – диалектика!
И инструментарий имеется: более 20 законов социокультурных трансформаций в математической записи.