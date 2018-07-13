Текущий момент в больших циклах истории

Концептуал СМИ Андрей Фурсов на семинаре в МПГУ

Историк Андрей Фурсов предлагает изучать процессы, а не события, тенденции, а не просто факты, сущности, а не явления. В чём проблема обществоведения как науки? Почему сокращается поле её деятельности? Что она будет изучать, если власть окончательно уйдёт в тень?



Как произошло разрушение СССР? Хотела ли этого Европа? В чём заключается базовое противоречие капитализма? Что будет происходить с мировой капсистемой дальше? Когда рухнет капитализм? Какой прогноз дали по обе стороны океана?



Каковы основные черты нового мира, в который мы вошли? Почему армия и спецназ сегодня автономны от государства, а мировая экономика носит криминальный характер? Какие факторы работают на ослабление государства?

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