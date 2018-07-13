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Текущий момент в больших циклах истории

17:55. 13 июля 2018 Просмотров - 37 Один комментарий Опубликовал:

Андрей Фурсов на семинаре в МПГУ

Историк Андрей Фурсов предлагает изучать процессы, а не события, тенденции, а не просто факты, сущности, а не явления. В чём проблема обществоведения как науки? Почему сокращается поле её деятельности? Что она будет изучать, если власть окончательно уйдёт в тень?

Как произошло разрушение СССР? Хотела ли этого Европа? В чём заключается базовое противоречие капитализма? Что будет происходить с мировой капсистемой дальше? Когда рухнет капитализм? Какой прогноз дали по обе стороны океана?

Каковы основные черты нового мира, в который мы вошли?  Почему армия и спецназ сегодня автономны от государства, а мировая экономика носит криминальный характер? Какие факторы работают на ослабление государства?

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МПГУ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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Один комментарий»

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    Всеволод 13 июля 2018 в 18:17 Ссылка Пометить
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    “Историк Андрей Фурсов предлагает изучать процессы, а не события, тенденции, а не просто факты, сущности, а не явления.”
    Одно от другого неотрывно – диалектика!
    И инструментарий имеется: более 20 законов социокультурных трансформаций в математической записи.

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