Сытый солдат – крепкая хватка: военнослужащие оценили питание в столовых по четырехбальной шкале

Вот уже на протяжении десяти лет солдаты-срочники не вспоминают, что такое наряд на кухне. В армии готовят гражданские повара. Качество пищи в июне оценили Роспотребнадзор, прокуратура и сами военнослужащие.

О том, что солдаты идут в столовую, как на праздник, говорит статистика. Качество питания в июне подверглось испытаниям во многих военных частях. Твердая «пятерка» преобладает в боевых подразделениях по всем позициям. В армейской столовой на Южном Урале 65% солдат дали наивысшую оценку холодным закускам. Супы пришлись по вкусу более полутысяче опрошенных бойцов – 60,04%, еще 34% поставили отметку «хорошо». Чем ближе к середине трапезы, тем выше оценки рядовых. Так, горячие блюда «на все сто» оценили 80% военнослужащих. Но особенно солдатам понравились десерты. Почти 95% человек поставили третьим блюдам «отлично».

Проверка качества питания в российской армии прошла в несколько этапов. Помимо анкетирования солдат, работу кухни с «изнаночной стороны» проинспектировали надзорные органы. Специалисты обратили внимание на микробиологические показатели готовых блюд, состояние столовых, наличие фальсифицированных продуктов на складах. Нарушений специалисты не выявили.

Поставить пятно на репутации российской армии попытались весной 2018 года. В конце апреля в сети появились сведения о якобы просроченных продуктах в одной из воинских частей. Однако первые же проверки армейских пищеблоков развеяли слухи. Вердикт командиров был краток, но ясен: претензий к качеству продуктов и блюд нет.

Подобные сплетни вокруг питания в армии могут уходить своими корнями в прошлое. Еще десять лет назад на кухне заведовали сами солдаты. Вся черная работа ложилась на плечи военнослужащих: получение продуктов, чистка овощей, сервировка столов, уборка грязной посуды, выброс отходов. Наряд на кухне длился сутки, чтобы уложиться в жесткие временные рамки солдаты порой спали по 2-3 часа. Приготовлением блюд также занимались сами бойцы. Рассуждать о качестве такой пищи было бессмысленно. Многие из тех, кто тогда служил, до сих пор с ужасом вспоминают обеденные перерывы. Соседи по казарме чаще всего готовили так, что остальным приходилось ходить голодными.

Кардинальные перемены в сфере питания произошли в 2008 году. Тогда армейские пищеблоки передали в распоряжение профильных предприятий. За организацию работы столовых взялись гражданские, солдаты же заняли места за столом. Такая расстановка ролей позволила бойцам сосредоточиться на первоочередной задаче – воинской подготовке.

К тому же, гражданские повара полностью поменяли меню. Сейчас рацион составляется с учетом рекомендаций медицинских специалистов. В течение года позиции в нем чередуются. Так, летом на столе у солдат чаще оказываются живые витамины – фрукты и овощи, а зимой добавляются калорийные продукты – сало, мед и чеснок. Обновления претерпели и вторые блюда: на выбор солдат всегда есть говядина, свинина и курица. В армейских столовых действует система «Шведский стол»: бойцам предлагается на выбор несколько первых и вторых блюд, а также напитков.

Профессиональные повара варьируют позиции в меню в зависимости от пожеланий военнослужащих. Так, если блюдо на раздаче часто остается не тронутым, то его стараются больше не готовить. Акцент делается на качестве: продукты на складах хранятся не более трех суток, а вся еда проходит ежедневные лабораторные тесты.

Освобождение солдат от кухонных обязанностей избавило их еще и от бессонных ночей за чисткой картошки и разгребанием гор грязной посуды. Теперь российская армия действительно готовит бойцов, способных защитить Родину.