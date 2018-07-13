Сводки от ополчения Новороссии 13 июля 2018

С передовой на Донбассе

Видеоподборка последних репортажей информационных агенств, работающих на передовой на Донбассе







Военнослужащий ДНР рассказал как шахтер стал военным:





На Бахмутке бойцы ЛНР воюют в тех же окопах, что в 1942 м – ветеран ополчения





ДНР: На фронте. Гуманитарная группа «Ангел»





“Фанат” – военнослужащий батальона “Восток” ВВ МВД ДНР – о том, как не смогли удержать Авдеевку в 2014-м, о боях за донецкий аэропорт.





В условиях затянувшегося вооруженного конфликта в Донбассе артиллеристам армии ДНР пришлось осваивать новые методы ведения боевых действий:





Обстановка на линии соприкосновения за сутки | Карта обстрелов





На одном из полигонов ЛНР прошли учения подразделений Народной Милиции





Последние сводки:

1. Донбасс. Оперативная лента военных событий 11.07.2018

2. Донбасс. Оперативная лента военных событий 12.07.2018

3. Донбасс. Оперативная лента военных событий 13.07.2018



По военно-гуманитарной работе:

1. Сводный обновляемый пост, в котором будет отражается наша работа по возможной точечной помощи подразделениям армий ДНР и ЛНР… https://centercigr.livejournal.com/133408.html

2. Для тех, кто готов помочь бойцам на передовой: Карта Сбербанка 4276 3800 5378 2368 Игорь Владимирович или Яндекс-кошелек 410012273300268

Полные реквизиты, в том числе для юридических лиц здесь…



По теме:

1. Поставки вооружения на Украину http://voicesevas.ru/news/39455-postavka-voennoy-tehniki-dlya-ukrainy.html

2. Перспективы вступления укрокарателей в НАТО http://voicesevas.ru/news/39460-ukraina-i-nato.html



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Борьба продолжается

В Запорожье установили огромный билборд в честь легендарного Павла Судоплатова, который немало поработал на ниве истребления бандеровцев.У фашиков разумеется случилась истерика с требованиями к СБУ найти и покарать тех, кто восхваляет "сталинских палачей".

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

ДНР: На фронте. Гуманитарная группа «Ангел»

К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Военнослужащий ДНР рассказал как шахтер стал военным

К оглавлению | Источник: www.youtube.com

В ЛНР прошли учения подразделений Народной Милиции

К оглавлению | Источник: www.youtube.com