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Сводки от ополчения Новороссии 13 июля 2018

14:50. 13 июля 2018 Просмотров - 64 Нет комментариев Опубликовал:

С передовой на Донбассе

Видеоподборка последних репортажей информационных агенств, работающих на передовой на Донбассе



Военнослужащий ДНР рассказал как шахтер стал военным:


На Бахмутке бойцы ЛНР воюют в тех же окопах, что в 1942 м – ветеран ополчения


ДНР: На фронте. Гуманитарная группа «Ангел»


“Фанат” – военнослужащий батальона “Восток” ВВ МВД ДНР – о том, как не смогли удержать Авдеевку в 2014-м, о боях за донецкий аэропорт.


В условиях затянувшегося вооруженного конфликта в Донбассе артиллеристам армии ДНР пришлось осваивать новые методы ведения боевых действий:


Обстановка на линии соприкосновения за сутки | Карта обстрелов


На одном из полигонов ЛНР прошли учения подразделений Народной Милиции


Последние сводки:
1. Донбасс. Оперативная лента военных событий 11.07.2018
2. Донбасс. Оперативная лента военных событий 12.07.2018
3. Донбасс. Оперативная лента военных событий 13.07.2018

По военно-гуманитарной работе:
1. Сводный обновляемый пост, в котором будет отражается наша работа по возможной точечной помощи подразделениям армий ДНР и ЛНР… https://centercigr.livejournal.com/133408.html
2. Для тех, кто готов помочь бойцам на передовой: Карта Сбербанка 4276 3800 5378 2368 Игорь Владимирович или Яндекс-кошелек 410012273300268
Полные реквизиты, в том числе для юридических лиц здесь… 

По теме:
1. Поставки вооружения на Украину http://voicesevas.ru/news/39455-postavka-voennoy-tehniki-dlya-ukrainy.html
2. Перспективы вступления укрокарателей в НАТО http://voicesevas.ru/news/39460-ukraina-i-nato.html

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Борьба продолжается



В Запорожье установили огромный билборд в честь легендарного Павла Судоплатова, который немало поработал на ниве истребления бандеровцев.
У фашиков разумеется случилась истерика с требованиями к СБУ найти и покарать тех, кто восхваляет "сталинских палачей".

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

ДНР: На фронте. Гуманитарная группа «Ангел»

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Военнослужащий ДНР рассказал как шахтер стал военным

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

В ЛНР прошли учения подразделений Народной Милиции

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Метки: компиляция
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