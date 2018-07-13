Сводки от ополчения Новороссии 13 июля 2018
- 11:49 С передовой на Донбассе.
- 11:19 Борьба продолжается.
- 10:25 ДНР: На фронте. Гуманитарная группа «Ангел».
- Вчера 23:03 Военнослужащий ДНР рассказал как шахтер стал военным.
- Вчера 21:08 В ЛНР прошли учения подразделений Народной Милиции.
С передовой на Донбассе
Видеоподборка последних репортажей информационных агенств, работающих на передовой на Донбассе
Военнослужащий ДНР рассказал как шахтер стал военным:
На Бахмутке бойцы ЛНР воюют в тех же окопах, что в 1942 м – ветеран ополчения
ДНР: На фронте. Гуманитарная группа «Ангел»
“Фанат” – военнослужащий батальона “Восток” ВВ МВД ДНР – о том, как не смогли удержать Авдеевку в 2014-м, о боях за донецкий аэропорт.
В условиях затянувшегося вооруженного конфликта в Донбассе артиллеристам армии ДНР пришлось осваивать новые методы ведения боевых действий:
Обстановка на линии соприкосновения за сутки | Карта обстрелов
На одном из полигонов ЛНР прошли учения подразделений Народной Милиции
Последние сводки:
1. Донбасс. Оперативная лента военных событий 11.07.2018
2. Донбасс. Оперативная лента военных событий 12.07.2018
3. Донбасс. Оперативная лента военных событий 13.07.2018
По военно-гуманитарной работе:
1. Сводный обновляемый пост, в котором будет отражается наша работа по возможной точечной помощи подразделениям армий ДНР и ЛНР… https://centercigr.livejournal.com/133408.html
2. Для тех, кто готов помочь бойцам на передовой: Карта Сбербанка 4276 3800 5378 2368 Игорь Владимирович или Яндекс-кошелек 410012273300268
Полные реквизиты, в том числе для юридических лиц здесь…
По теме:
1. Поставки вооружения на Украину http://voicesevas.ru/news/39455-postavka-voennoy-tehniki-dlya-ukrainy.html
2. Перспективы вступления укрокарателей в НАТО http://voicesevas.ru/news/39460-ukraina-i-nato.html
Вся оперативная инфа в нашем телеграм-канале https://t.me/WarDonbass
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Борьба продолжается
В Запорожье установили огромный билборд в честь легендарного Павла Судоплатова, который немало поработал на ниве истребления бандеровцев.
У фашиков разумеется случилась истерика с требованиями к СБУ найти и покарать тех, кто восхваляет "сталинских палачей".
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
ДНР: На фронте. Гуманитарная группа «Ангел»
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Военнослужащий ДНР рассказал как шахтер стал военным
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
В ЛНР прошли учения подразделений Народной Милиции
К оглавлению | Источник: www.youtube.com