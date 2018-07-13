Структура американского военного присутствия
23:04. 13 июля 2018 Просмотров - 63 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В стремлении к миру во всем мире США содержат свои войска в 177 странах мира.
На карте отражены те страны, где официальная численность контингента превышает 50 человек.
На 2015-й год США 39% активного военного персонала использовали за границей.
С тех пор, расходы США на оборону только выросли (бюджет хорошо перевалил за 700 млрд), а контингенты войск США в Сирии и Афганистане возросли.
2016-й.
2017-й.
Также стоит учитывать серьезные контингенты США в Прибалтике, Чехии, увеличение численности контингентов в Польше, Румынии, также персонал на Украине.
Стоит обратить внимание, что за последний год активизировались разговоры о выводе двух из трех крупнейших контингентов войск США за пределами американской территории.
1. В ходе переговоров с Ким Чен Ыном, Трамп официально актуализировал тему вывода американских войск из Южной Кореи в обмен на прекращение ракетно-ядерной программы КНДР. Официальный Пентагон и Госдеп на отрез отказываются обсуждать эту тему, но Трамп к удовлетворению Китая заявил, что это не произойдет сразу, но вопрос обсуждаемый.
2. На фоне обострения отношений между Берлином и Вашингтоном, опрос DPA показал, что 42% немцев выступают за вывод американских войск из Германии (это самое больше число со времен конца Холодной войны). 37% выступают за сохранение американского присутствия. 21% не определились. Что примечательно, социологи отмечают, что за вывод американских войск из Германии выступают как крайне левые, так и крайне правые, сходясь во мнении, что Германия должна обрести реальную независимость. В то время, как избиратель Меркель скорее заинтересован в сохранении статус-кво при всех официальных попытках создать единую европейскую армию независимую от Вашингтона.
Стоит также отметить, что в искомом опросе https://www.mintpressnews.com/poll-majority-in-germany-want-us-troops-out-oppose-military-spending/245833/#.W0gZzxcPGqk.twitter у немцев интересовались их отношением к необходимости увеличить расходы на оборону, которые подогревают "русской угрозой". Только 15% немцев поддерживают увеличение расходов, а 36% считают, что даже нынешний уровень слишком велик и их надо сокращать в интересах экономического роста Германии.
Источник: colonelcassad.livejournal.com