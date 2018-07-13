Срочная новость! Самарская область сказала «ДА» пенсионной реформе!!!

«Единороссы» подавили большинством голосов. Самарская губернская дума дала свое заключение о грядущей социальной реформе. Совет парламента большинством голосов одобрил повышение пенсионного возраста. Об этом сообщил депутат Михаил Матвеев.

— Заседание проходило в закрытом режиме. Против проголосовали представители трех оппозиционных фракций: КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России», — рассказал Михаил Матвеев.

О причинах такого решения рассказала председатель комитета губдумы по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухина.

— Изменение пенсионной системы — это оправданная социальная мера, необходимость сегодняшнего дня. Численность граждан трудоспособного возраста и пенсионеров сравнивается. Если в 2007 году соотношение было 3 к 1, то в 2018 — 1,8 к 1. Сейчас мы находимся в ситуации, когда пенсионного возраста достигает значительное количество жителей 50–60-х годов рождения. На смену им приходит малочисленное население 90-х годов, которое вступает в возраст трудоспособности. Это подтверждают цифры Самарастата. За 10 лет доля трудоспособного населения в регионе сократилась на 11,6%. Одновременно увеличилась доля тех, кто моложе и старше трудоспособных граждан, — на 15,3% и 16,2% соответственно, — объяснила Марина Сидухина.

По ее словам, комитет провел широкое обсуждение грядущей реформы и получил более 100 предложений и от депутатов, и от представителей общественной организации. Среди них — сокращение шага повышения пенсионного возраста с года до полугода, уменьшение пенсионного возраста для женщин, увеличение расходов на медицинское обслуживание граждан предпенсионного возраста, создание системы по их трудоустройству, создание прозрачной и понятной всем системы пенсионных накоплений.

— Пока речь идет только об одобрении законопроекта в первом чтении. Все предложения будут сформированы в качестве поправок. Их рассмотрение продолжится уже осенью, — рассказала депутат Екатерина Кузьмичева.

Инициатором пенсионной реформы, вызвавшей большой резонанс в обществе, стало Правительство России. Дмитрий Медведев предложил поднять возрастную планку для российских пенсионеров. Если сейчас женщины работают до 55 лет, а мужчины до 60 лет, то в ближайшие годы им хотят прибавить 8 и 5 лет соответственно. Реформу планируют проводить поэтапно: в 2020 году на пенсию смогут уйти мужчины, родившиеся в 1959 году, и женщины, родившиеся в 1964-м. К 2022 году планку поднимут еще на год — до 62 и 57 соответственно.

Источник: 63.ru