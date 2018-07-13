Тайное всегда становится явным. Наивно было ожидать перемен от тех, кто почти 20 лет их избегал.

Серьезно анализировать проводимые «реформы» правительством России невозможно. Чтобы они ни реформировали получается, как всегда.

Весь потаённый смысл «президентской программы» состоит в поисках бабла. Похоже искателям от власти всё равно как отразится их поиск на экономике России.

• Резкое удорожание топлива уже приводит к подорожанию всех возможных услуг и товаров, сдержать инфляцию не получится, а, следовательно, доверие к рублю в нашей стране останется ниже плинтуса! А главное сильно ударит по сельскому хозяйству, которое казалась только задышало, на живительных антисанкциях.

• Повышение НДС на 2% также приведет к подорожанию. Но, главное, ударит по промышленности, которая у нас и без того на ладан дышит. Систему НДС нужно в корне менять, это должен быть налог на сверхприбыль торговли. Сейчас на деле это еще один налог на многострадальное производство.

• Повышение пенсионного возраста наглядно показало с кем народ имеет дело. Что там обещал людям Путин? Неважно! Сначала отняли пенсионные накопления, затем пенсионные баллы, теперь заставляют работать до гроба! Внуков воспитывать без дедушек и бабушек!

Все «реформы» призваны изыскать средства. И все с народа! И все временно! Сейчас возьмут больше, а что будет завтра похоже не важно. «Эффект» от повышения НДС закончится менее чем через два года из-за спада промышленности, «эффект» от повышения пенсионного возраста уже отрицательный. Люди массово бегут от белых зарплат и выплат в госфонды. Все равно отнимут! Да и доживем ли?

Какую высшую цель преследуют?

Без развитого внутреннего рынка, без серьезной внутренней конкуренции, без настоящей, а не показной, борьбы с коррупцией, без кардинального уменьшения численности чиновников, без переложения налогового бремени на богатых ничего не изменится. Будет ещё хуже!

Либо во «власти» непроходимые тупицы, которые на полном серьезе считают, что «для того чтобы от коровы было больше отдачи ее надо почаще доить и поменьше кормить». Либо их основной костяк — это откровенные предатели нашей Родины, которые только и мечтают воплотить план Даллеса.

В любом случае терпеть такое «правительство», такую «власть» это обрекать страну и себя на серьезные беды. Нужно ли нам это? Будем ли мы идти как послушное стадо на бойню?

«Власть» пошла в наступление на народ, надеясь скрыть своё глубокое и массовое разложение, предательство интересов Родины. «Власть» всерьез верит, что через продажные СМИ смогут внушить людям «нужные» мысли. Верит, что народ не способен постоять за себя, свои интересы, свою отчизну. «Власть» уверовала что народ, даже поставленный на грань выживания, будет безмолвствовать.

Скорее всего , это не так. Всё больше людей испытывают только одно чувство - чувство ненависти.