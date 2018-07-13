Сирия, ИГИЛ, последние новости 13 июля 2018

СРОЧНО: Армия Израиля открыла огонь по объекту, летевшему из Сирии (ФОТО, ВИДЕО)

Жители населенного пункта Цфат зафиксировали момент пуска противоракеты комплекса Patriot, которая была выпущена по неопознанному летательному аппарату, залетевшему в Израиль из Сирии. Очевидцы сообщают, что ракета была выпущена в восточном направлении в сторону сирийской границы, на кадрах ниже в небе виден чёткий дымный след. По предварительным данным, система ПВО открыла огонь по БПЛА, летевшему в воздушном пространстве Сирии и приблизившемуся к границе Израиля. Вероятнее всего, это был очередной иранский разведывательный дрон. Читайте также: Разгром боевиков США и Израиля: «Тигры​» зачистили большой котёл на юге Сирии, захватив танки и множество оружия (+ВИДЕО, ФОТО, КАРТА)

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Банда Стампа еще напомнит о себе

Боевики ИГИЛ расстреливают из машины боевиков Сирийской Свободной Армии в Идлибе. Борьба за выход в финал премии Дарвина продолжается.Ресурсы "зеленых" негодуют по поводу того, что боевики ИГИЛ совсем обнаглели и нападают на коллег по джихаду среди бела дня, а потом еще нагло выкладывают свои бесчинства в интернет.Но у роста этой активности есть объективная причина – на фоне бесконечных поражений и капитуляций, те из боевиков, которые хотят продолжать джихадить по-серьезному, начинают активно рассматривать варианты с вступлением в ячейки ИГИЛ, которые постулируют идеи непримиримой борьбы с сирийским правительством и умеренными исламистами, что ведет к росту кол-ва ячеек "черных" и повышению их террористической активности. До прежнего уровня влияния и возможностей, которые ИГИЛ имел в период Халифата, "черным" пока еще далеко, но как и в Ираке, у них сейчас идет некоторый рост численности и активности.С учетом посредственной работы внутренних служб безопасности "зеленых", не стоит удивляться разгулу "черных" в Идлибе. По заявлениям пропагандистских ресурсов ИГИЛ за последнюю неделю они убили 18 боевиков из конкурирующих группировок. В этом плане "черные" никогда не меняются – принцип "кто не с нами, тот против нас" они отрабатывают по полной программе. Само собой, этих “горбатых” только могила исправит.

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Боевики в Дераа капитулировали

Знаковое событие в Сирии.В столице провинции Дераа, после капитуляции очередной группы боевиков, был поднят государственный флаг Сирии на площади Аль-Омари.Именно там в 2011 году начались первые протесты направленные на свержение Асада.Спустя 7,5 лет, "колыбель сирийской революции" возвращается под контроль Дамаска, вместе с самим городом.Символично, что спустя столько времени, жители Дераа встречали сирийские войска как освободителей, размахивая сирийскими флагами и портретами Асада. Сегодня сирийская армия после завершения переговоров о капитуляции боевиков в столице провинции начала входить в кварталы, которые долгие годы удерживались "зелеными".Время все расставило по своим местам.Март 2011 года. Площадь Аль-Омари в Дераа. Один из первых митингов с требованием ухода Асада.Часть боевиков, которые отказались сдаваться, выпустили к границе с Израилем. Большая часть согласилась вернуться к мирной жизни или же после фильтрации поступить на службу Асаду.Переговоры также проводились при посредничестве российских военных представителей, что уже стало рутинным элементом разгрома боевиков на юго-западе Сирии.

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