Русские школьники привезли с Международной математической олимпиады золотые медали

Команда российских школьников в числе первых на Международной математической олимпиаде. В прошлом году мы остановились лишь на 11-й позиции. Пять золотых медалей и почетное второе место. Российские школьники вошли в тройку лучших команд на 59-ой Международной математической олимпиаде, проходившей в Румынии.

“Конечно, мы не ожидали, что войдем в тройку. Только в этом году начали перестраивать нашу систему, думали-то, что в пятерочку войдем, будет все хорошо, а тут мы заняли второе место, опередили Китай, который является нашим вечным соперником”, — говорит главный тренер сборной России по математике, педагог “Президентского физико-математического лицея № 239″ Кирилл Сухов.

Шесть российских школьников и шесть сложнейших задач из областей школьной математики, главным образом, из геометрии, теории чисел, алгебры и комбинаторики.

Марат Абдурахманов, Артур Герасименко, Егор Рябов, Владимир Петров, Станислав Крымский и Сергей Лучинин. В таком составе российская сборная смогла достигнуть столь высоких результатов, обойдя остальные 114 команд изо всех уголков мира, уступив лишь сборной США, занявшей первое место. В прошлом году наша команда остановилась на 11 места. Такой рывок, безусловно, требовал очень серьезной подготовки.

“У нас были специальные тематические задания, которые присылали преподаватели. Мы решали их дистанционно дома, потом некоторый период времени, в течении 10 дней, каждое занятие их проверяли, делали какие-то комментарии, что хорошо, что плохо, где писать короче, где подробнее”, — говорит финалист Международной математической олимпиады Владимир Петров.

“С нами работали преподаватели со всей России, много преподавателей из Москвы, Санкт-Петерубрга”, — говорит финалист Международной математической олимпиады Егор Рябов.

Руководителем сборной, как и годом ранее выступил доцент кафедры математики Московского физико-технического института, член консультативного совета Международной математической олимпиады Накзар Агаханов. Под его шефством, ребята прошли долгий путь. За спиной российской сборной всероссийские олимпиады, многочисленные сборы.

Последние 3,5 недели школьники посвятили усиленной подготовке. Заслуги медалистов по достоинству оценила министр просвещения Ольга Васильева, отметив, что попадание в тройку лидеров подчеркивает статус России, как великой математической державы.

“Я искренне поздравляю ребят и их наставников! И хочу отметить, что наряду с высокими личными достижениями членов нашей команды в их победе есть немаловажная общественная составляющая. В свое время Николай Егорович Жуковский, русский механик, основоположник гидро- и аэродинамики, заслуженный профессор Московского университета и член-корреспондент Императорской Академии наук по разряду математических наук говорил, что “в математике есть своя красота, как в живописи и поэзии”. Если экстраполировать это суждение на сегодняшний результат, то наша команда — это поэты математики, ее певцы, творцы”.

Министр убеждена, что популяризирующий эффект от выступления российской сборной в Румынии поможет обратить внимание молодого поколения страны к математике. Пять золотых и одна серебряная медаль вместе с их счастливыми обладателями окажутся в Москве уже 15 июля.