“Онкология или ботокс?” Изменившееся лицо Путина озадачило сеть!!!
Пользователей сети озадачил снимок президента России Владимира Путина на Валааме, который распространил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
В комментариях отметили, что с лицом главы Кремля произошли перемены. Объектом обсуждений стала необычная шишка на подбородке Путина.
“РуссоСМИ: Путин сегодня посетил Валаам, где целовал иконы святых. Ну да – не вынимая изо рта, как говорится”, – написал заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий.
Также, некоторые задались вопросом, является ли это вздутие на лице последствием от ботокса или онкологией.
“Вот это шишка под ухом, онкология”, ” Это уже онкология или еще ботокс”,
“Это хомяк”, “Уже не знает, куда запихнуть сп**енное”,
“Ну, это еще не рак мозга, но мозги уже раком”, “Это онкология России”, – написали в сети. Некоторые также предположили, что у главы Кремля вздулась маска.
“Че за шишка!? Икону целует. Вздулась маска”, “С карамелькой за щекой”, “Вы**ут тебя за это фото. Искусственная скула красивая какая”,
“Наверное, господин Путин будет просить: “Господи, помоги мне поднять пенсионный возраст в России, безболезненно для меня. Я Тебе знаешь какой собор отгрохаю за это?” – разошлись пользователи.
Источник: agonia-ru.com
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и не говори, дегенераты – это воспаленный лимфоузел
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Повторение мать учения. Вета ещё раз удалите комент, он будет появляться снова и снова с дополнениями.
И так , сударыня Вы не ответили, где Вы отыскиваете подобные шедевры. Надо понимать, что следующий опус уже будет рассматривать штаны и их содержимое, далее по Лаврову.