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“Онкология или ботокс?” Изменившееся лицо Путина озадачило сеть!!!

09:14. 13 июля 2018 Просмотров - 186 2 коммент. Опубликовал:

Пользователей сети озадачил снимок президента России Владимира Путина на Валааме, который распространил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

В комментариях отметили, что с лицом главы Кремля произошли перемены. Объектом обсуждений стала необычная шишка на подбородке Путина.

“РуссоСМИ: Путин сегодня посетил Валаам, где целовал иконы святых. Ну да – не вынимая изо рта, как говорится”, – написал заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий.

Также, некоторые задались вопросом, является ли это вздутие на лице последствием от ботокса или онкологией.

“Вот это шишка под ухом, онкология”, ” Это уже онкология или еще ботокс”,

“Это хомяк”, “Уже не знает, куда запихнуть сп**енное”,

“Ну, это еще не рак мозга, но мозги уже раком”, “Это онкология России”, – написали в сети.1531363855_botoks-onkologiya Некоторые также предположили, что у главы Кремля вздулась маска.

“Че за шишка!? Икону целует. Вздулась маска”, “С карамелькой за щекой”, “Вы**ут тебя за это фото. Искусственная скула красивая какая”,

“Наверное, господин Путин будет просить: “Господи, помоги мне поднять пенсионный возраст в России, безболезненно для меня. Я Тебе знаешь какой собор отгрохаю за это?” – разошлись пользователи.

Источник: agonia-ru.com

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2 коммент.»

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    иван 13 июля 2018 в 9:34 Ссылка Пометить
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    и не говори, дегенераты – это воспаленный лимфоузел

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  • 3324 2723
    Алекс Сневар 13 июля 2018 в 9:50 Ссылка Пометить
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    Повторение мать учения. Вета ещё раз удалите комент, он будет появляться снова и снова с дополнениями.
    И так , сударыня Вы не ответили, где Вы отыскиваете подобные шедевры. Надо понимать, что следующий опус уже будет рассматривать штаны и их содержимое, далее по Лаврову.

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