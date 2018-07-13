“Онкология или ботокс?” Изменившееся лицо Путина озадачило сеть!!!

Пользователей сети озадачил снимок президента России Владимира Путина на Валааме, который распространил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

В комментариях отметили, что с лицом главы Кремля произошли перемены. Объектом обсуждений стала необычная шишка на подбородке Путина.

“РуссоСМИ: Путин сегодня посетил Валаам, где целовал иконы святых. Ну да – не вынимая изо рта, как говорится”, – написал заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий.

Также, некоторые задались вопросом, является ли это вздутие на лице последствием от ботокса или онкологией.

“Вот это шишка под ухом, онкология”, ” Это уже онкология или еще ботокс”,

“Это хомяк”, “Уже не знает, куда запихнуть сп**енное”,

“Ну, это еще не рак мозга, но мозги уже раком”, “Это онкология России”, – написали в сети. Некоторые также предположили, что у главы Кремля вздулась маска.

“Че за шишка!? Икону целует. Вздулась маска”, “С карамелькой за щекой”, “Вы**ут тебя за это фото. Искусственная скула красивая какая”,

“Наверное, господин Путин будет просить: “Господи, помоги мне поднять пенсионный возраст в России, безболезненно для меня. Я Тебе знаешь какой собор отгрохаю за это?” – разошлись пользователи.

Источник: agonia-ru.com