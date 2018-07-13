О наращивании влияния НАТО в Азербайджане.
14:39. 13 июля 2018 Просмотров - 27 Нет комментариев Опубликовал: brahman
О наращивании влияния НАТО в Азербайджане.
Operational Capabilities Concept in Azerbaijan: партнерство ради мира или асимметричное реагирование
Наблюдаемые мультимодальные геополитические процессы, протекающие в регионе Южного Кавказа, ориентированы на построение ассиметричных военно-политических систем. Регион стал точкой пересечения геостратегических, геоэкономических и военно-политических интересов региональных и внерегиональных акторов: Российской Федерации (РФ), Китайской Народной Республики (КНР), Исламской Республики Иран (ИРИ), Турецкой Республики (ТР) и США.
Регион рассматривается в качестве пространства смежного с Большим Ближним Востоком и сформирован совокупностью подходов «разделенных зон», «конфликтных и кризисных систем», динамики которых, в рамках реализуемых США и их союзниками концептуально-аналитических основ, включающих «баланс сдерживания и вовлечения», определяют военно-политическую составляющую (англ. Political Warfare, RAND Corp.). При этом, возникающие системы позволяют «оказывать влияние» на ресурсные базы (совокупные экономические, технологические и демографические измерения) геополитических альтернатив.
Сегодня, расширение присутствия НАТО в данном регионе, наряду с образованием регионального альянса Турции, Азербайджана и Грузии с учетом текущих геополитических процессов, сопровождается широким спектром угроз для безопасности, связанных с потенциальными дестабилизациями зоны Карабахского Конфликта, северных территорий ИРИ, а значит и приграничных районов РФ. В данном контексте весьма интересен цикл учений Вооруженных Сил Республики Азербайджан с участием инструкторского состава, специалистов в области моделирования и военно-политического анализа Североатлантического Альянса, в ходе реализации программы «Партнёрство ради мира» (англ. Partnership for Peace) и «Концепции оперативных возможностей» (англ. Operational Capabilities Concept).
Концепция оперативных возможностей предполагает на основе положений индивидуальной программы «ПРМ» проведение комплексных исследований и моделирования, направленных на уточнение ВТС, совместных программ подготовки с НАТО и дальнейшую организацию формируемых сил по модульному принципу. Иными словами, данная концепция выступает программно-документальным инструментом, используемым для создания, обеспечения, проверки функциональной совместимости и оперативных возможностей подразделений ВС Азербайджана в составе многонациональных формирований оперативно-тактического назначения и «выявления, анализа и ликвидации угроз, потенциальных кризисов под руководством НАТО и других типах операций». При этом, полученные эмпирические материалы используются для моделирования потенциальных конфликтных зон аналитическими центрами и уточнения политики Совета по консультациям, командованию и управлению Североатлантического Альянса.
Так в конце мая специалистами ССО США в составе инструкторской миссии и мониторинговой группы Командования Сухопутных войск НАТО была проведена комплексная оценка возможностей подразделений разведки ВС республики. В частности, в ходе учений азербайджанские военные отработали проведение разведывательно-диверсионных, контрразведывательных мероприятий в сложной тактической обстановке и условном взаимодействии с силами Североатлантического Альянса. Кроме того, в поставленный спектр задач входило блокирование модульными подразделениями превосходящих сил противника (инфильтрация) в горной и городской местности, фильтрация населения, обеспечение гуманитарных миссий и режима безопасности. К проведению учений также были привлечены представители Международного комитета Красного креста. Де-факто, принципы, заложенные в фактор-модель и сформировавшие указанные задачи, входят в концептуально-аналитическую систему асимметрии ТВД и гибридизации непосредственного боевого соприкосновения, принятых в методической базе и концептуальной системе США и НАТО.
Кроме того, с середины апреля грузинскими, британскими, норвежскими и американскими инструкторами в подразделениях ВС Азербайджана проводятся мероприятия по совмещению стандартов связи, разноуровнего обмена информацией и мониторинга оперативной обстановки, направленные на обеспечение бесперебойного функционирования коллективных органов единого боевого управления на основе систем автоматизированного контроля, обработки информации и целеуказания.
Со 2 по 6 июля на территории республики прошли широкомасштабные учения с привлечением 23 тыс. военнослужащих, 140 единиц бронетехники, 230 ракетно-артиллерийских установок разного калибра и реактивных систем залпового огня. Также в ходе проведенных манёвров задействовались армейская, фронтовая авиация и силы ПВО. Учения проходили в условия горно-лесистой и городской местности, сложной оперативной обстановке, предполагающей комплексное радиоэлектронное противодействие, применение противником крылатых ракет и авиации. При этом, как сообщает источник близкий к генеральному штабу: «Проводимый комплекс мероприятий учитывал развертывание коллективных союзных сил, необходимое для стабилизации военно-политического кризиса и гуманитарной обстановки. Указанный спектр задач учитывает специфики последних обострений «Карабахского кризиса», а также потенциальные угрозы в ходе дестабилизации Южного Азербайджана». Также источник отметил, что материалы, полученные мониторинговой миссией, будут учтены в коллективном оборонном планировании НАТО и применены в докладах на проходящем саммите.
Таким образом указанные взаимодействия обозначили потенциальные динамики существующей кризисной системы, рассматриваемой в качестве составляющей системного воздействия на страны-участницы ОДКБ, а учет в моделирование дестабилизации Южного Азербайджана – территорий иранского Севера, где сегодня проходит накопление различных НКО и активизируются структуры, ассоциированные с движением «FreeIran», означает возможность обострения внутриполитической обстановки в Иране. Таким образом указанные динамики и процессы, вероятно, также учитывают воздействие на альянс КНР и ИРИ с Пакистаном, что позволит решать задачи по «обеспечению баланса сил» на территории Афганистана — уменьшению влияния умеренных талибов, переходящих к политическому урегулированию и взаимодействующий с двумя последними странами, координирующими свои позиции с Российской Федерацией в Центральной Азии.
https://maksalexandrov.livejournal.com/1942.html – цинк
Источник: colonelcassad.livejournal.com