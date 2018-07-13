Новости Украины и Новороссии 13 июля 2018
- 08:45 Украинский вопрос начинает раздражать Европу, заявили в Раде.
- 08:28 Борьба продолжается: Жуткий привет бандеровцам от Сталина (ФОТО).
- 08:00 Порошенко – Европе: А газ можете покупать сразу на российской границе….
- 02:30 «Забыли о нормах права»: чем обернётся решение Киева не отдавать долги российским предприятиям.
- 01:05 Дякула и тайная комната для встреч.
- 00:17 О результатах административной украинизации в Одессе.
- Вчера 23:33 Хорватское безумие продолжается.
Украинский вопрос начинает раздражать Европу, заявили в Раде
Украинский вопрос вызывает раздражение у Европы, а сама Украина перестает быть предметом переговоров на международной арене, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционный блок» Нестор Шуфрич в эфире телеканала «112 Украина».
Политик выразил беспокойство в связи со встречей лидеров России и США, на которой, как он отметил, будут обсуждаться Сирия, мнимое вмешательство Москвы в выборы в США, а также Украина.
«Хорошо, что там (на переговорах между Россией и США. — прим. ред.) украинский вопрос еще стоит, потому что я вот только вернулся с берлинского саммита Парламентской ассамблеи ОБСЕ, и, знаете, украинский вопрос там уже всех раздражает.
Никто не понимает, почему не выполняются Минские соглашения, почему украинский парламент не хочет реализовать то, что может сделать только он — принять законы.
Это не может сделать ни бундестаг, это не может сделать ни конгресс Соединенных Штатов, это не может сделать ни Государственная Дума, это можем сделать только мы, народные депутаты.
Однако мы не можем этого сделать, потому что этот вопрос блокирует коалиция и президент», — отметил Шуфрич, подчеркивая, что Минские соглашения не выполняются Киевом.
Переговоры президентов России и США запланированы на 16 июля.
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Борьба продолжается: Жуткий привет бандеровцам от Сталина (ФОТО)
В Запорожье местный волонтёр «АТО» Александр Лебидь обнаружил установленный возле трассы билборд с портретом агента НКВД Павла Судоплатова, который известен тем, что 23 мая 1938 года по личному приказу Иосифа Сталина ликвидировал главаря Организации украинских националистов* Евгения Коновальца, передав ему в Роттердаме бомбу, замаскированную под коробку конфет.
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«Борьба продолжается», — гласит надпись на билборде, установленном в честь 111 годовщины со дня рождения Судоплатова, которая отмечалась 7 июля. Легендарный разведчик и диверсант — выходец из города Мелитополь Запорожской области.
Лебидь выразил возмущение наличием щита, прославляющего советского героя. Комментаторы сообщили, что аналогичные билборды в честь Судоплатова замечены и в других местах Запорожской области.
СБУ, по информации украинских СМИ, уже начала поиски владельца рекламных площадей и заказчика размещения портретов Судоплатова.
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* запрещенная в России экстремистская группировка
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Порошенко – Европе: А газ можете покупать сразу на российской границе…
Порошенко:
Таким образом, предложение Порошенко состоит в том, что ранее уже обсуждали в экспертной среде: продавать европейцам газ фктически сразу на российской границе. Почему эта идея сейчас Петром Порошенко вдруг подхватывается? Дело в том, что в этом случае европейцам придётся изрядно инвестировать в украинскую газотранспортную систему для обеспечения устойчивого транзита от границ России. Это сохранило бы украинскую ГТС, будущее которой сейчас находится под большим вопросом.
Напомним, что несколько недель назад Европу посещал глава Львовской городской администрации и руководитель партии «Самопомощь» Андрей Садовый. Тот предлагал европейцам фактически приобрести украинскую «трубу» в собственность, чтобы обеспечивать транзит газа из России через территорию Украины. Порошенко, судя по всему, решил, что его в политическом плане обходят, а потому и озвучил фактически ту же идею уже с натовской трибуны.
Европейцы думают. «Северный поток-2» строится.
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«Забыли о нормах права»: чем обернётся решение Киева не отдавать долги российским предприятиям
Верховная рада разрешила «Укроборонпрому» не отдавать России долг в размере $146 млн. В парламенте пояснили, что это вызвано «агрессией Москвы» против украинского государства. Впрочем, некоторые депутаты Рады в беседе с RT подчеркнули, что после подобных решений парламента другие страны просто не захотят сотрудничать с Киевом, так как не будут видеть в нём надёжного партнёра.
Тем временем Россия уже готова защищать свои интересы в международных судах. Эксперты полагают, что для Москвы теперь получить деньги с украинской стороны будет вопросом принципа.
Верховная рада разрешила предприятиям, входящим в холдинг «Укроборонпром», не выплачивать долги российским компаниям, производящим продукцию военного назначения. Речь идёт о контрактах, которые были заключены с РФ до сентября 2014 года, по большей части из них «Укроборонпром» получил 80% предоплаты от российской стороны. Об этом сообщает украинское интернет-издание Depo.ua.
«Предполагается на особый период, на период осуществления агрессии России против Украины, запретить стране-агрессору взимать с предприятий „Укроборонпрома“ залоги по долговым обязательствам», — заявил журналистам секретарь комитета украинского парламента по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник.
В пояснительной записке к документу сказано, что указом президента Петра Порошенко от 27 августа 2014 года украинским предприятиям запрещено поставлять в Россию продукцию военно-технического назначения.
При этом до вступления в силу санкций российские предприятия активно размещали заказы на украинских заводах и вносили предоплату в размере 80% от стоимости контракта.
«Средства заказчика были в полном объёме использованы на производство продукции, однако передать её невозможно, а быстро найти покупателя на продукцию, выпущенную по индивидуальной спецификации, и вернуть средства не удаётся. Предприятия — заказчики продукции стали обращаться в суды на территории Российской Федерации для взыскания задолженности, пени и других штрафных санкций, несмотря на то что украинские предприятия ссылаются на форс-мажорные обстоятельства», — сказано в пояснительной записке.
По данным, оглашённым в Верховной раде, сейчас долги «Укроборонпрома» перед Россией составляют около 3,8 млрд грн. ($146 млн).
При этом в самом «Укроборонпроме» решение Рады объяснили отсутствием средств в бюджете страны на выплату долга РФ.
«Есть масса случаев, когда украинские предприятия брали предзаказ на производство продукции, но передать её заказчику не могут из-за санкций. Возвращать деньги мы не хотим, поскольку с одной стороны — нечем, а с другой — Россия проводит агрессивную политику по отношению к Украине. Как это объяснить заказчику — проблема наших юристов», — сообщил источник RT в «Укроборонпроме».
Дело о $3 млрд
Это не первый случай, когда Украина отказывается возвращать России долг. В новейшей истории взаимоотношений двух стран это приводило к судебным разбирательствам, которые Киев проиграл. Так, в конце 2013 года украинское государство получило от РФ кредит на сумму $3 млрд. Местное Министерство финансов выпустило еврооблигации по британскому законодательству, которые Россия выкупила.
Процентная ставка была льготной и составила 5%, тогда как по другим ценным бумагам государство платило 8–9% годовых.
Средства пошли на выполнение страной своих социальных обязательств: выплату пенсий и заработных плат бюджетникам, а также поддержание курса валют. Эти деньги были частью общего транша в $15 млрд, которые Россия согласилась предоставить правительству Николая Азарова.
Ремонт бронетранспортёров на оборонном заводе в Киеве в августе 2015 года
Но в начале 2014 года на Украине произошёл государственный переворот, президент Виктор Янукович и его кабинет министров вынуждены были покинуть страну, а поступление новых траншей было приостановлено. В 2015 году Наталья Яресько, бывшая тогда главой Минфина Украины, добилась от международных кредиторов реструктуризации задолженности и потребовала от России пойти на уступки. В качестве одного из аргументов она называла тот факт, что речь идёт о коммерческом, а не о государственном долге.
Но в этом вопросе Яресько не поддержал даже МВФ, который признал задолженность суверенной. В итоге Россия обратилась в Высокий суд Лондона с иском о взыскании долга.
И тот постановил, что Киев должен выплатить Москве $3 млрд и проценты. Украина подала апелляцию, решение по которой пока не принято.
Киев стал ненадёжным партнёром
Некоторые представители украинских политических партий опасаются, что решение не выплачивать долги российским оборонным предприятиям также приведёт к судебному разбирательству Украины и РФ, которое Киев проиграет.
«Депутаты забыли о нормах права. Можно принять закон и не платить? Точно такое же решение было принято и по долгу перед Россией в конце 2015 года. И какой результат? Украина не только проиграла иск, но и вынуждена будет заплатить огромные проценты. Тут будет такая же ситуация», — заявил источник RT в партии «Батькивщина».
Некоторые депутаты Рады отмечают, что, кроме судебных процессов, Киев понесёт репутационные издержки из-за решения парламента страны.
«Это голосование в парламенте приведёт к тому, что желающих инвестировать в украинскую экономику совсем не останется. В прошлом году в страну пришло около $2 млрд прямых иностранных инвестиций, а для роста экономики надо в 10 раз больше. Но кто будет инвестировать, если парламент своим решением потом может отказаться от выполнения своих обязательств?», — отметил источник RT в партии «Самопомощь».
Между тем, как заявил в беседе с RT заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Евгений Серебренников, Москва не собирается оставлять сегодняшнее решение Рады без внимания.
«В какой-то степени мы ожидали, что украинская сторона сделает подобный шаг. Сумма долгов, которую они не хотят возвращать, по моему мнению, является достаточно большой. Поэтому мы будем в соответствии с международным правом добиваться возвращения долга. В крайнем случае мы будем различными иными путями требовать выполнения Украиной обязательств перед РФ. Я надеюсь, что рано или поздно мы получим всю сумму задолженности», — сказал сенатор.
Член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ полковник запаса Виктор Мураховский в интервью RT отметил, что решение российских властей добиваться возвращения своих денег вполне логично.
«Для сравнения: всего на мировой рынок мы поставили в прошлом году различной продукции военного назначения на $15 млрд. Поэтому долг в $146 млн мы, конечно, можем пережить. Другое дело, что, если мы сейчас это спустим на тормозах, это будет чётким сигналом нашим прочим партнёрам: обязательства перед Россией можно не выполнять. Поэтому, конечно, необходимо активно защищать свои интересы в международных судах, причём делать это нужно до последнего», — подчеркнул эксперт.
Президент Украины Пётр Порошенко во время осмотра военной техники на территории военной базы под Киевом летом 2014 года
По словам Мураховского, в настоящий момент Россия уже полностью обходится без тех изделий украинского ВПК, которые закупала у Украины до 2014 года.
«Мы уже даже замещаем двигатели для самолётов и вертолётов, которые ранее нам поставляла украинская сторона. В настоящий момент мы практически вышли и на замену машин для военных кораблей. Поэтому вопрос не в том, что нам так нужна украинская продукция. Тут дело принципа», — добавил Мураховский.
Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов полагает, что шансов вернуть долг быстро у России немного.
«Реальных рычагов давления на Киев у Москвы, к сожалению, нет. Обращения в украинские суды не принесут особой пользы, потому что в сложившейся политической ситуации решения однозначно будут приняты в пользу украинских компаний. Остаётся международные институты, куда РФ наверняка обратится. Однако, даже если они примут решения в нашу пользу, не факт, что Украина их выполнит. Мы это уже проходили по решению Высокого суда Лондона о долге украинского государства в $3 млрд», — отметил эксперт в беседе с RT.
По его словам, пока остаётся ждать политических изменений на Украине. «Через какое-то время в этой стране может прийти к власти правительство, которое будет более внимательно относиться к своим обязательствам, и тогда к вопросу о долге можно будет вернуться снова», — подытожил Денисов.
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Владимир Ващенко, Алевтина Писаренко
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Дякула и тайная комната для встреч
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О результатах административной украинизации в Одессе
В научном сборнике "Этнология Одессы" вышло исследования доцента Князевой, в которой указывается, что с 1991 года несмотря на насильственную украинизацию, кол-во одесситов желающих говорить по-украински не увеличилось, а сократилось до 3%, при этом число жителей определяющих себя как "украинцы" увеличилось до 77%. Такие вот "украинцы" не желающие разговаривать на украинском языке.
Доля одесситов, предпочитающих украинский, за годы независимости сократилась с 15 до 3 процентов.
Об этом в своей статье «Межнациональные отношения и культурная ситуация в Одессе за годы независимости» пишет доцент кафедры социологии Института Социальных наук Одесского национального университета им. И.И.Мечникова, ведущий научный сотрудник социологического центра «Пульс» Елена Князева.
В материале Елена Князева обобщила результаты социологических опросов, проведённых в Одессе с 1991 по 2015 годы.
Если в 1991 году 15% жителей Одессы заявляли, что предпочитают общаться по–украински, то затем этот показатель от года к году уменьшался, и к 2015 году составил 3%. При этом доля горожан, назвавших предпочтительным языком общения русский, выросла с 74 до 87%. Доля людей, готовых общаться как на русском, так и на украинском, в 2015 году составила 10%. «Попытка осуществить украинизацию русскоязычных одесситов административными методами, внедрением «сверху» языковых и иных норм поведения и деятельности не удалась», — констатирует автор статьи.
http://timer-odessa.net/news/odessiti_otkazivayutsya_ot_ukrainskogo_yazika_965.html – цинк
Фото отсюда http://dumskaya.net/news/uchenye-prezentovali-knigu-etnologiya-odessy-087591/
В Крыму, кстати, можно было до 2014 года наблюдать аналогичный процесс, когда при формальных 20% украинского населения в Крыму, даже при административном навязывании люди в обиходе предпочитали говорить на русском.
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Хорватское безумие продолжается
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