Как найти и зачем нужны места силы.









Пространство Женщины. Горный Алтай. Как себя вести в местах силы?



Елена Андреева и Алексей Орлов



О силе и красоте Горного Алтая, известно многим, но не многие знают, что места силы, кроме благости и наполненности могут наносить и вред, если с не знать, как с ними правильно взаимодействовать. Что дарит алтайская земля, и какие открытия сделала группа Народного Славянского Радио в рабочей поездке по Горному Алтаю, вы узнаете из этой программы.



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Источник: www.youtube.com