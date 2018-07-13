Экономика: успех Белоруссии

Концептуал СМИ Рассказывает руководитель Аппарата Общественной палаты Союзного государства Александр Ольшевский

В чем особенность экономической модели Белоруссии. Как отразился на стране мировой экономический кризис и каково сейчас положение дел в экономике. В чём конкретная экономическая выгода России от союза с Белоруссией. Как в стране обстоит дело с русским языком, планируется ли приватизация предприятий и какие тенденции вызывают определенную тревогу.



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