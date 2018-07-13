Экономика: успех Белоруссии
17:55. 13 июля 2018 Просмотров - 46 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Рассказывает руководитель Аппарата Общественной палаты Союзного государства Александр Ольшевский
В чем особенность экономической модели Белоруссии. Как отразился на стране мировой экономический кризис и каково сейчас положение дел в экономике. В чём конкретная экономическая выгода России от союза с Белоруссией. Как в стране обстоит дело с русским языком, планируется ли приватизация предприятий и какие тенденции вызывают определенную тревогу.
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai