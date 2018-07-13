Главная » Невероятное в мире, Политика, Экономика

Экономика: успех Белоруссии

17:55. 13 июля 2018 Просмотров - 46 Нет комментариев Опубликовал:

Рассказывает руководитель Аппарата Общественной палаты Союзного государства Александр Ольшевский

В чем особенность экономической модели Белоруссии. Как отразился на стране мировой экономический кризис и каково сейчас положение дел в экономике. В чём конкретная экономическая выгода России от союза с Белоруссией. Как в стране обстоит дело с русским языком, планируется ли приватизация предприятий и какие тенденции вызывают определенную тревогу.

=======================================================================

Рекомендуем:

Беларусь победившая всех. Взгляд на братскую страну без розовых очков, Ольшевский Александр Сергеевич

=======================================================================


День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>