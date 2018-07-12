«Хорошего царя» не существует

14 июня российские власти без объявления войны вероломно напали … на свой же народ, объявив о повышении пенсионного возраста и увеличении НДС. Хорошо, что хватило ума не объявлять об этом 22 июня, иначе аналогии прослеживались бы самые чудовищные. Это настоящий «блицкриг», спецоперация по ограблению простых россиян. Далее последовало очередное повышение тарифов ЖКХ, цены на топливо хоть и перестали расти так стремительно, но и вниз не опустились, да к тому же чиновники начали подготовку введения налогообложения самозанятых и заговорили и скором повышении подоходного налога. И все это на фоне неплохих цен на нефть и газ, которые дают дополнительные доходы в бюджет (!!!).

Такой цинизм и вероломство, естественно, возмутили многих наших граждан. В интернете они активно голосуют за различные петиции. Все соцопросы показывают глобальное неприятие народом «дьявольской» пенсионной реформы, рейтинги руководителей страны стали серьезно проседать.

Но что тревожит — опять в основном звучат критические замечания в адрес тех или иных действий чиновников, звучат требования отставки правительства во главе с Дмитрием Медведевым. И при этом стыдливо обходят стороной президента, который вообще-то в соответствии с Конституцией «определяет основные направления внутренней политики государства». Наоборот, вновь звучат мольбы и просьбы к «батюшке Путину» — уволить Медведева, образумить нерадивое правительство и отменить несправедливые реформы.

Эта неисчерпаемая наивность и вера в «доброго царя» просто уже достала. Понятно, когда этим занимаются прожженные политиканы, которые сидят на всех стульях сразу — хотят и денежки от власти получать, и считаться «оппозицией». Но ведь опять многие обычные граждане этим грешат.

Ну, откройте же вы глаза, наконец! Нет никакого «доброго царя». Путин — идейный либерал, ученик Собчака.

В марте этого года миллионы российских граждан проголосовали на выборах президента за Павла Грудинина . представителя ПДС НПСР , за «левый поворот» в экономике. Но Путину глубоко плевать на это. Поэтому вновь премьером назначен Медведев, поэтому в экономическом блоке правительства вновь одни «верные гайдаровцы». Именно Путин несет за это ответственность, и глупо требовать отставки правительства, которое президент назначил всего два месяца назад — без принуждения и в трезвом состоянии.

То же самое касается и пенсионной реформы. Сколько бы пресс-секретарь не уверял нас, что президент не участвует в выработке предложений по изменению пенсионного возраста, разве можно в это поверить хоть на секунду? Нет, и еще раз нет. Я думаю, все это делается с ведома и с одобрения Путина. Потому что он тоже считает, что россияне должны работать «до смерти» и не расслабляться. А расслабляться и вести роскошную жизнь, по логике Путина, дозволено только избранным, ну а остальных нужно держать в полуголодном состоянии, чтобы выживали и помалкивали. Это и есть философия нашей нынешней власти, сформированная в 90-е годы в «бандитском Петербурге». Людоедская, бесчеловечная философия капитализма.

Вот последний яркий пример — на днях Путин подписал закон о внесении поправок в федеральный бюджет 2018 года, которыми утверждено дальнейшее сокращение расходов на социальное обеспечение населения — на 53,4 млрд. рублей. И это при том, что из-за роста цен на нефть казна получит почти 3 триллиона рублей дополнительных нефтегазовых доходов (от цен выше 40 долларов за баррель). Без комментариев, как говорится.

Так что давайте заканчивать собирать подписи за отставку Медведева — это глупость и бессмысленное занятие. Главный идеолог и руководитель всех реформ — именно президент, и никто иной. Реагирует он только на массовый протест, поэтому не надейтесь разжалобить его одними лишь интернетными петициями. Ну распорядится он с «царского» плеча — поднять пенсионный возраст не до 65 лет, а до 63-х. И что — вам сильно легче станет? Все равно ведь это грабеж среди белого дня!

Хватит быть терпилами. Давайте мирно выходить на улицы — и в день первого чтения по пенсионному возрасту в Госдуме (планируется 19 июля), и 28 июля, когда будет проходить всероссийская акция протеста, и дальше — столько, сколько понадобится, чтобы защитить наше базовое право на достойную старость. Выходить мирно, но настойчиво и массово.

Самые правильные требования — референдум по пенсионному возрасту и отставка Путина. Именно президент обманул всех нас, когда еще в 2005 году на всю страну сказал, что «при мне повышения пенсионного возраста не будет». Не говорил он о повышении и перед мартовскими выборами, когда просил народ вновь поддержать его. Поэтому никакого доверия быть не может. И вопрос надо ставить ребром — или отменяй эту бесстыжую, дьявольскую пенсионную реформу, или уходи в отставку! Вот это будет по-честному, по справедливости.