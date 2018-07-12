Встреча с куратором
13:09. 12 июля 2018 Просмотров - 305 2 коммент. Опубликовал: brahman
1987-й год. СССР.
В преддверии переговоров в Хельсинки оживилась тема "Трамп русский шпион".
Помимо уже известных обвинений и подозрений, появились и новые "факты",
Отмечается http://nymag.com/daily/intelligencer/2018/07/trump-putin-russia-collusion.html, что в 1986 году Трамп встречался с послом СССР в США Дубининым, после чего он в следующем году посетил СССР и стал позиционировать себя как политика делающего изоляционистские и националистические заявления, из чего делается вывод, что еще тогда он был завербован КГБ СССР, а потом просто был передан по наследству ФСБ. И как раз с 1987 года Трамп начал активно высказываться о внешней политике в том духе, в котором он выступает став президентом США.
Тогда он обвинял Японию в том, что она получает американскую защиту и не ценит это. Естественно, тут проводят параллели с нынешними обвинениями Трампа в адрес Германии и Канады, которые получают защиту от США и не ценят это. Такая вот последовательность взглядов. Подозрительно!
Завербовали Трампа используя его финансовую нечистоплотность, связи с мафией, секс-похождения и т.д. и т.п. То есть, дело не в пресловутых загулах с проститками в Москве в недавнем прошлом, когда изгадили кровать, на которой спал Обама, хотя и в этом тоже. Теперь утверждают, что еще КГБ СССР собрало на Трампа большое досье, которое и сейчас является серьезным инструментом давления. В дальнейшем, Трамп якобы участвовал в темных схемах с российскими спецслужбами, которые отмывали на Западе деньги, а Трамп этим пользовался в своих интересах. Агент Стил не даст соврать.
Кроме того, Трамп якобы хотел взломать американские выборы, но так как он боялся последствий, то он договорился с Кремлем и "грязную работу" сделали "русские хакеры", которые не подчиняются американскому законодательству. А уже после выборов Трамп начал отрабатывать должок, систематически разрушая единство западного мира (призывая Францию покинуть ЕС и оскорбляя Германию и Канаду), делая реверансы в адрес России (предлагая вернуть ее в G-7 и называя Крым российским, потому что там говорят по русски) и согласившись с предложением Кремля о том, что США должны прекратить учения в Южной Корее.
И так далее, начиная от передачи американских и израильских разведданных Кремлю и заканчивая обвинениями Трампа в том, что он самый "русофильский" президент США со времен Франклина Рузвельта. Из всего это делается вывод, что Трамп часть кампании по разрушению западного мира. Brexit и Трамп, это удары России по "западной демократии". И в Хельсинки ПРАВДА об этом может выйти наружу.
Вот примерно в таком духе и освещают.
Обзор американской прессы перед переговорами в Хельсинки. Истерия она такая.
Поэтому даже не удивляет, что грядущим американо-российским переговорам уделяют куда как больше внимания, нежели саммиту НАТО, который ранее бы считался несомненной темой номер один. Но страх того, что все описанное выше имеет под собой хотя бы долю правды, вызывает в евроатлантическом истеблишменте и зависимой от него прессы приступы панического ужаса.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
loading...
М-да.. Когда Трамп переносил амер.посольство в Ершалаим и делал исраильским жыдам другие приятные вещи, он надеялся, что американская жыдярня, которая с исраильской те же яйца, тока вид сбоку, – от него отвяжется. Зря надеялся. Они один хрен заставят его делать, как им надо, а потом всё равно схавают. А не надо было во время выборов проявлять самостоятельность!
loading...
да что же такое это самое КГБ? Меркель ему в молодости служила. Даля Грибаускайте в обще проституткой в КГБ служила. Виктория Нуланд так та целый советский экипаж обслуживала 24 часа подряд. так кто вам виноват. что вы все проститутки на КГБ работали? Короче весь мир у КГб в услужении. одни херои либерал демократы с ним до сих пор борются.