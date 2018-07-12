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Тайные механизмы чемпионата мира по футболу. Валерий Пякин

23:04. 12 июля 2018 Просмотров - 30 Нет комментариев Опубликовал:

Спортивные соревнования как отражение глобальных процессов

Президент Фонда Концептуальных Технологий Валерий Пякин о скрытых пружинах управления человечеством на примере чемпионата мира по футболу.

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Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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