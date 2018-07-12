Тайные механизмы чемпионата мира по футболу. Валерий Пякин

Концептуал СМИ Спортивные соревнования как отражение глобальных процессов

Президент Фонда Концептуальных Технологий Валерий Пякин о скрытых пружинах управления человечеством на примере чемпионата мира по футболу.



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