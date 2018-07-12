Сводки от ополчения Новороссии 12 июля 2018
- 15:59 Жители ЛНР почтили память подвига Еременко.
- 12:37 Гуманитарная миссия группы Ангел и НМ ДНР на передовой.
- 12:09 Армия ДНР и группа «Ангел» — совместная миссия на передовой (ВИДЕО).
- 11:16 Карта обстрелов ЛНР: Обстановка на линии соприкосновения за сутки 12 июля 2018.
- 10:20 Не спокойная ночь в поселке Гольмовском во время Хлебного перемирия.
Жители ЛНР почтили память подвига Еременко
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Гуманитарная миссия группы Ангел и НМ ДНР на передовой
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Армия ДНР и группа «Ангел» — совместная миссия на передовой (ВИДЕО)
Народная милиция ДНР и гуманитарная группа «Ангел» осуществили совместную миссию по доставке продовольствия жителям посёлка Крутая Балка, расположенного непосредственно на линии соприкосновения.
Поскольку этот населённый пункт является одной из самых горячих точек Республики, груз сопровождался вооружёнными и полностью экипированными военнослужащими комендантского полка.
Читайте также: «Выживать под огнём научил Моторола»: о войне, правде и работе под пулями (ФОТО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Карта обстрелов ЛНР: Обстановка на линии соприкосновения за сутки 12 июля 2018
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Не спокойная ночь в поселке Гольмовском во время Хлебного перемирия
К оглавлению | Источник: www.youtube.com