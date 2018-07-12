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Сводки от ополчения Новороссии 12 июля 2018

12:49. 12 июля 2018 Просмотров - 314 Нет комментариев Опубликовал:

Жители ЛНР почтили память подвига Еременко

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Гуманитарная миссия группы Ангел и НМ ДНР на передовой

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Армия ДНР и группа «Ангел» — совместная миссия на передовой (ВИДЕО)

Армия ДНР и группа «Ангел» — совместная миссия на передовой (ВИДЕО) | Русская весна

Народная милиция ДНР и гуманитарная группа «Ангел» осуществили совместную миссию по доставке продовольствия жителям посёлка Крутая Балка, расположенного непосредственно на линии соприкосновения.

Поскольку этот населённый пункт является одной из самых горячих точек Республики, груз сопровождался вооружёнными и полностью экипированными военнослужащими комендантского полка.

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Карта обстрелов ЛНР: Обстановка на линии соприкосновения за сутки 12 июля 2018

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Не спокойная ночь в поселке Гольмовском во время Хлебного перемирия

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