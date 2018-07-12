Сводки от ополчения Новороссии 12 июля 2018

Народная милиция ДНР и гуманитарная группа «Ангел» осуществили совместную миссию по доставке продовольствия жителям посёлка Крутая Балка, расположенного непосредственно на линии соприкосновения.

Поскольку этот населённый пункт является одной из самых горячих точек Республики, груз сопровождался вооружёнными и полностью экипированными военнослужащими комендантского полка.

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