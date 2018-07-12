Референдум о пенсиях ? Так он только что был !

Нет отдельных проблем роста стоимости бензина, повышения налогов на производство, повышения возраста выхода на пенсию и т.п. Это все – проявления единой цельной политики нынешних властей.

Чемпионат пройдёт, но свершенное в это время – надолго.

Не пенальти и голы – не то, что, на самом чемпионате. Но то, что под его прикрытием.

Первое: налоги будут повышены. Не на богатеньких, не на их личное сверхпотребление. А на нас всех и, более того, прежде всего, именно на производительный сектор отечественной экономики.

Оппоненты уже пытаются «отмахнуться», мол, всего на два процента, а разговоров то…

Но нет. Во-первых, это лишь НДС - на два процента. Так и то: не по сравнению с действующей ставкой, а по сравнению с объемом всей добавленной стоимости: было 18%, а будет 20%. По сравнению же с действующей ставкой – посчитайте сами: рост сразу более чем на десять процентов.

Во-вторых, есть еще налог на добычу полезных ископаемых, которым планово заменяют экспортную пошлину на нефть (это у них называется «налоговый маневр в нефтегазовом секторе») – он тоже войдет в стоимость любого товара, при производстве и транспортировке которого используется энергия.

Но хуже другое: не просто вырастет налог и войдет в стоимость того же бензина, но с отменой экспортной пошлины на нефть ее станет существенно выгоднее продавать за рубеж, а внутри страны, чтобы доходность была сопоставимой – лишь по существенно более высокой цене, нежели сейчас. Это называется «приведение внутренних цен на энергоносители к мировым». Как цель и намерение это сейчас не рекламируется, но подлинный смысл «маневра» - именно в этом. И насколько вырастет, да еще и при наших масштабах «транспортного плеча», стоимость любой транспортировки любого груза и, соответственно, его конечная цена? Не говоря уже о попытке доехать с семьей на машине летом до теплого моря…

Плюс дальнейший плановый рост налогов на недвижимость. Плюс расширение платности автодорог. И тогда о таких сравнительных мелочах, как повышение пошлин за выдачу загранпаспорта и тому подобное – даже и не говорю.

Налоги и прочие сборы растут – экономическая активность будет, естественно, падать. Это у нас, наверное, такой запредельно бурный экономический рост, что экономику так решили «подморозить»? Но никакого роста пока никто не замечал, а в результате такого «подмораживания» чего ожидать? Абсолютной стагнации.

Стагнации и безработицы – самое время их усугубить. Например, путем увеличения возраста, дающего право выхода на пенсию.

Это у них называется «реформа». С тем же основанием, что убийство можно назвать и «лечением». Но «реформы»-то никакой нет. Налицо исключительно отказ власти гражданам от ранее принятых обязательств.

Если это «реформа», то почему же прочих мошенников и жуликов, в том числе, по надуманным основаниям не выполняющих своих обязательств, не чествуют как «реформаторов», а просто сажают, во всяком случае, в более или менее цивилизованных странах?

И главное: нет отдельных проблем роста стоимости бензина, повышения налогов на производство, повышения возраста выхода на пенсию и т.п. Это все – проявления единой цельной политики нынешних властей.

Сейчас возникли предложения о проведении референдумов – по конкретным вопросам, наиболее зримо затрагивающим людей: бензин, пенсии и т.п. Что ж, со своей стороны – всегда за. Но кто же позволит? Не зря же они принимали специальные законы, которыми ограничили список вопросов, которые могут выноситься на референдумы. Ничто всерьез значимое – категорически нельзя.

Вот тут бы и вспомнить, что, по большому счету, референдум, да еще и сразу по всем этим вопросам – только что прошёл. Было это 18 марта.

Или кто-то так и не понял, за что голосовал?

Юрий Болдырев