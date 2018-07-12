Расходы на оборону и сдерживание России

Коротко из интересного по саммиту НАТО.1. Трамп официально предложил странам НАТО тратить на оборону не 2, а 4% от ВВП.2. Премьер-министр Канады Трюда на встрече с Трампом заявил, что Канада не будет тратить даже 2%. На данный момент расходы составляют 1,36% ВВП. Остальные договорились о том, что до 2024 года надо все-таки добиться достижения планка в 2%, которую сейчас достигает лишь половина членов НАТО,3. Венгрия на официальном уровне будет продолжать блокировать любые попытки Украины присоединиться к НАТО, пока Украина не перестанет притеснять национальные меньшинства.4. Была принята декларация о необходимости замены советской и российской военной технике в странах НАТО на технику производимую в странах блока., Оборонные подрядчики уже потирают руки.5. Также было заявлено, что страны НАТО должны повышать кол-во и качество войск повышенной боевоготовности, модернизируя систему их материально-технического обеспечения. Всего планируется иметь 30 батальонов и 30 эскадрилий повышенной готовности и развернуты в Восточной Европе.6. НАТО продолжит усиливать свое присутствие в Восточной Европе (что было ожидаемо), но "не ищет конфронтации" с Россией и "не представляет угрозы для РФ". В данном случае это конечно взаимоисключающие тезисы.7. Общий курс на "сдерживание" России будет продолжаться. НАТО призывает Россию вывести войска с территории Приднестровья, Южной Осетии, Абхазии, Донбасса и Крыма.8. МИД РФ на подобные призывы ответил, что считает НАТО "бесполезным военным блоком". В общем, обычным обмен "любезностями".9. Македония может стать 30-м членом НАТО, после того как официально завершится процесс смены названия страны на Северную Македонию.10. Миссия НАТО в Ираке будет трансформирована в "не боевую". Она будет сосредоточена на обучении иракских сил безопасности и ее возглавит Канада. Миссия продлится до осени 2019 года.11. Литву поймали на вранье с расходами на оборону. Оказалось, что она рассказывала всем, что честно тратит 2% ВВП, а на деле оказалось 1,96. Официальные лица были вынуждены оправдываться и обещать исправить ситуацию компенсировав недостачу в течении года.12. На встрече Трампа и Меркель, Трамп снова высказал обеспоенность увлечением Германии "Северным Потоком-2" и ее зависимостью от России, но заявил, что у него с Меркель "хорошие отношения".

Источник: colonelcassad.livejournal.com