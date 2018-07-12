Переговоры Нетаньяху с Путиным ни к чему не привели: началась дуэль за Кунейтру

Официальные отчеты Израиля о критических событиях вокруг Кунейтры в среду, 11 июля, показывают, что ситуация сдвинулась с места, и все это имеет отношение к переговорам Нетаньяху-Путин в Москве.

Сирийский дрон, сбитый над Галилейским морем, был впервые назван, как беспилотник залетевший с места боев в Дараа на расстоянии 100 км. Представитель ЦАХАЛ заявил, что в течение 15 минут его отслеживали 4 израильских самолета и 2 вертолета, пока не был отдан приказ о перехвате дрона ракетой “Патриот”.

DEBKAfile: сирийцы, иранцы и “Хезболла” теперь узнали из этого инцидента, что израильскому Верховному командованию требуется не менее 15 минут, чтобы использовать красную линию с российским командованием в Хмеймиме и получить разрешение. Между тем, хотя было неизвестно, был ли вооружен БПЛА, сирены не были активированы, чтобы предупредить тысячи отдыхающих на курортах Галилейского моря о возможном опасном враждебном беспилотнике над головой. Сирены только звучали, когда ракета “Патриот” сбила нарушителя.

Затем, после полуночи, было решено отомстить за вторжение “бездомного” дрона. Три израильских воздушных удара были нанесены по позициям сирийской армии в районе Кунейтры.

DEBKAfile: как представляется, ЦАХАЛ позаимствовали стратегию “око за око”, которая уже давно используется против палестинцев в секторе Газа.

Непосредственная цель ночных ударов ЦАХАЛ по Сирии состояла в том, чтобы подчеркнуть послание премьер-министра Биньямина Нетаньяху Президенту Владимиру Путину о том, что Израиль не отступает от своего требования полного изгнания Ирана и его доверенных лиц со всех частей Сирии. После переговоров в Кремле “израильский чиновник” заявил: “они (Россия) активно заинтересованы в стабильном режиме Асада, а мы – в том, чтобы вывести иранцев. Они могут конфликтовать или могут смириться.” Эта формулировка подчеркнула отсутствие взаимопонимания между Путиным и Нетаньяху.

Таким образом, среда привела к трем основным последствиям:

– На переговорах Путина и Нетаньяху не было достигнуто ничего нового, кроме подтверждения их текущих связей в Сирии во избежание военных столкновений между ними.

– Ничего не решилось по поводу присутствия Ирана и Хезболлы в Сирии.

– Военные разборки между Израилем и Сирией по поводу Кунейтры начались.

https://www.debka.com/israeli-syrian-armed-contest-over-quneitra-has-begun/

Источник: http://infomaxx.ru/perevodika/peregovoryi-netanyahu-s-putinyim-ni-k-chem…