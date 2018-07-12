Обсуждение пенсионной реформы в Саратове

Выступление депутата КПРФ Николая Бондаренко в Саратовской областной Думе в рамках дискуссии о пенсионной реформе, после которого его начали проверять на "экстремизм".Выступление Бондаренко.Одобрение.Потасовка в областной Думе.В кулуарах заседания.Заявление Бондаренко.Как сообщают СМИ – 61 регион одобряют проект пенсионной реформы. При этом подавляющая масса населения против реформы. Достаточно характерный разрыв власти и общества, так что либо будут пытаться ломать через колено, либо что более вероятно, попробуют протащить скорректированный вариант, как реакцию на протесты и общественные настроения, которые уже привели к обвалу рейтинга Путина и правительства даже по данным официальных институтов статистических исследований. А ведь проект еще даже до первого чтения не добрался.

Источник: colonelcassad.livejournal.com