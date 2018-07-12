Обсуждение пенсионной реформы в Саратове
11:03. 12 июля 2018 Просмотров - 411 2 коммент. Опубликовал: brahman
Выступление депутата КПРФ Николая Бондаренко в Саратовской областной Думе в рамках дискуссии о пенсионной реформе, после которого его начали проверять на "экстремизм".
Выступление Бондаренко.
Одобрение.
Потасовка в областной Думе.
В кулуарах заседания.
Заявление Бондаренко.
Как сообщают СМИ – 61 регион одобряют проект пенсионной реформы. При этом подавляющая масса населения против реформы. Достаточно характерный разрыв власти и общества, так что либо будут пытаться ломать через колено, либо что более вероятно, попробуют протащить скорректированный вариант, как реакцию на протесты и общественные настроения, которые уже привели к обвалу рейтинга Путина и правительства даже по данным официальных институтов статистических исследований. А ведь проект еще даже до первого чтения не добрался.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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И это даже не посягательство на их власть и собственность,просто иное мнение и уже борьба ,а эти из охраны за оклад готовы на все.И откуда вы ждете послабления для своих кошельков,если свои могут пришибить ,какое право имеем мы Запад критиковать и обвинять в посягательстве?-посягают они на активы олигархов и власть придержащих,у нас всегда пусто ,а вот защищать свое ,они хотят нашими жизнями.Другое дело ,что Бондаренко постановочный акт осуществляет,а не от души и это печально.
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А постановку вы ставили?