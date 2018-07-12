Новости Украины и Новороссии 12 июля 2018
- 11:32 Германии – от благодарного бойца.
- 03:47 Правила расследований от канала Порошенко.
- 02:30 «Я сам решу, как с тобой общаться, чмо»: в Киеве схвачен блогер, оскорблявший полицейского (ВИДЕО 18+).
- Вчера 20:02 Украинский суд продлил арест главреду РИА Новости Украина.
- Вчера 19:49 Стоп-сигнал, или Как Гройсман запретил министрам с Россией общаться.
Германии – от благодарного бойца
Видео залито ночью, потому “через несколько часов” уже можно проверить))
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Правила расследований от канала Порошенко
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«Я сам решу, как с тобой общаться, чмо»: в Киеве схвачен блогер, оскорблявший полицейского (ВИДЕО 18+)
В Киеве был арестован харьковский блогер, известный под псевдонимом «Дорожный Бабай».
Опубликованный в Сети видеоролик запечатлел, как харьковчанин оскорбляет полицейского, не давая тому ничего сказать.
Устав слушать ругань блогера, полицейский скрутил его и отволок в патрульную машину.
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Украинский суд продлил арест главреду РИА Новости Украина
Суд в Херсоне продлил до 13 сентября арест руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому, сообщил украинский прокурор Игорь Поночовный.
«Подозреваемый будет находится под стражей до 13 сентября», — написал он на своей странице в Facebook.
Адвокаты журналиста намерены обжаловать решение суда.
Предсказуемое решение
Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала решение суда предсказуемым.
«Чуда не произошло, решение — в духе „европейских ценностей“ по-украински», — отметила она.
Симоньян заявила, что продолжит бороться за скорейшее освобождение журналиста.
Дело Кирилла Вышинского
Руководителя РИА Новости Украина задержали 15 мая возле его дома в Киеве по подозрению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Херсонский городской суд постановил поместить журналиста на 60 дней под стражу без определения залога.
Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной. В МИД отметили, что это произвол, Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы. Акция в поддержку Вышинского прошла перед зданием украинского посольства в Москве.
Защита обжаловала арест журналиста, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.
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Стоп-сигнал, или Как Гройсман запретил министрам с Россией общаться
Председатель украинского правительства Владимир Гройсман запретил своим министрам общаться с российскими коллегами. Все контакты только после предварительного согласования и только через МИД, – заявил премьер во время заседания кабмина.
Поводом стало появившееся в украинских СМИ письмо министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика госкорпорации “Росатом”. В послании говорится о том, что украинская сторона готова встретиться в Брюсселе и обсудить возобновление совместных проектов в атомной энергетике. В частности, упоминается проект строительства на Украине завода ядерного топлива для АЭС.
Сам Насалик, как смог, все опроверг. Во-первых, это фейк. А во-вторых, подписал он это письмо, не читая. Мол, министр в день визирует огромное количество документов (действительно, для чего все читать?). В общем, по словам Насалика, его подставили.
Между тем, подставил кто-то, похоже, всю украинскую ядерную энергетику. Причем не сейчас, а уже несколько лет как. Некоторые специалисты уже предрекают “второй Чернобыль”, если Киев откажется от сотрудничества с “Росатомом”, в частности, откажется от российских поставок ядерного топлива для своих АЭС.
И первые признаки надвигающейся катастрофы – уже налицо. На днях СБУ отчиталась о том, что предотвращена техногенная катастрофа на Южно-Украинской атомной электростанции. Сотрудники якобы закупили кабель, который не соответствовал стандартам по ядерной и радиационной безопасности. Халатность или попытка сэкономить? Пусть разбирается следствие. Но кабель – это все-таки не ядерное топливо.
Интернет-пользователи между тем уже предвкушают: “Интересно будет смотреть на заседания Рады при свечах и с факелами. Хотя с факелами и так некоторые ходят… наверное, привыкают”.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru