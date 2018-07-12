Новости Украины и Новороссии 12 июля 2018

Суд в Херсоне продлил до 13 сентября арест руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому, сообщил украинский прокурор Игорь Поночовный.

«Подозреваемый будет находится под стражей до 13 сентября», — написал он на своей странице в Facebook.

Адвокаты журналиста намерены обжаловать решение суда.

Предсказуемое решение

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала решение суда предсказуемым.

«Чуда не произошло, решение — в духе „европейских ценностей“ по-украински», — отметила она.

Симоньян заявила, что продолжит бороться за скорейшее освобождение журналиста.

Дело Кирилла Вышинского

Руководителя РИА Новости Украина задержали 15 мая возле его дома в Киеве по подозрению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Херсонский городской суд постановил поместить журналиста на 60 дней под стражу без определения залога.

Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной. В МИД отметили, что это произвол, Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы. Акция в поддержку Вышинского прошла перед зданием украинского посольства в Москве.

Защита обжаловала арест журналиста, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.

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