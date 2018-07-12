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Новости Украины и Новороссии 12 июля 2018

10:07. 12 июля 2018 Просмотров - 643 Нет комментариев Опубликовал:

Германии – от благодарного бойца

Видео залито ночью, потому “через несколько часов” уже можно проверить))

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Правила расследований от канала Порошенко

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«Я сам решу, как с тобой общаться, чмо»: в Киеве схвачен блогер, оскорблявший полицейского (ВИДЕО 18+)

«Я сам решу, как с тобой общаться, чмо»: в Киеве схвачен блогер, оскорблявший полицейского (ВИДЕО 18+) | Русская весна

В Киеве был арестован харьковский блогер, известный под псевдонимом «Дорожный Бабай».

Опубликованный в Сети видеоролик запечатлел, как харьковчанин оскорбляет полицейского, не давая тому ничего сказать.

Устав слушать ругань блогера, полицейский скрутил его и отволок в патрульную машину.

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Украинский суд продлил арест главреду РИА Новости Украина

Украинский суд продлил арест главреду РИА Новости Украина | Русская весна

Суд в Херсоне продлил до 13 сентября арест руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому, сообщил украинский прокурор Игорь Поночовный.

«Подозреваемый будет находится под стражей до 13 сентября», — написал он на своей странице в Facebook.

Адвокаты журналиста намерены обжаловать решение суда.

Предсказуемое решение

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала решение суда предсказуемым.

«Чуда не произошло, решение — в духе „европейских ценностей“ по-украински», — отметила она.

Симоньян заявила, что продолжит бороться за скорейшее освобождение журналиста.

Дело Кирилла Вышинского

Руководителя РИА Новости Украина задержали 15 мая возле его дома в Киеве по подозрению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Херсонский городской суд постановил поместить журналиста на 60 дней под стражу без определения залога.

Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной. В МИД отметили, что это произвол, Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы. Акция в поддержку Вышинского прошла перед зданием украинского посольства в Москве.

Защита обжаловала арест журналиста, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.

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Стоп-сигнал, или Как Гройсман запретил министрам с Россией общаться

Фото: © РИА Новости / Стрингер
Украинский премьер отчитал главу Минэнергоугля за попытку наладить сотрудничество с “Росатомом”. А тот говорит, что никакой попытки и не было. Кому, дескать, оно вообще нужно, это электричество.

Председатель украинского правительства Владимир Гройсман запретил своим министрам общаться с российскими коллегами. Все контакты только после предварительного согласования и только через МИД, – заявил премьер во время заседания кабмина. 

Поводом стало появившееся в украинских СМИ письмо министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика госкорпорации “Росатом”. В послании говорится о том, что украинская сторона готова встретиться в Брюсселе и обсудить возобновление совместных проектов в атомной энергетике. В частности, упоминается проект строительства на Украине завода ядерного топлива для АЭС.

Сам Насалик, как смог, все опроверг. Во-первых, это фейк. А во-вторых, подписал он это письмо, не читая. Мол, министр в день визирует огромное количество документов (действительно, для чего все читать?). В общем, по словам Насалика, его подставили. 

Между тем, подставил кто-то, похоже, всю украинскую ядерную энергетику. Причем не сейчас, а уже несколько лет как. Некоторые специалисты уже предрекают “второй Чернобыль”, если Киев откажется от сотрудничества с “Росатомом”, в частности, откажется от российских поставок ядерного топлива для своих АЭС. 

И первые признаки надвигающейся катастрофы – уже налицо. На днях СБУ отчиталась о том, что предотвращена техногенная катастрофа на Южно-Украинской атомной электростанции. Сотрудники якобы закупили кабель, который не соответствовал  стандартам по ядерной и радиационной безопасности. Халатность или попытка сэкономить? Пусть разбирается следствие. Но кабель  – это все-таки не ядерное топливо.

Интернет-пользователи между тем уже предвкушают: “Интересно будет смотреть на заседания Рады при свечах и с факелами. Хотя с факелами и так некоторые ходят… наверное, привыкают”. 

Евгения Красилова

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Метки: важное, компиляция
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