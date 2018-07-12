Минтруд озвучил максимально возможный размер пенсии

После повышения пенсионного возраста страховая пенсия россиян превысит 30 тыс. рублей.

Замминистра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов заявил, что пенсионная реформа увеличит страховую пенсию до уровня не менее 40% от среднего заработка.

«Мы такие расчеты сделали, более того, мы их согласовывали и с МОТ, они нам позволяют сделать вывод о том, что с учетом тех изменений, которые предлагаются к рассмотрению в ближайшее время в части изменения параметров пенсионной системы, мы будем минимальный социальный стандарт про 40% коэффициента замещения индивидуального заработка к индивидуальной пенсии выполнять. И даже для высокодоходных групп», — сказал Пудов в Госдуме.

Для расчета пенсий будет использоваться предельная величина базы для начисления страховых взносов — 1,021 млн руб. в год, что соответствует ежемесячной зарплате на уровне около 85 тыс. руб. В этом случае страховая пенсия по старости должна составить около 34 тыс. руб.

«В пределах страхуемого заработка, который в рамках обеспечения сегодня реализуется, этот коэффициент замещения 40% тоже будет реализован», — сказал Пудов.

При этом для расчета пенсий будет использоваться весь заработок на протяжении всей жизни работника, поэтому база для расчета пенсий оказывается меньше. В среднем по стране ежемесячная зарплата составляет около 40 тыс. рублей, подчеркнул Пудов, а при коэффициенте замещения размер пенсии составляет около 16 тыс. рублей.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в РФ с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Если закон будет принят, то переходный период начнется уже в 2019 г.

В случае повышения пенсионного возраста правительство также обещает увеличить пенсию неработающим пенсионерам на 1 тыс. рублей. К 2024 году средняя страховая пенсия в России должна составить к 2024 году 20 тыс. рублей.

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