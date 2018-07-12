Миллиарды полковника Захарченко перечислены в российский бюджет

Свыше 9 млрд рублей, изъятые ранее у бывшего полковника МВД России Дмитрия Захарченко, перечислены в государственный бюджет.

Об этом 12 июля сообщили в Следственном комитете РФ.

«Во исполнение решения Никулинского районного суда г. Москвы СК РФ перечислил на счет Казначейства России более девяти миллиардов рублей из имущества экс-полковника полиции Дмитрия Захарченко, подлежавшего обращению в доход государства», — говорится в сообщении ведомства.

В начале июня упомянутая сумма утратила статус вещдока в судебном производстве по громкому делу о взяточничестве.

С единого счёта Федерального Казначейства в России финансируются бюджетные обязательства. На какую именно статью бюджета будут потрачены миллиарды Захарченко, отследить будет нельзя.

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