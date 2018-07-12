Идеологическое оружие и современность. Виктор Ефимов

Концептуал СМИ Пять видов власти, которые управляют обществом

Концептуальный аналитик Виктор Ефимов объясняет, как реализуется управление общественными системами. Отображает ли телевидение нашу жизнь? Почему советские телепрограммы так отличались от того, что показывают по телевизору сегодня? Почему нам навязывают столько негативных новостей? Кто выстраивает наше сегодняшнее информационное поле? Как определённые тематики продвигаются в общественное сознание? Где нам взять принципиально иную повестку дня? Почему именно бизнес-сообщество может поменять информационное пространство страны?

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Курс эпохи водолея. Ключевая вода. (Аудиокнига), Ефимов Виктор Алексеевич

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