Гиперактивность – оружие массового уничтожения (Познавательное ТВ, Владимир Базарный)
19:10. 12 июля 2018 Просмотров - 163 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Владимир Базарный: Что такое гиперактивность? Синдром дефицита внимания и гиперактивности – нарушение работы мозга и всего организма.
Часть из рассказа Владимира Базарного “Система массового уничтожения и порабощения”: https://youtu.be/V94S4ih9S84
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Источник: www.youtube.com