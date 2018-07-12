Главная » Видео, Мировоззрение, Образование

Гиперактивность – оружие массового уничтожения (Познавательное ТВ, Владимир Базарный)

19:10. 12 июля 2018 Просмотров - 163 Нет комментариев Опубликовал:

Владимир Базарный: Что такое гиперактивность? Синдром дефицита внимания и гиперактивности – нарушение работы мозга и всего организма.
Часть из рассказа Владимира Базарного “Система массового уничтожения и порабощения”: https://youtu.be/V94S4ih9S84
Чему не учат в школе и университете, о чём молчит официальная наука и не рассказывают по телевизору – смотрите на нашем канале Познавательное ТВ https://www.youtube.com/poznavatelnoeT…

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>