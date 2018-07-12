Эксперт по делу о “пьяном мальчике” обвинен в халатности
14:33. 12 июля 2018 Просмотров - 114 Один комментарий Опубликовал: brahman
Судмедэксперт Михаил Клейменов, который выявил почти 3% алкоголя в крови ребенка, погибшего в резонансном ДТП в подмосковной Балашихе, отправлен на скамью подсудимых. Об этом сообщили "Интерфаксу" в Генпрокуратуре России.
"Заместитель генпрокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заведующего Железнодорожным отделением "Бюро судебно-медицинских экспертиз" Клейменова. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность)", – отметили в надзорном ведомстве.
По данным следствия, в апреле 2017 года во дворе дома 39 в микрорайоне Павлино города Железнодорожного (входит в состав Балашихи) Московской области под колесами автомобиля погиб шестилетний ребенок.
"Клейменову было поручено проведение экспертизы тела погибшего ребенка. Однако при отборе образцов крови, в нарушение установленного порядка, он использовал металлический черпак. Это повлекло за собой загрязнение образцов", – говорится в сообщении.
Кроме того, не было обеспечено незамедлительное направление крови в судебно-химическую лабораторию.
"Эти нарушения привели к спиртовому брожению отобранных образцов крови и образованию в ней ацетальдегида и этилового спирта в количестве 2,7%, выявленных при ее судебно-химическом исследовании", – подчеркнули в Генпрокуратуре.
Как считает следствие, "допущенные Клейменовым нарушения повлекли за собой проведение в отношении родителей погибшего процессуальной проверки, что причинило им глубокие душевные переживания и существенный моральный вред".
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Железнодорожный городской суд Московской области.
http://www.interfax.ru/moscow/620718 – цинк
Привет тем комментаторам https://colonelcassad.livejournal.com/3705402.html, которые в прошлом году отстаивали "чистоту экспертизы".
В свете этих заявлений Прокуратуры тему "пьяного мальчика" можно считать закрытой.
Сама это история, когда пытались погибшего ребенка представить виноватым, изначально дурно пахла.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Вот реально не стыдно? считать народ полными дураками. за этим “экспертом” целый шлейф вот таких скандальных экспертиз. Это преступник коррупционер. короче говоря взяточник преступник.