Хорватия вышла в финал

Хорваты достаточно заслуженно грохнули англичан и впервые в истории вышли в финал чемпионата мира.Запрягали они конечно долго, но как британцы подсели (прежде всего психологически, что с англичанами очень часто бывает на крупных турнирах), так хорваты и начали гнуть свою линию, которая в конце концов переломила хребет англичанам.Англичане, своим проигрышем, избавили политическое руководство Британии от необходимости что-то решать с поездкой в Москву на финал чемпионата мира. Теперь то можно сделать вид, что не очень и хотелось.Ну а Хорватия попробует отреваншироваться за полуфинал 1998-го года, когда Франция их обыграла 2-1.В целом, у хорватов оказалась сильная и тактически грамотная сборная, которая не выглядит случайным гостем в финале, хотя конечно можно говорить, что два раза прошли дальше по пенальти или что у британцев сломался игрок, когда не было замен. Везет тому кто везет. Франция конечно выглядит очевидным фаворитом, но хорваты вполне могут и в финале удивить. Разумеется, если хорваты одолеют французов, сборная России может смело говорить, что ее смогли остановить только будущее чемпионы мира и то по пенальти, а так-то мы вообще с хорватами 2-2 сыграли, в отличие от англичан. Но это мы узнаем в конце недели.

Источник: colonelcassad.livejournal.com