Воля к победе

Цянь родилась в провинции Юньнань. В возрасте 4 лет она попала в страшнейшее ДТП, в результате которого лишилась обеих ног.

Мы часто слышим фразу «Не сдавайся», однако для многих это лишь слова, не подкрепленные действиями. Но для китаянки Цянь Хонгян фраза стала девизом по жизни. Непростая судьба этой девушки стала вдохновляющей для многих людей с ограниченными физическими возможностями. Цянь лишена ног, однако это не помешало ей достичь высоких результатов в спорте и стать многократной чемпионкой на самых разных уровнях.

Cемья жила очень бедно, поэтому о покупке протезов можно было даже и не мечтать. В одном из интервью девочка рассказала: «Я помню, что, когда я проснулась на следующий день, мои ноги были очень холодными».





Первое время родители переносили ее на руках, однако выход из сложившейся ситуации нашел дедушка Цянь. Как-то раз он навещал своих родственников и увидел у них во дворе баскетбольный мяч. Попросив разрешения взять его, он разрезал спортивный снаряд и посадил туда свою внучку, а в руки ей дал два инструмента, которые предназначались для использования в строительстве.







Фото Цянь на этом «протезе» облетели все китайские СМИ. Журналисты прозвали ее «девочкой на баскетбольном мяче». Для того чтобы добраться до своей школы, которая находилась в 7 минутах ходьбы, ей приходилось передвигаться на протяжении часа, но это только укрепило ее силу духа. За 5 лет Цянь износила 8 баскетбольных мячей.







В 2007 году благодаря поддержке правительства девочка получила протезы, первые шаги на которых запечатлели многие местные СМИ. В 2008 году она внимательно следила за ходом Параолимпиады, которая как раз проходила в Китае. Тогда Цянь и загорелась идеей заняться плаванием и выступить на этих международных соревнованиях.





«Я завидовала своим одноклассникам. После школы они бегали и прыгали, а я не могла этого делать. Но я очень люблю плавание, ведь у меня есть возможность находиться в такой же воде, как и они». К сожалению, в 2012 году Цянь не удалось отобраться на Параолимпийские игры в Лондоне, однако она не отчаялась и продолжила тренировки, ну а в сентябре 2013 года девочка получила новые протезы.





Каждый день она проплывала около 10 тыс. м. Цянь участвовала в различных соревнованиях местного и национального уровня и не раз завоевывала награды.







И наконец в 2016 году девушка получила заветное приглашение на Параолимпиаду в Рио-де-Жанейро.





Тогда ей не удалось взобраться на пьедестал почета, однако она оказалась в десятке лучших. Цянь Хонгян не потеряла надежды выступить и на следующей Параолимпиаде, которая пройдет в 2020 году в Токио. Сейчас ей 21 год, она продолжает тренироваться и готовиться к следующим международным соревнованиям.









Вот она- Воля к победе!



Удачи Человеку!



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