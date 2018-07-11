Украину увели без спроса ?

Когда в эфире центральный российских телеканалов говорят, что Украина уходит от России, то на самом деле это не так. Её уводят, как невесту в «Кавказской пленнице». Только если в комедии Леонида Гайдая нашёлся честный студент Шурик, который вовремя смекнул, что к чему, и рискнул пойти на определённые риски в борьбе с местными воровайками, то в нынешнем Кремле с шуриками беда. Новые хозяева Украины технично уводят её из последнего межгосударственного образования, оставшегося от Советского Союза — СНГ, а Москва разве что пообещала высылать Киеву приглашения на заседания Содружества

Как говорится, пишите письма мелким почерком. Кстати, Украина никуда не уходила и в 1991 году. На референдуме 17 марта того же года 70,2% граждан УССР высказались за сохранение Союза. Всего лишь на процент ниже, чем в РСФСР, но этот процент можно списать на агрессивную антисоветскую пропаганду в трёх областях Галичины. Там вместе со всесоюзным референдумом проводился свой, местечковый, с вопросом: «Хотите ли Вы, чтобы Украина стала независимым государством, которая самостоятельно решает все вопросы внутренней и внешней политики, обеспечивает равные права гражданам, независимо от национальной и религиозной принадлежности?». Ответ «Да» дали 88,3% избирателей этих трёх областей.

Это было своего рода репетицией перед устроенной киевскими сепаратистами неконституционного опроса жителей УССР 1 декабря 1991, которое, якобы, послужило толчком к Беловежскому сговору. Хотя любой мало-мальски интересующийся новейшей историей человек, прекрасно помнит, что оба события — опрос и сговор — имеют абсолютно разную природу. Но оба были следствием действий тех сил, которые, утратив всякое чувство меры, стремились одни — любой ценой сохранить старые порядки и свою власть, другие — захватить власть любым способом. Именно жаждой власти объясняются крайняя нетерпимость и агрессивность национальных элит в бывших союзных республиках, которые принесли в жертву собственным амбициям интересы своих народов, кровно заинтересованных в сохранении союзного государства. А потом началась пропаганда. Массовая и безумная, когда две части одного и того же народа стали искусственно сталкивать лбами.

Граждан молодых и неожиданно возникших государств — Российской Федерации и Украины назвали братскими народами (в Кремле устами высших должностных лиц РФ называют до сих пор). Подмена понятий. Братский и единый народ — два разных понятия. На Украине местные бенефициары пошли ещё дальше, обозначив россиян народом вражеским, а Россию — страной агрессором.

В своё время СНГ стало формой бескровного распада СССР, задокументированного 8 декабря 1991 года в Беловежской Пуще. Соглашение признало основу исторической общности народов и сложившихся между ними связей, принципы отказа от применения силы, экономических или любых других методов давления, урегулирования спорных проблем согласительными средствами, других общепризнанных принципов и норм международного права. Кроме того подтвердило приверженность целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций, Хельсинкского Заключительного акта и других документов Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, обязательства соблюдать общепризнанные международные нормы о правах человека и народов.

Выход из Соглашения попросту обнуляет данные принципы и расширяет окно возможностей Киева действовать смело, безнаказанно, с предельной степенью жестокости и без оглядки на международное инстанции и общечеловеческие принципы как в отношении независимых республик Донбасса, так и против Российской Федерации и её граждан и даже против самих украинцев. По всей видимости, этим был продиктован демарш официальной Украины в 2016 году с угрозами покинуть СНГ в связи с голосованием Белоруссии, Казахстана и Армении в комитете ООН резолюции по Крыму. Та же логика и у подписанного на днях президентом Порошенко указа о прекращении действия для Украины отдельных международных договоров в рамках СНГ.

Какие именно соглашения Киев считает для себя неприемлемыми, пока не уточняется и является предметом экспертных дискуссий. Но можно не сомневаться, что рулевые Украины, пользуясь резиновой позицией Москвы попросту делают ещё один шаг по загону своего народа вместе с территорией в западное стойло, куда вход — рубль, а выход — сто. Хотя вернее будет сказать, что выход попросту не предусмотрен.

Статья 6 Соглашения СНГ обязывает все государства — члены Содружества сохранять и поддерживать под объединенным командованием общее военно-стратегическое пространство, включая единый контроль над ядерным оружием. А статья 11 звучит так: «С момента подписания настоящего Соглашения на территориях подписавших его государств не допускается применение норм третьих государств, в том числе бывшего Союза ССР».

Евросоюз и США, фактически оккупировавшие большую часть территории Украины и осуществляющих на ней администрирование, эта статья касается в первую очередь. Отсюда — такая спешка Порошенко с выходом из СНГ. Хозяева уже не намекают, а требуют. СНГ, по сути, для нынешнего обанкротившегося украинского режима это камень преткновения на пути в НАТО и Европу. И пока у путинской России нет никаких весомых аргументов противодействия уводу Украины из единого цивилизационного пространства, этот путь расчищен.

Впрочем, у Кремля нет не только аргументов в общении с народом Украины (как раз на уровне Путина и Порошенко это общение идёт регулярно), но и здравого смысла. Иначе как расценить нескончаемую сагу раздора, которую демонстрируют в информационном пространстве центральные российские телеканалы, поощряя её, и фактически уравнивая с официальной позицией власти. Это когда в телестудии на политические шоу приглашаются не представители консолидирующей части народа Украины, а самые что ни на есть мерзавцы, сеющие ложь, вражду и ненависть. Идёт прямое подыгрывание киевскому сепаратистскому режиму. Что это, если не вредительство со стороны Москвы?

Безумствующему меньшинству на Украине такие телешоу лишний раз дают козыри в руки, чтобы не только Украине, но и ДНР, ЛНР показать нужные нарезки и сказать: «Теперь вы видите, как они к нам относятся?» . И никакие так называемые широкие жесты Кремля, типа упрощения процедур программ переселения или безвизовый режим для граждан Украины уже не действуют. Они и не работали с тех добрых и мирных пор, как Кремль проигнорировал собственные же заявления о предоставлении двойного гражданства для РФ и Украины, спустил на нет миграционную политику для русских Украины, вычеркнул из списков финансирования все пророссийские организации и движения, при этом не забыв про откатысвоим киевским, днепропетровским и донецким бизнес-партнёрам.

Такой ли хотят видеть в искусственно созданном «ближнем зарубежье», где проживают миллионы русских, Великую страну Россию? Отнюдь нет! Да и в самой Российской Федерации немало людей и политических движений, провозглашающих и борющихся за совершенно иные принципы жизни людей на территории бывшего СССР, ныне умирающего СНГ.

Но пока действует ельцинская Конституция РФ. Пока у власти Путин и его либерально-компрадорская группировка, пытающаяся максимально продлить пребывание у руля государства своего режима и так же максимально надкусить всё, что в этом государстве и даже за его пределами живо и здраво. Этому режиму нет дела до русской (российской) цивилизации и сохранения её единства. Ему не интересно заниматься долгосрочными программами сохранения и объединения русского и других народов исторической России. Поэтому и для народов этих, увы, нет никаких ориентиров и маяков. Как шутят сейчас люди в Донбассе, «кремлёвские звёзды светят, да не греют». Раздробленность Руси…

Итак, Порошенко давеча подписал указ об отзыве представителей страны изо всех уставных органов СНГ, дав понять, что Киев больше не желает получать никаких официальных приглашений организации. Тем не менее, исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев продолжит отправлять Порошенко приглашения на заседания и другие мероприятия, проходящие под эгидой Содружества. Жена ушла с вещами к другому, но штампик в паспорте ещё оставляет какую-то надежду, что вернётся. Один вопрос: куда, к кому и на каких условиях? Пока Путин и его команда не могут выстроить даже должный формат взаимоотношений с союзной республикой — Беларусью. Кремль берётся критиковать американцев за то, что те не признают существование независимых республик Донбасса, а также Абхазию, Приднестровье при этом сам ничем не отличается от своих заокеанских партнёров, и не признал их.

Ложь, помноженная на ложь. Отсутствие долгосрочной стратегии в рамках СНГ. Коррупция и власовщина. Показушничество и кумовство. Удивительно, что при такой политике главного стержня СНГ — РФ — враги России уводят под венец из Содружества пока только одну Украину. Но пройдёт ещё пара лет, и это станет тенденцией. Чего допустить нельзя. А остановить и изменить — обязанность каждого патриота нашего Отечества.