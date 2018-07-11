Способы изменить жизнь к лучшему. Александр Жарков. Часть 2
Как изменить жизнь к лучшему.
Автор-сказитель – Александр Жарков
Часть 1 – https://youtu.be/o9SO-GC7jdE
В передаче мы обсудили следующие темы:
- Технологии для создания здравомыслящего общества
- Современные решения в энергосбережении
- Экология страны, планеты. Технологические решения
Цель: сформировать условия для решения наболевших задач в создании здравомыслящего общества.
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Источник: www.youtube.com