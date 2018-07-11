НАТО и русский медведь
В июле в Брюсселе состоится саммит НАТО. Самый ожидаемый вопрос, который будет обсуждаться, — расширение альянса в Восточной Европе. На данный момент существуют два варианта — размещение постоянной дивизии в Польше и расширение американских сил на ротационной основе по всему восточному флангу.
Политолог, журналист Анатолий Вассерман в беседе с Baltnews.lv отметил, что разница в вариантах размещения исключительно формальная. В данном случае интересно то, каким образом будут продвигаться этот вопрос.
“Те, кто заинтересован в расширении НАТО, будут очень активно рассказывать о необходимости защиты “невинных овечек” вроде киевских террористов или прибалтийских нацистов от “злого русского медведя”. Но тут есть одна опасность: если они уж очень переборщат с красочными рассказами о “свирепом русском медведе”, те, кому эти рассказы предназначены, могут просто испугаться. Мол, если “русский медведь” такой опасный, может, лучше обходить его десятой дорогой и не трогать даже пальцем?” — сказал политолог.
В этой связи, отмечает Вассерман, пропаганда расширения будет довольно дозированной, поскольку сторонникам идеи расширения нужно не только убедить сторонников в необходимости воевать против России, но и доказать, что это безопасно.
“Я думаю, что агитацию на эту тему постараются дозировать, чтобы, с одной стороны, убедить в том, что воевать против русских надо, а с другой стороны заверить в том, что эта операция сравнительно безопасная. Но насколько она безопасная, могут рассказать Карл XII, французский император Наполеон Карлович Бонапарт”, — резюмировал Вассерман.
Источник – http://m.baltnews.lv/
Источник: vassermans.ru
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