Лидеры многополярного мира

Президент Венесуэлы Мадуро в ходе своего визита в Турцию (практически сразу после вступления Эрдогана в должность), отметил, что Эрдоган является одним из лидеров многополярного мира, что с удовольствием подхватила турецкая пресса.На деле, цели визита Мадуро конечно носят прежде всего экономический характер. Пройдя через пик экономического кризиса и приспособившись к американским санкциям, за последний год в экономике Венесуэлы наметились некоторые улучшения, которые позволили чавистам укрепить свою политическую власть и восстановить поддержку в обществе.Но на одном факторе "низкого старта" далеко не уедешь, а закладываться на гипотетический рост цены на нефть за 100 долларов за баррель были бы слишком оптимистично. Венесуэле нужны серьезные инфраструктурные проекты с участием тех стран, которые смогут обеспечить приток валюты в страну. Турция, как одна из стран открыто фрондирующих Вашингтону, один из гипотетических вариантов. Разумеется, есть большие вложения со стороны Китая и России, которые позволили Венесуэле остановить свободное падение экономики, но стране требуется куда как больше, чтобы обеспечить серьезный экономический рост, который повлияет на безработицу (и как следствие уровень преступности) и уровень бедности в стране. У Чавеса такие маневры получались, за что его народ и любил. Мадуро за последний год вышел из тени Большого Уго и теперь ему необходимо добиться качественного роста экономики, без чего его положение будет оставаться неустойчивым, чем конечно же воспользуются враги Венесуэлы. Поэтому, помимо комплиментов Эрдогану и поздравлений с победой, Мадуро конечно рассчитывает и на укрепление экономического сотрудничества с Турцией.Для Эрдогана, подобные комплименты конечно приятны, так как он всячески демонстрирует себя как полностью самостоятельной и ни от кого не зависимой фигурой, которая является одним из бенефициантов распада существующей системы мироустройства. С другой стороны, Южная Америка не самый приоритетный регион для Турции, которая более заинтересована в укреплении своего экономического влияния в Северо-восточной Африке, Персидском заливе, Сирии и Ираке, а также в сохранении своих позиций в России, которые были неосторожно поставлены под угрозу в 2015 году. Поэтому для Эрдогана вопрос сотрудничества с Мадуро скорее политический, так как подобные встречи указывают на то, что Эрдоган готов и далее играть не только с США и их сателлитами, но и с их оппонентами из числа "плохишей" – Китаем, Россией, Ираном, Венесуэлой, которые как раз и создают своими действиями тот самый многополярный мир, одним из лидеров которого очень хочет быть Эрдоган. Роль влиятельного американского вассала его уже не устраивает. В этом плане американский гегемонизм, который отказывает в праве на самостоятельную политику региональным державам, служит общей точкой соприкосновения для таких разных стран как Турция и Венесуэла.Вполне естественно, что встреча Эрдогана и Мадуро в либеральной прессе была заклеймена "встречей диктаторов", переговорами лидеров находящихся в изоляции, противоестественным союзом социалистов и националистов и т.д. и т.п. Разумеется, природа критики в адрес Эрдогана и Мадуро в данном случае проистекает из раздражения хозяев "свободных медиа" от очередной демонстрации игнорирования "правил приличия" со стороны "формально своего" Эрдогана. Вашингтон ведь заклеймил Мадуро как нерукопожатного диктатора, а Эрдоган тепло принимает его в Анкаре.Но как уже не раз показывал Эрдоган, в последние годы ему все меньше интересно то, что по поводу его политики думают в Вашингтоне и Брюсселе – от языка запросов и просьб он уже давно перешел к требованиям, ультиматумам и угрозам. И глядя на усиление турецкого влияния в регионе, врядли кто-то может сказать, что эта политика не принесла Эрдогану и Турции серьезные выгоды.

Источник: colonelcassad.livejournal.com