Чем белорус отличается от русского?
В свете частых заявлений о том, что русские и белорусы — один народ, у меня появилась непреодолимая потребность разрушить сей миф и доказать обратное, по той простой причине, что миф этот губителен.
А правда — среди нас и блистает живыми красками. Сразу отмечу, что в качестве доводов я не буду приводить сомнительные тексты из толстых книг об истории возникновения двух народов, а поделюсь лишь субъективными наблюдениями: общие черты характеров, модели поведения белорусов и русских в естественных трудовых и бытовых условиях. Главным отличием русского человека от белоруса является мощная эмоциональность, и как дополнения — максимализм и крайность суждений. Пожалуй, эти свойства занимают главную роль в сравнительном анализе и являются ключевыми. Белорус в этом смысле — антипод русского: он прагматичен, спокоен, не любит крайностей, не подвержен резким сменам настроения, как его восточный сосед.
Слепое следование идеям, лозунгам, «сначала делание, потом думание», беспечность очень часто берут верх в поведении русского, приводя к отрицательным, разрушительным, иррациональным результатам. Манера русского «долго запрягать, но зато быстро ехать», по моему мнению, менее правдива, чем обыденное «спонтанно вскочить и помчаться в неизвестность». Порывистость русского и раздумчивость белоруса — эти признаки также весьма заметны в публичном пространстве.
Следующим, уже позитивным качеством, свидетельствующем о непохожести русского на белоруса, является безмерная русская открытость к незнакомому человеку (ксенофилия), непосредственность в общении с ним, талант универсального восприятия и принятия разных людей. Всё-таки стоит признать, что белорус вобрал в себя западные шаблоны социальной коммуникации и склонен более к персонализму и изоляционизму, чем к коллективизму и синергетической отдаче.
В то же время у русского и белоруса имеется общее «родимое пятно» — кумирофилия. Белорусская любовь — возвеличивать лидеров — выражается ярче, и имеет свои специфические особенности, в виду политической системы, закрепившей авторитарное сознание.
Русский — анархичный, нестабильный кумирофил. Он активно стремится к простору внешнему, при всём своём монархическо-религиозном понимании мира, в центре которого может оказаться даже табуретка. Кстати, монархический аспект ни в коем случае не вступает в противоречие с анархическим, ибо русские устремления направлены в небеса (свободу и Бога), а не в объект (монарха, хозяина). Это объясняет, я полагаю, то, почему русские монархисты век назад становились анархистами, и наоборот.
Белорусский консерватизм, любовь к неживой атрибутике, памятникам, символизирующим «хозяина», «поводыря», «гаспадара», обнажают уникальный феномен, менее свойственный русским, — фанатичный фетишизм.
Показывая трепетное влечение к построенным библиотекам, домам, лужайкам, скульптурам, огородикам, белорус скрывает духовную пустоту здесь и сейчас, создаёт комфортный фон, маскирующий правду о себе самом сегодня. Белорусы — позёры, которые считают важным внушить иллюзию благосостояния и произвести впечатление на окружающих. Белорус будет ездить на дорогой иномарке за 10 тысяч долларов, ходить в новых туфлях, шапке, но в квартире его будет скудная, без ремонта и особых условий обстановка в стиле «Назад в СССР».
Часто погружаясь в тоску от безысходности, отсутствия перспектив, белорус, по малодушию своему, любит цепляться за эффектные речи банальных популистов, народных льстецов, которые говорят то, что страждущий хочет услышать в данный момент времени. По большому счёту, русские тоже любят заниматься самообманом, ставить лгунов и клоунов в центр внимания.
Проявляя огромный кредит доверия к управленцам, постоянно повторяя свои ошибки, не заканчивая начатое до конца, и переключаясь на новые начинания, русский человек укрепляет общенациональную безвольность, заложником которой, кстати, является добровольно, хотя может это изменить, если сильно того захочет. А вот терпеливый белорус, в отличие о русского, медленно, но скрупулёзно умеет доводить начатое дело до логического завершения, даже если этот процесс не имеет уже никакого смысла.
Русские очень любят разрушать всё старое и строить на обломках новое, склонны к авантюризму и революционному методу решения проблем. Белорусское умение помнить и хранить свою историю и русский навык мгновенно забывать прошлое, стирая из головы болезненные страницы, — кардинально иные представления о государственном строительстве.
Ошибочно говорить, что лень и рабство пришли в Беларуь и Россию от москалей. Например, белорусская мнительность, подозрительность и прибалтийская флегматичность, как регрессивные и сугубо местные качества, в целом не свойственны московитам, азиатам и восточным народам, а тем более — этническим русским. Невольничество в России — продукт церкви. А отсутствие культуры, бестактность, духовная темнота — следствие необразованности крестьянской среды.
Покорность, боязнь правды и латентная ксенофобия — это фундамент, на котором строится автократическая власть в Беларуси. Инфантилизм доминирует в личности белоруса и является имманентным, и зачастую свой потенциал он не хочет раскрывать из-за робости и той же ксенофобии.
Дурачество, способность публично каяться, бунтарство — эти русские черты белорусу абсолютно чужды, непонятны и воспринимаются с отторжением. В этой связи, какая может идти речь о едином народе? Никогда русские и белорусы не были таковыми, а просто жили под одной большой оккупационной крышей. Миф о единстве интернационала придумали захватчики-большевики, которые в детали и частности этнических групп вникать не жаждали, имея в распоряжении 1/7 часть суши.
Раскрепощенность русского и зажатость белоруса — ещё одно доказательство, что эти два представителя восточноевропейских народов отличаются друг от друга. Выносливость, сила воли русскому свойственны более, чем белорусу. Ласковый, воздушный белорусский язык и рупорная, ветреная русская речь влияют на восприятие и оценку собеседника.
Душевная простота и гостеприимство — органическая, неотъемлемая часть русского характера, которая выражается сильнее, чем у белоруса. Белорусам сделана прививка в виде польского гонора и католицизма, которая на российской территории не прижилась и скоропостижно рассосалась.
Без сомнений, белорусы и русские — два разных народа, поэтому националисты из Беларуси абсолютно правы, когда говорят о культурно-социальной идентичности своей страны, напоминая об истории жизни своих предков при Великом Княжестве Литовском. Несмотря на существенную различность, два географически близких соседа, как противоположности, притягиваются, что наблюдается в скачкообразных, но стабильных белорусско-российских отношениях. Белорусы учатся у русских хорошему и плохому опыту, как в любом обществе, изучают новые слова, диалекты… к сожалению, копируют негативные веяния шоу-бизнеса, хамские повадки светских акул. Многое из того, что навязывает Россия через ТВ Беларуси, демонстрируя неприемлемую форму имперского разговора с иными государствами, всё-таки не принимается западным соседом, хоть и увидеть этот протест и неприятие в полной мере сложно в Беларуси.
В конечном итоге, белорусы остаются белорусами, а русские продолжают быть русскими. И это обстоятельство лишь укрепляет тот факт, что эти народы единым целым никогда не были и не станут.
Источник: charter97.org
loading...
Ребята делают свое дело: вбивают клинья. Пытаются разделять и дробить далее…
loading...
“Белорус вобрал в себя западные шаблоны социальной коммуникации”. Об этой коммуникации хорошо сказал белорусский поэт Янка Купала.
“А народ наш тёмен, беден, трудно и сказать. И местами не умеет даже и читать”.
loading...
Зачем публиковать такую хрень? По воле судьбы я хорошо знакома с белорусским характером и его особенностями. Могу заверить, что почти всё написанное в статье – неправда. То есть это пропаганда, заточенная против обоих народов и, главное, против их единства.
loading...
Полностью согласен с Вами, люди разных национальностей в общении один на один зачастую похожи друг на друга. Но при массовом (стайном) взаимодействии эта похожесть исчезает, все зависит от вожака. А статья реально тупость, скопирована скорее всего из типов человеческих характеров, сангвиник, холерик, меланхолик….. Которые имеются во всех национальностях, но некоторые типы преобладают.
loading...
Согласен с чем что, это хрень и пропаганда нацеленная против единства народа? В принципе вы и так далеко зашли, вы начали искать в людях разных национальностей похожесть а в статье говорится про целостность, похожесть и целостность разные вещи, но вам европейским толлерастам свойственно не делать различий. Обезьяны между прочим тоже похоже друг на друга а виды разные и деревья друг на друга похожи, у всех стволы и ветки с листьями, а семена разные и качество древесины у всех разное. Также и с народом тем более живущим в другом государстве имеющим свой язык, культуру и менталитет, по моему не надо большого ума что бы это всё понимать и не запрягать в одну телегу лебедя, рака и щуку!
loading...
Ну что? Даже не в бровь, а прямо в глаз?!!!!!
loading...
Вета насчёт старого еврея я уже писал. Кто громче всех кричит вор, на деле вором и оказывается. Чтобы увидеть похожесть и целостность людей, нужно хотя бы послужить а Советской армии пару лет, с людьми разных национальностей. Вам же милая этого не было дано, во первым в связи с вашей молодостью, во вторых в связи с Вашей половой принадлежностью. А ярлыки на людей вешать воспитанным людям не пристало.
loading...
А если ответить коротко на вопрос в заголовке, то – ничем.
loading...
Так уж и ничем, прям совсем, совсем, а хохол или поляк ну… или еврей, отличаются?
loading...
“Главным отличием русского человека от белоруса является мощная эмоциональность, и как дополнения — максимализм и крайность суждений. Пожалуй, эти свойства занимают главную роль в сравнительном анализе и являются ключевыми. Белорус в этом смысле — антипод русского: он прагматичен, спокоен, не любит крайностей, не подвержен резким сменам настроения, как его восточный сосед.”
П.С. 100% правда.В деревне различия не очень видны,в городе заметны сильнее и потом здесь сильно влияние польской культуры ,а это племя кичливое ,продажное и гонорливое известно издавно.Но не сравнить с хохлами-эти потолерантнее.
Не знаю с какой целью ты эту статью разместила ,так однозначно ,что разные навсегда -это слишком,а татары в РФ -насколько не схожи с русскими,с их то последними устремлениями отменить русский в школах и др.чудачества.Все в сравнении познается и есть история развития и логика обстоятельств.Но вести себя нужно ,не как старший брат-прощая ,а на равных ,с ощущением ,что кто кормит ,тот и определяет повестку дня.Но увы ,молодежь в большинстве стремится на Запад,глубоко не вникая и Запад пока манит.
loading...
Все так. Мы- сибиряки тоже разные в зависимости от региона проживания. А от московитов отличаемся принципиально. На вахтах встречал и белорусов-вахтовиков. Они другие- не буду про нюансы различия, которые есть. Но все мы , при всех различиях – русские.
loading...
Мы- Русичи: Великоросы, Малоросы, Белорусы, Литвины, Эстонцы, Прусаки, Хорваты, Сербы и пр. пр. пр. все разные по характеру и семейным традициям! Но мы Едины по Крови и по Роду своему.
Враги нашы делают все, чтобы мы стали Иванами, не помнящими своего Родства.
Прекратите разделять Великоросов на московитов и сибиряков. Делая такое разделение, вы играете на стороне наших вислоносых врагов, потомков Адама и Лилит.
loading...
Вы Гусичи а не Русичи!)))) Привыкшие есть сладкие жидовские пряники и отвыкшие от горькой Русской правды./Великоросы, Малоросы, Белорусы, Литвины, Эстонцы, Прусаки, Хорваты, Сербы / Это славянские племена! Правильно mary выше написала что Беларусы продажные, за это они и получили “приставку” белые, их и сравнивают с зайцами а хохлов со свиньями а русских с медведем. Учи историю малыш с достоверных источников а не неси отсебятину в массы лишь потому, что она близка твоему сердцу.
loading...
Историю знаю хорошо, и судя по всему лучше вас. А в памперсах, согласно вашего возраста, ходить стоит исключительно вам. Вы сами в принципе когда нибудь были в Белорусии? Общались с местным населением? Свою, как вы говорите, “трусость” белорусы проявили во время ВОВ, когда создавали партизанские отряды, когда пускали под откос поезда гитлеровцев и прочей сволочи.
Ниже привожу список “трусов” родившихся на территории Беларусской ССР.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0_(%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
П.С.
Советую в следующий раз подумать головой, а не седалищем, прежде чем выкладывать подобные статьи, призванные нести раскол и смуту в Русские сердца.
loading...
/и судя/. Не суди да не судим будешь! Евангелии от Матфея (гл. 7, ст. 1 2). /согласно вашего/. Главное не в том, с чем ты не согласен! Главное в том с чем ты соглашаешься. Наверное быть Гусским прикольно! XAPOH → 12 июля 2018 в 10:12
loading...
Я соглашаюсь с тем, что я Бог! А как Бог (Бог смены мерностей)- Высшими Богами я наделен правом судить!
А вас я пока не осуждал, а только увещевал!
loading...
Мадам, есть дебилы (дебилки), которые плохо соображают https://ru.wikipedia.org/wiki/Дебильность, и то, как устроено общество, не по их уму, есть “салонные дебилы”, которые при этом склонны ещё и поучать других ( там же) , а есть жыды (жыдовки), у которых, ну, просто натура такая: нахамить, нагадить, напакостить, оболгать, вбить клин, плюнуть в суп и т.д. https://www.youtube.com/watch?v=xJTJjl3Jd-o… Так что, вы уж сами выберите, что для них больше подходит…
loading...
Прошу уточнить, сам-то ты “салонный”, к поучениям склонный, плохо соображающий, или просто жид, вбивающий клинья и классифицирующий всех, как дебилов?
loading...
Маша, в данном послании вы показали себя последовательницей идей Адольфа Алоизиевича Шекельгрубера, еврейского отпрыска, по совместительству автора книги “Мой путь”.
Вы, как и Адик ратуете за разделение единого Русского народа, и за насаждение чужих ценностей.
П.С.
В вас, mary, мне удалось распознать врага Русского народа! Вы наглядно показали один из изощренных вражеских способов вбивания клиньев в русский народ, которые очень трудно распознать.
loading...
Вета, вы хоть сами поняли, что здесь наложили/выложили?
Людей надо разделять по крови, а не по традициям и воспитанию. Ваше сравнение хохла и поляка с евреем, наталкивает меня на мысль, что вы являетесь представительницей вислоносого населения, которое стремится замылиться и слиться со славянским населением, дабы паразитировать на нем.
loading...
“` З Д Р А В С Т В У Й Т Е! “`
Белоруссии НУЖНО…Независимой(Суверенной) ОСТАТЬСЯ,
вот ТОЛЬКО тогда белорус – Сможет Белорусом Называть`ся!
* Политическому и экономическому ВЗАИМО-сотрудничеству
Белоруссии с Россиею – ДА!Поглощению-вхождению Белоруссии
в Россию – НЕТ – НИКОГДА! [ТОЖЕ и с...ЕС!!!]
* Во всём – Брату Русскому Помогать!
В-ТРИ-ШЕИ(везде-И-регулярно)- “братков”(русских) ГНАТЬ!
* Русскую Общность в Белоруссии – ВНЕДРЯТЬ!Белорусский
индивидуализм(“мая-хата-с-краю”) – ДЕкультивировать!
* Русский язык в Белоруссии – РАЗВИВАТЬ!А вот от Т.Н.”мовы” -
источника РЕГРЕССА(застоя И т.п.) – Белоруссию Спасать!
* Русскому и белорусскому МЕНТАЛИТЕТАМ – Объединяться и
Дружить!ЧТОБЫ – ДЛЯ Своих Наследников – Свои Земли Сохранить!
[заселение=поРАБощение ЧУЖ`ИМИ...РФ и РБ - НЕ допустить!!!]
` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `
_ АДЕКВАТНОМУ русскому – белорус ВСЕГДА друг и Брат!
А вот борзому(и Т.П. …)- НАОБОРОТ – НЕ будет рад!
_ Поляну СОВМЕСТНУЮ русский и белорус – ВСЕГДА накроют,
и друг-другу руки ПОЖМУТ!И ответ КОЛЛЕКТИВНЫЙ = братский -
РАЗНЫМ ,.друзьям,, и Т.П.”инвесторам”…Вместе Дадут!
_ Русский и белорус – в Дружбе БУДУТ жить ВСЕГДА!
И с чужИМИ НЕ будут друг-против-друга НИКОГДА!
“““““““““`
И масса всего прочего ПОДОБНОГО!Да Вы и сами Знаете…
- – - – -
Ничего ни к кому личного,так – мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…
* Хорошего Вам(ВСЕМ…)настроения! – Благодарю
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 11-7-18.
P.S. НО…одна из Главных Причин(отличий)в ЧЁМ нынешняя
—> Белоруссия ОТЛИЧАЕТСЯ(в Лучшую сторону)от России ЭТО то…
что в Белоруссии НЕТ…ПАРАЗИТИЧЕСКОЙ(НАЁМНИКИ-из-ЧУЖ`ИХ…)
полит-партии,Т.Н.”ед-ро” и такОГО и…”АЙ-фончика=dimonчика…!
[всё "ЭТО" крайне Опасно-И-вредно,как для РФ,так и для РБ!]
loading...
Валерий! Я поставил Вам “плюс”, но мой голос исчез. Всего хорошего. Пока.
loading...
Одно утверждение, что белороссы негостеприимны, показывает автора идиотом и врагом.
loading...
Идиотом впавшим в крайность рассуждений показали вы себя, просто ужас, вы даже не способны прочитать текст и, понять что если у кого то чувства выражены сильнее или менее то это вовсе не значит что, они негостеприимны.
loading...
Название “белорусы” появилось лишь при Екатерине. Сама же территория стала частью России около 300 лет назад. До этого несколько столетий бесчисленных войн между княжествами Литовским и Московским. Первое также получало от “Европы”, а второе воевало с остатками Великой Тартарии. В настоящее время народы России и Беларуси изрядно перемешаны.
loading...
Название “Белорусы” происходит от сокращенного словосочетания:”БелоБога Русы”, является одним из самоназваний некоторых племен Русичей. То есть славянские племена, потомки конунга Лита (отсюда самоназвание “Литы”, “Литвины” или по современному “Литовцы”), почетающие БелоБога. БелоБог стоит на страже светлых знаний, и не допускает их распространения по темным и пекельным мирам. Так и Белорусы стоят на страже древних Русских традиций.
loading...
Боже ,мужик ,а с какой кашей в голове живешь-боги,фашисты с веником.Лучше бы в веру ушел и проповедовал милосердие .
a WordPress rating system
Я и так проповедую милосердие, только исключительно к Русскому народу, и ВѣРа моя – Православие! А вы готовы пригреть на Руси всех, кроме Русичей!
П.С.
Между прочим, веник- это разновидность фашины, так как является по своей сути связкой прутьев. Следовательно каждый раз, когда вы берете веник в руки, вы становитесь пропагандисткой фашизма (Статья 20.3 КоАП РФ)
loading...
С 1773 года, а реально после восстания Костюшко стали душить ВКЛ и превращать в С-Западный край- Белоруссию., ак что на 1991 год чуть менее 230 лет, но сделано РИ натом поприще очень много.. Разные мы
loading...
Насчет “кумирофилии и возвеличтвания лидеров..”,- это явный отпечаток РИ и СССР, от которого беларусы не избавились по двум причинам: первая,- приход к власти сильного лидера в период послесрветской разрухи в пределах бывшего СССР и неопределенности становления стран восточной Европы в составе ЕС, и второе,- все та же “продуманность” и любовь к порядку, что выражается в том, что даже сейчас, осозновая уже историческое несоответствие ыигуры Лукашенко требованиям современности беларусы не видят альтернативы для своего спокойствия.. Простое доказательство этого,- беларусы очень критично относятся к фигуре Лукашенко, нисколько при всей его авторитарности не строят ему культа, но пока не видят е у альтернативы, причем альтернативы западного проекта со своей спецификой, т.к. “восточный” в лице современной России себя полностью скомпрометировал,- вот уж где действительно культ.. На самом деле любой беларус хоть и индивидуалист но бунтарь и боец за свою правд. История твк распорядилась , что наши народы очень сблизились, и думаю что и дальше нам суждено жить общей судьбой, но при этом каждый в своем территориальном и ментальном пространстве, и не стоит РФ стремится прогнуть под себя РБ, навязывая свои ценностные ориентиры и догмы,- это приведет к разобщению и вражде.
loading...
Так ,как высказался выше Алекс ,думает 90% белорусов,не мечтайте русские ,что они ваши МЛАДШИЕ братья,нет, они хотят и уже написали собственную историю.Но они прогматичны и если правильно вести себя не ущемляя самолюбия (а что остается у неимущих еще?)то можно не сделать их врагами.Никто глубоко не вникает,а наглядно видно,что в РФ разврат безвластия или наоборот культ царя.То,что они не ушли слишком далеко от России виноват проект жидов -сделать за счет отвращения к капитализму, из Батьки -руководителя СССР2.Посмотрите ,что в Крыму-да, Аксенов бандит из 90годов перекуплен и оставлен на кормление пока ,но и присланные из Москвы нагло (присланы огромные бюджетные деньги) отбирают бизнес у местных мало-мальски интересный ,при этом совершенно их не интересует социалка,жКХ.нет пляжей для народа ,все пляжики под замок.Косметический ,патриотический ремонт и распил не успевают осуществлять.Разочарование неизбежно.
Поэтому белорус скажет:”зачем шило на мыло менять,лучше дома тихо жить и зарабатывать на стороне,на Западе нет ведь уже заработка ,но яркая картинка сохраняется и манит(вот он любитель РБ,Бондарик, зачем смотал в Канаду-по зову сердца?),никто не называет красивой идеи,обьединяющей ,справедливой ,а все хотят обьегорить друг друга.Будьте реалистами-вы одни и богаты -за это вас будут не любить и завоевывать.А отделять жидовскую верхушку России от народа никто не хочет,а зря.
loading...
Согласна, что не объединиться, нет, а просто доверять друг другу, дружить без оглядки мешает олигархическая власть в России. Русский народ любит белорусов, а власть россиянская всё время к чему-то придирается, вредит отношениям, отталкивает Белоруссию. А причина, думаю, в том, что Батька не дал поживиться у себя россиянским олигархам.
loading...
Автор ни разу не употребил выражение: “нация”, а зря. Белорусская нация имеет свою государственность, а значит имеет статус народа. Русская нация, в Федерации, не имеет своей государственности, следовательно русского народа нет!
loading...
Если на эаборе написано “йуx”, то вы точно видите страпон. Добро пожаловать в ceкcжoп!
loading...
Лживая и гнусная статейка, направленная на разделение Русского народа.
Русский народ, в первую очередь объединяют Родовые и Кровные узы!!! А халтур-мультур, котрыми пытаются подменить куль_т_Ра, разъединяют.
loading...
Ник у вас ободряющий.. Ра..
loading...
Алекс. Данный ник был создан для сцанька и клонической войны с ним. В тоже время быть Богом очень приятно и достойно.
loading...
Слыш, клонический войнаў харонЧик, з Алекса на самай справе такі ж беларус, як з цябе Бог.:))))))))))))
loading...
Главное не в том, с чем ты не согласен! Главное в том с чем ты соглашаешься. Наверное быть сцаньком прикольно!
loading...
хароНыч, дружок, ты глупый что-ли или притворяешься?:)) Я тебе про твоё сравнение себя с Богом, а ты мне какого-то сцанька приплёл и далее какие-то хитровывернутые цепочки выстраиваешь.:))
Не прикольно быть тупым, Харон – Хариец – Alexander Matrosow….., хотя у вас мультитроллей свои законы и правила.:)
loading...
Сцанек, ты решил свою никчемность ко мне примерить? А ведь именно ты и есть наипервейший мультитроль. Это ведь ты расклонировался каркатями и александрами невскими. Ведь это именно ты обгажеваешь карму всему честному народу (могу предоставить список тех кого ты троллишь, хотя нет, не буду этого делать- мне лениво). Ну так это, с точки зрения современной психиатрии, нормально, ведь каждый судит о других по себе.
loading...
А с кем это ты беседуешь, болезный мой братец ХАРОН – ХАРА-ОН – Bagrationn – Anakin Skywalker – Karkaty – Х-101 – Наполеон…, обращаясь ко мне (XAPOH → Саня)?:)))
Понимаю и соболезную, дорогой, паранойя она не тётка. Галоперидол тебе в помощь.
Интересно, кто это тебе только что плюсиков накидал пять штук подряд? Давай угадаю с трёх раз!:))) А это вот откуда взято растолковать?
5 июня (карма +52, голосов: 26)
[10:38]
+2 — Ендар поддержал комментарий: “Милая София, вы все еще верите…” к статье “Юрий Селиванов: Еще раз про то, как Путин «всё слил»”
[09:34]
+2 — XAPA OH поддержал комментарий: “Отсчитыват надо от рождества…” к статье “Нужна ли России действующая власть ?”
[09:33]
+2 — XAPA OH поддержал комментарий: “Руси полтора миллиона лет. И…” к статье “Нужна ли России действующая власть ?”
[09:33]
+2 — XAPA OH поддержал комментарий: “Жидов можно отличить по форме…” к статье “Нужна ли России действующая власть ?”
[09:32]
+2 — XAPA OH поддержал комментарий: “Все это легко выполнить, если…” к статье “Нужна ли России действующая власть ?”
[09:31]
+2 — XAPA OH поддержал комментарий: “Социализм, это одна из худших…” к статье “Нужна ли России действующая власть ?”
[08:26]
+2 — Anakin Skywalker поддержал комментарий: “Социализм, это одна из худших…” к статье “Нужна ли России действующая власть ?”
[08:24]
+2 — Anakin Skywalker поддержал комментарий: “Так ему пархатые и платят. Только…” к статье “Антон Благин: готовлю к изданию сборник “Откуда черпать истинное учение Христа?” Ищу понимающих тему спонсоров!”
[08:24]
+2 — Anakin Skywalker поддержал комментарий: “Хуцпа, от начала и до конца! Очередная…” к статье “Антон Благин: готовлю к изданию сборник “Откуда черпать истинное учение Христа?” Ищу понимающих тему спонсоров!”
[08:23]
+2 — Anakin Skywalker поддержал комментарий: “Maleos, ты енто чаво в лжецы, то-бишь…” к статье “Антон Благин: готовлю к изданию сборник “Откуда черпать истинное учение Христа?” Ищу понимающих тему спонсоров!”
[08:22]
+2 — Anakin Skywalker поддержал комментарий: “Хорошо подмечено! Только посмотрите…” к статье “Антон Благин: готовлю к изданию сборник “Откуда черпать истинное учение Христа?” Ищу понимающих тему спонсоров!”
[07:54]
+2 — Bagrationn поддержал комментарий: “Владелец Акатуйской, полный…” к статье “«Если у русских есть „Кинжалы“, почему они живут в бараках»”
[07:54]
+2 — Bagrationn поддержал комментарий: “№4- Srulis” к статье “«Если у русских есть „Кинжалы“, почему они живут в бараках»”
[07:53]
+2 — Bagrationn поддержал комментарий: “Знаю. И вижу это каждый день….” к статье “«Если у русских есть „Кинжалы“, почему они живут в бараках»”
[07:51]
+2 — Bagrationn поддержал комментарий: “А почему как в Америке (не понятно…” к статье “«Если у русских есть „Кинжалы“, почему они живут в бараках»”
[07:50]
+2 — Bagrationn поддержал комментарий: “_Уважаемый jackomb, подавляющее…” к статье “«Если у русских есть „Кинжалы“, почему они живут в бараках»”
[07:31]
+2 — Karkaty поддержал комментарий: “_Уважаемый jackomb, подавляющее…” к статье “«Если у русских есть „Кинжалы“, почему они живут в бараках»”
[07:30]
+2 — Karkaty поддержал комментарий: “Прикольно! Ссылочку, please!” к статье “«Если у русских есть „Кинжалы“, почему они живут в бараках»”
[07:30]
+2 — Karkaty поддержал комментарий: “Мудиаль 2018, это пир во время…” к статье “Весь мир в ожидании грандиозного спортивного праздника – Чемпионата мира по футболу – 2018″
[07:27]
+2 — Karkaty поддержал комментарий: “Это тоже ложь! П.С. Боинг, рейса…” к статье “Австралия и Нидерланды хотят привлечь РФ к ответственности за причастность к крушению MH17 ”
[07:23]
+2 — Karkaty поддержал комментарий: “Проказница-Мартышка, Осел, Козел…” к статье “Несколько слов о новых министрах”
[07:07]
+2 — X-101 поддержал комментарий: “Отсчитыват надо от рождества…” к статье “Нужна ли России действующая власть ?”
[07:07]
+2 — X-101 поддержал комментарий: “Руси полтора миллиона лет. И…” к статье “Нужна ли России действующая власть ?”
[07:06]
+2 — X-101 поддержал комментарий: “Жидов можно отличить по форме…” к статье “Нужна ли России действующая власть ?”
[07:05]
+2 — X-101 поддержал комментарий: “Все это легко выполнить, если…” к статье “Нужна ли России действующая власть ?”
[07:05]
+2 — X-101 поддержал комментарий: “Социализм, это одна из худших…” к статье “Нужна ли России действующая власть ?”.
…..
Ладно, не буду травмировать твою больную, изгаженную нечистотами психику, милый мой трольчёнок. Поправляйся.
loading...
Ссаный мультовод
Молчи уж лучше.Вот уж действительно жалкая и ничтожная личность,зацикленная на минусах
loading...
Vlad Rubos → Саня
…”Молчи уж лучше.Вот уж действительно жалкая и ничтожная личность,зацикленная на минусах”
Это ты про себя сказал, драгоценный Влад Влад – Vlad Rubos – Влад и прочий Владислав Юрьевич?
Вот твои художества за совсем небольшой промежуток времени, включая сегодняшний день. Влад Влад с гусем на аватарке, открой личико!:))))
Активность пользователя Влад Влад
Сегодня (6)
[13:26]
Не согласился с комментарием пользователя Maleos к статье – Правительство собирается нарушить Конституцию
[13:21]
Поддержал комментарий пользователя step к статье – Очерняя память погибших добровольцев в САР: зачем «Дождь» опубликовал фейковый репортаж?
[13:21]
Поддержал комментарий пользователя step к статье – Очерняя память погибших добровольцев в САР: зачем «Дождь» опубликовал фейковый репортаж?
[13:20]
Не согласился с комментарием пользователя Евгений к статье – Очерняя память погибших добровольцев в САР: зачем «Дождь» опубликовал фейковый репортаж?
[13:20]
Не согласился с комментарием пользователя Евгений к статье – Очерняя память погибших добровольцев в САР: зачем «Дождь» опубликовал фейковый репортаж?
[13:19]
Не согласился с комментарием пользователя Евгений к статье – Очерняя память погибших добровольцев в САР: зачем «Дождь» опубликовал фейковый репортаж?
Вчера (5)
[21:53]
Не согласился с комментарием пользователя Алекс Сневар к статье – Почему Миллер и Сечин так много получают? Путин дал свой комментарий.
[21:52]
Не согласился с комментарием пользователя Алекс Сневар к статье – Кем и как управляется мир
[21:51]
Не согласился с комментарием пользователя Алекс Сневар к статье – Почему Владимир Путин не делает то, чего хотят «все»?
[09:43]
Оценил статью (1) пользователя brahman – Почему Владимир Путин не делает то, чего хотят «все»? (2)
[09:42]
Оценил статью (1) пользователя brahman – Почему Владимир Путин не делает то, чего хотят «все»?
10 июля (3)
[21:45]
Не согласился с комментарием пользователя Евгений к статье – О зрелищах и хлебе
[21:45]
Не согласился с комментарием пользователя Евгений к статье – О зрелищах и хлебе
[21:44]
Поддержал комментарий пользователя Ralis к статье – О зрелищах и хлебе
30 июня (1)
[09:39]
Не согласился с комментарием пользователя krikunoleg к статье – Свободный выбор каждого … . Отстаивать свои права или ” помочь государству и умереть до пенсии ” ?
29 июня (15)
[21:27]
Не согласился с комментарием пользователя Светлана Ивановна к статье – Путин поспорил с Путиным: почему президент изменил свое решение, касающееся пенсионного возраста
[21:26]
Не согласился с комментарием пользователя Светлана Ивановна к статье – Я не хочу видеть своих детей такими же рабами, какими стали мы – их родители
[21:24]
Не согласился с комментарием пользователя Светлана Ивановна к статье – Я не хочу видеть своих детей такими же рабами, какими стали мы – их родители
[21:09]
Поддержал комментарий пользователя Ъ к статье – Видеоблог: Владимир Зазнобин (Часть 3-я)
[21:09]
Поддержал комментарий пользователя Серый к статье – Видеоблог: Владимир Зазнобин (Часть 3-я)
[21:08]
Не согласился с комментарием пользователя mary к статье – Видеоблог: Владимир Зазнобин (Часть 3-я)
[21:04]
Оценил статью (10) пользователя Серый – Свободный выбор каждого … . Отстаивать свои права или ” помочь государству и умереть до пенсии ” ?
[20:59]
Не согласился с комментарием пользователя Maleos к статье – Свободный выбор каждого … . Отстаивать свои права или ” помочь государству и умереть до пенсии ” ?
[20:59]
Не согласился с комментарием пользователя Sergeev к статье – Свободный выбор каждого … . Отстаивать свои права или ” помочь государству и умереть до пенсии ” ?
[20:58]
Поддержал комментарий пользователя Вета к статье – Свободный выбор каждого … . Отстаивать свои права или ” помочь государству и умереть до пенсии ” ?
[18:06]
Оценил статью (1) пользователя brahman – Кремль обсуждает два варианта смягчения повышения пенсионного возраста
[14:20]
Поддержал комментарий пользователя Серый к статье – Очередная мегастройка в России завершится раньше срока
[14:07]
Не согласился с комментарием пользователя Анатолий к статье – Радиопередачу прервали, когда зашла речь о программе Грудинина
[14:06]
Не согласился с комментарием пользователя Анатолий к статье – Радиопередачу прервали, когда зашла речь о программе Грудинина
[14:06]
Не согласился с комментарием пользователя Анатолий к статье – «Человек года» Иосиф Сталин
26 июня (9)
[20:35]
Не согласился с комментарием пользователя Евгений к статье – Три минуты с автором пенсионной реформы, сатанистом Назаровым
[15:43]
Не согласился с комментарием пользователя mary к статье – Я — НЕ Я, И ВЛАСТЬ НЕ МОЯ
[14:37]
Не согласился с комментарием пользователя Борис к статье – Я — НЕ Я, И ВЛАСТЬ НЕ МОЯ
[14:37]
Поддержал комментарий пользователя Серый к статье – Я — НЕ Я, И ВЛАСТЬ НЕ МОЯ
[14:27]
Не согласился с комментарием пользователя john к статье – Я — НЕ Я, И ВЛАСТЬ НЕ МОЯ
[14:27]
Не согласился с комментарием пользователя john к статье – Я — НЕ Я, И ВЛАСТЬ НЕ МОЯ
[14:26]
Поддержал комментарий пользователя ФЕДОР ЗИМИН к статье – Я — НЕ Я, И ВЛАСТЬ НЕ МОЯ
[14:22]
Поддержал комментарий пользователя макс к статье – Три минуты с автором пенсионной реформы, сатанистом Назаровым
[14:17]
Оценил статью (10) пользователя jackomb – Ограбление в мундиаль
Ну что, будем дальше продолжать разбор полётов, драгоценный мой Мультивлад?
loading...
Да уж, многогранны сии певцы, соловьи правого дела. Двуликий Янус нервно курит в сторонке.
loading...
Вета никогда особо умом не отличалась, а эта статейка просто апогей тупости. Афтар какой то Никитенко, бог знает кто такой, и смысл статьи идиотский, его ведь можно продолжить: сибиряки не похожи на дальневосточников, краснодарцы на псковичей, воронежцы на архангелогородцев, бля, дак этож разные народы и никогда им вместе не ужиться.
loading...
Спасибо за комплимент!))) Чтож отвечу вам взаимностью только я дам вам право выбора, вы же всё таки мущина. Ваш коммент просто блещет умом вы либо очень хитрый Гусичь либо малограмотный какой нибудь ужасный Мордвин который решил типа с умничать но сел .опой в лужу ища не похожесть между сибиряками и дальневосточниками. Для чего вы их
приплели, они что живут в разных государствах или сибиряки и дальневосточники уже стали разными нациям? П.С. Всё таки я склонна верить тому что, вы очень хитрый и, злобный Гусичь.
loading...
А когда появились государства Беларусь и Украина? А в каком веке украинцам и белорусам рассказали что они не один народ с русскими? Я понимаю логика это не ваше вообще, поэтому для тупых: продолжаем идею статьи:” сибиряки не похожи на дальневосточников, краснодарцы на псковичей, воронежцы на архангелогородцев, бля, дак этож разные народы и никогда им вместе не ужиться.” и через 50 -100 лет получаем государства казакию, сибирию, какую ни будь поволжию , с очень самобытными, и совершенно не похожими народами. Херня что всего 70 лет назад все эти народы включая и украинцев и белорусов, и так нелюбимых вами гусских, сломали хребтину европейской гадине, именно вместе сломали, потому что одним народом были. А вы ура патриоты с нацисским душком кого вы победили? Что построили?
loading...
Так стоп! Если вы говорите что я тупая и логика не моё, то, зачем задаёте мне столько вопросов??? Вы слепой что ли, у вас одни противоречия, вы хотите выдать желаемое за действительное. В этом и заключается ваша ошибка. На будущие, прежде чем продолжить заблуждаться и повторятся, логичней будет ответить сначала на мой вопрос! Если вы еврей то так и скажите, я буду знать что ваша логика и убеждения на этом и основываются, в постоянных повторениях и оскорблениях.
loading...
Зачем вообще нужна эта статья?Давай автор продолжай.Чем татарин отличается от русского?Чем чукча,ингуш,чеченец.Тут важно понимать,что у всех общие предки.Если и делать анализ,то в плане преобладающих психотипов в составе населения государств.Брать и подводить под описание одного характера одних и под другой характер других это тупость.Не позорьтесь больше такими статейками
loading...
Заодно вспомним и про обезьян, и про омеб.
У Русичей- белых людей один Предок. У аримов другой предок. У индейцев третий. У негров четвертый. У ингуш и чеченцев пятый.
П.С.
Рекомендую вам почитать Ганса Гюнтера.
loading...
В каждом регионе России живут по своим обычаям, так же и вна Украине и то же в Белоруссии. Статья полная чушь. Сейчас все стали писателями, все специалистами в политике, а на самом деле банальные профаны. Такой же дебил на писал статью “Украину увели без спроса ?” Работать некому, одни бездельники, вот и рушится и экономика и культура и сами страны.
loading...
Все люди делятся на две категории – хороших и плохих, национальность к этому не имеет ни какого отношения……