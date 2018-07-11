Биорезонансная терапия. Правда или Ложь? Захар Белинский (Арирадъ). Часть 2
Что такое и как работает биорезонансная терапия.
Автор-сказитель – Захар Белинский(Арирадъ)
Часть 1 – https://youtu.be/aNFAjsWyN_U
Эфир посвящен теме биорезонансной медицины. Цель передачи – привлечь внимание к этому методу и рассказать слушателям, как он работает. Суть метода – эффект биорезонанса. Этот эффект позволяет успешно справляться со многими сложнейшими заболеваниями. В нашей стране, и во всём мире, метод подвергается сомнению и высмеиванию, а те, кто его применяют подчас подвергаются гонениям.
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Источник: www.youtube.com