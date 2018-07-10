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“Звезда на “Звезде”. Владимир Коренев

14:26. 10 июля 2018 Просмотров - 98 Нет комментариев Опубликовал:

Кумир советских зрителей, неотразимый Ихтиандр «с морем в глазах» из легендарного фильма «Человек-амфибия» на самом деле родился в российской цитадели на Черном море – городе-герое Севастополе. В нашей студии он расскажет о своем отце, контр-адмирале Черноморского флота, который после войны разминировал эту огромную акваторию, и о главных чертах поколения Победителей. В беседе с ведущим вспомнит, как в возрасте 21 года сумел выдержать оглушительную всесоюзную славу, каким в общении был Юрий Гагарин, что было главным в Евгении Евтушенко и Валерии Брумеле – этих культовых фигурах 60-х годов. Он поделится эмоциями очевидца референдума о статусе Крыма и личной оценкой, как это событие изменило наше общество, впечатлениями от общения с украинскими коллегами и о том, что важнее в его новой бенефисной роли: тема возраста или мезальянса. В программе «Звезда на “Звезде”» народный артист России Владимир Коренев.

Подробности на http://tvzvezda.ru

Источник: www.youtube.com

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