Сводки от ополчения Новороссии 10 июля 2018

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Гумпомощь от НМ ЛНР в Золотое 4

Народная милиция ЛНР доставила гуманитарную помощь жителям оккупированного Украиной поселка Золотое-4…











Народная милиция ЛНР доставила гуманитарную продовольственную помощь для жителей оккупированного ВСУ поселка Золотое-4, оставшихся без урожая вследствие действий украинских боевиков, передает ЛИЦ.

Ранее сообщалось, что ВСУ разместили танки и тяжелую технику в огородах жителей Золотого-4.

«У нас там сейчас очень «весело» – пришли так называемые наши освободители, наделали нам пакостей, все огороды перетоптали, как варвары зашли. И куда мы не обращались — никто ничего нам не помогает», — рассказала жительница поселка.

Сергей Афанасьев, исполняющий обязанности главы администрации Первомайска, в горсовет которого входит граничащий с Золотым-4 поселок Золотое-5, сообщил о многочисленных обращениях от жителей подконтрольного киевским силовикам поселка.

«После частых обращений жителей поселка Золотое-4 мной было инициировано предложение к Народной милиции откликнуться на помощь и оказать им гуманитарную помощь. Жители Золотого-4 обратились в связи с тем, что украинская армия нарастила там силы, размещает свою военную технику непосредственно вблизи и на территории их домов. И поэтому жители обратились к нам, местным жителям и ко мне лично по телефону и через своих родственников», — рассказал он.

Грузовик Народной милиции доставил в Золотое-5 муку, макароны, рис, гречку, соки, подсолнечное масло, печенье, рыбные, мясные и молочные консервы, чай, гематоген и другие продукты. В местной школе волонтеры расфасовали их по пакетам и подготовили к выдаче.







Представитель оборонного ведомства Андрей Марочко подчеркнул, что гуманитарную помощь получат все жители оккупированного ВСУ Золотого-4, которые самостоятельно или через родственников обратятся в школу.

6 июля командиры подразделений украинских вооруженных формирований, которые дислоцируются в зоне проведения карательной операции Киева в Донбассе, опровергли заявление штаба «Операции объединенных сил» (ООС) о взятии украинскими боевиками села Золотого-4 в ЛНР.

Также сообщалось, что украинские вооруженные формирования, прикрываясь ложью об «освобождении» и так находившегося под контролем ВСУ поселка Золотое-4, проводят зачистки и вынуждают жителей бросать свои дома и экстренно эвакуироваться из поселка.



линк https://novorosinform.org/729994

П.С. Ну а мы продолжаем собирать очередной груз для подразделений армий ЛНР и ДНР. Каждый броник, тепловизор, ночник, БПЛА… – очень пригодится бойцам, защищающим Донбасс от украинских карателей…



Для тех, кто может помочь бойцам подразделений армий ДНР и ЛНР в борьбе с укрокарателями:

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Сводный пост всех последних отчетов: https://centercigr.livejournal.com/104157.html

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